Luft holen nach der Talfahrt: Die JOST Werke Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,40 Prozent auf 55,40 Euro und ist zwölftgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Am Mittwoch hatte der Nutzfahrzeugzulieferer noch 4,25 Prozent verloren.
JOST Werke Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Gegenbewegung nach der Verlustserie
Die JOST Werke Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,40 Prozent auf 55,40 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach dem Rückgang um neun Prozent seit Anfang November kehren Käufer zum Lkw-Zulieferer zurück.
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Der Auslöser
Warum steigt die JOST Werke Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die JOST Werke Aktie profitiert von der breiten Markterholung nach der Kehrtwende an den US-Börsen. Zykliker und Zulieferer, die in den Vortagen abgegeben wurden, sind am Donnerstag gefragt. Mit SAF-Holland steht ein direkter Wettbewerber ebenfalls auf der Gewinnerliste.
Der SDAX Gewinner hat einiges aufzuholen. Seit der Prognoseanhebung am 5. November, als die Aktie 59,50 Euro kostete, hatte sie rund neun Prozent verloren. Heute macht sie davon gut zwei Prozentpunkte wett.
Der Hintergrund
Starkes Quartal, schwacher Cashflow
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 11,3 Prozent auf 426,3 Millionen Euro. Für 2026 erwartet JOST ein Umsatzplus von 9 bis 11 Prozent und ein um 11 bis 14 Prozent höheres bereinigtes EBIT. Kritisch sahen Anleger den Free Cashflow, der im Quartal auf 7,3 Millionen Euro sank. Der Hedgefonds Capital Fund Management hält eine Leerverkaufsposition von 0,80 Prozent, die Fondsgesellschaft Lupus alpha hat dagegen auf 3,06 Prozent aufgestockt.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur JOST Werke Aktie
Warum ist die JOST Werke Aktie SDAX Gewinner?
Der Titel erholt sich mit dem Gesamtmarkt von den Verlusten der Vortage.
Wie lautet die Prognose?
Umsatz plus 9 bis 11 Prozent, bereinigtes EBIT plus 11 bis 14 Prozent im Jahr 2026.
JOST Werke Aktie: ISIN DE000JST4000, WKN JST400, Börsenkürzel JST.
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