JOST Werke Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Gegenbewegung nach der Verlustserie

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die JOST Werke Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,40 Prozent auf 55,40 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach dem Rückgang um neun Prozent seit Anfang November kehren Käufer zum Lkw-Zulieferer zurück.

Luft holen nach der Talfahrt: Die JOST Werke Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,40 Prozent auf 55,40 Euro und ist zwölftgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Am Mittwoch hatte der Nutzfahrzeugzulieferer noch 4,25 Prozent verloren. JST JST — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr JST — — — Kurs der JOST Werke Aktie am Morgen 55,40 € Tagesgewinn, Platz 12 der SDAX Gewinner +2,40 % Umsatzprognose 2026 +9 bis +11 % Jüngstes Analysten-Kursziel („Buy“) 76 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; JOST Werke, Zwischenbericht vom 12. November 2026 Der Auslöser Warum steigt die JOST Werke Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die JOST Werke Aktie profitiert von der breiten Markterholung nach der Kehrtwende an den US-Börsen. Zykliker und Zulieferer, die in den Vortagen abgegeben wurden, sind am Donnerstag gefragt. Mit SAF-Holland steht ein direkter Wettbewerber ebenfalls auf der Gewinnerliste. Der SDAX Gewinner hat einiges aufzuholen. Seit der Prognoseanhebung am 5. November, als die Aktie 59,50 Euro kostete, hatte sie rund neun Prozent verloren. Heute macht sie davon gut zwei Prozentpunkte wett. Der Hintergrund Starkes Quartal, schwacher Cashflow Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 11,3 Prozent auf 426,3 Millionen Euro. Für 2026 erwartet JOST ein Umsatzplus von 9 bis 11 Prozent und ein um 11 bis 14 Prozent höheres bereinigtes EBIT. Kritisch sahen Anleger den Free Cashflow, der im Quartal auf 7,3 Millionen Euro sank. Der Hedgefonds Capital Fund Management hält eine Leerverkaufsposition von 0,80 Prozent, die Fondsgesellschaft Lupus alpha hat dagegen auf 3,06 Prozent aufgestockt. Was für die JOST Werke Aktie spricht Jahresprognose angehoben

Zweistelliges Umsatzwachstum

Lupus alpha stockt auf Was Anleger bedenken sollten Free Cashflow im Quartal gesunken

Leerverkäufer mit 0,80 Prozent engagiert

Konjunkturabhängiger Nutzfahrzeugmarkt Kurz erklärt Fragen und Antworten zur JOST Werke Aktie Warum ist die JOST Werke Aktie SDAX Gewinner?

Der Titel erholt sich mit dem Gesamtmarkt von den Verlusten der Vortage. Wie lautet die Prognose?

Umsatz plus 9 bis 11 Prozent, bereinigtes EBIT plus 11 bis 14 Prozent im Jahr 2026. JOST Werke Aktie: ISIN DE000JST4000, WKN JST400, Börsenkürzel JST. Fazit zur JOST Werke Aktie Die JOST Werke Aktie bekommt eine Atempause. Operativ wächst das Unternehmen, der Cashflow bleibt der Prüfstein. Der SDAX Gewinner muss die Marke von 56,50 Euro zurückerobern, um den gestrigen Rückschlag auszugleichen.

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