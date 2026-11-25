JPMorgan Aktie: Seltener Gewinn-Fehlschuss, Finanzchef geht, Rückkäufe fast gestoppt – was plant Jamie Dimon?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 10:22 2 Min.

Die größte Bank der USA verdient so viel wie nie, verfehlt aber die Erwartungen. Dazu baut Dimon die Führung um und hält Kapital zurück. Was hinter den Signalen für die JPMorgan Aktie steckt.

Bild: JPMorganChase / Max Touhey (Pressebild)

Die JPMorgan Aktie sendet gemischte Signale. Im dritten Quartal verdiente die größte Bank der USA 15,3 Milliarden Dollar, 6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Gewinn je Aktie stieg auf 5,57 Dollar – doch Analysten hatten mit 5,93 Dollar gerechnet. Für JPMorgan und Konzernchef Jamie Dimon ist ein solcher Fehlschuss selten. Der Grund liegt auf der Kostenseite: Die Ausgaben kletterten um 12 Prozent, während die Erträge um 8 Prozent auf 50,2 Milliarden Dollar zulegten. Quartalsgewinn (+6 %) 15,3 Mrd. $ Gewinn je Aktie (Erwartung 5,93 $) 5,57 $ Erträge im Aktienhandel auf 5 Mrd. $ +49 % Netto-Aktienrückkäufe im Quartal (Vorjahr 6,2 Mrd. $) 664 Mio. $ Quelle : JPMorgan Chase via AP, FamilyWealthReport, beinsure, TIKR, MarketScreener; Stand 25. November 2026 Die Bremse Dimon hortet Kapital Auffällig ist die Zurückhaltung beim Aktienrückkauf: Netto kaufte JPMorgan im Quartal nur noch für 664 Millionen Dollar eigene Papiere zurück, nach 6,2 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Die Dividende stieg dagegen auf 1,65 Dollar je Aktie. Dimon warnt seit Monaten vor hohen Staatsdefiziten, hartnäckiger Inflation, steigenden Zinsen und geopolitischen Risiken – und hält bewusst einen Puffer. Operativ läuft das Geschäft: Der Aktienhandel brachte 49 Prozent mehr ein, während das Geschäft mit Anleihen leicht nachgab. Der Umbau Neue Köpfe an der Spitze Parallel ordnet JPMorgan die Führung neu. Am 17. November kündigte die Bank an, dass Finanzchef Jeremy Barnum nach den Zahlen zum ersten Quartal 2027 in die Rolle eines Vice Chairman wechselt; Nachfolgerin wird Bregje de Best. Zuvor hatte bereits Marianne Lake, lange als mögliche Dimon-Nachfolgerin gehandelt, ihren Abschied genommen. Einen Zeitplan für seinen eigenen Rückzug nennt Dimon weiterhin nicht. Was für die JPMorgan Aktie spricht Rekordnahe Gewinne in breiter Aufstellung

Starkes Wachstum im Aktienhandel

Höhere Dividende

Hohe Kapitalreserven Was Anleger bedenken sollten Stark steigende Kosten

Deutlich weniger Aktienrückkäufe

Offene Nachfolge an der Spitze

Zins- und Konjunkturrisiken Häufige Fragen zur JPMorgan Aktie Wie viel verdiente JPMorgan im dritten Quartal?

15,3 Milliarden Dollar oder 5,57 Dollar je Aktie. Warum verfehlte JPMorgan die Erwartungen?

Vor allem wegen um 12 Prozent gestiegener Kosten. Wer wird neue Finanzchefin?

Bregje de Best übernimmt nach den Zahlen zum ersten Quartal 2027. Stammdaten JPMorgan Chase & Co. ISIN: US46625H1005

WKN: 850628

Handelssymbol: CMC

US-Handelssymbol: JPM (NYSE) Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers. Fazit: Stark, aber vorsichtig Die JPMorgan Aktie steht für eine Bank in Bestform, die dennoch auf Vorsicht schaltet. Kosten, Kapitalrückgabe und Nachfolge bleiben die entscheidenden Themen.

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