Was für ein Jahr für Johnson & Johnson. Der Gesundheitskonzern hat den jahrzehntelangen Rechtsstreit um krebserregendes Babypuder weitgehend beigelegt, ein neues Operationsrobotersystem zugelassen bekommen und seine Prognose mehrfach angehoben. Im dritten Quartal brach der ausgewiesene Gewinn wegen milliardenschwerer Sonderlasten fast vollständig ein – und trotzdem notiert die Johnson-&-Johnson-Aktie mit 285,75 Dollar auf Rekordniveau. Nach den Zahlen Mitte Oktober hatte sie noch bei rund 248 Dollar gelegen. Diese Johnson & Johnson Aktienanalyse erklärt, warum Anleger dem Konzern so viel zutrauen und was das für die Johnson & Johnson Aktienprognose bedeutet.
Johnson & Johnson Aktienanalyse: Rekordhoch trotz Milliarden-Sonderlast – warum Anleger dem Pharmariesen so viel zutrauen
Der Gewinn je Aktie stürzt wegen der Einigung im Talkum-Streit auf 9 Cent, doch die Aktie steigt auf ein Rekordhoch. Das Arzneimittel Tremfya wächst um 68 Prozent, die Prognose steigt erneut. Unsere Johnson & Johnson Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal: Pharma, Medizintechnik, Talkum-Vergleich, Abspaltung, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Johnson & Johnson Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Johnson & Johnson
- Sitz
- New Brunswick, New Jersey
- Ticker
- JNJ (NYSE)
- Kurs
- 285,75 Dollar
- Börsenwert
- rund 690 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Prognose)
- rund 26
- Dividendenrendite
- rund 1,9 Prozent
- Vorstandschef
- Joaquin Duato
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert, KGV und Dividendenrendite eigene Überschlagsrechnung auf Basis der Unternehmensprognose
Die Ausgangslage
Vom Talkum-Schatten zum Rekordhoch: die J&J-Aktie 2026
Die Johnson & Johnson Aktie gehört zu den großen Gewinnern im Dow Jones 2026. Ein Grund dafür liegt in einem Gerichtssaal.
Ende Juli einigte sich J&J darauf, rund 76.000 verbliebene US-Klagen wegen angeblich krebserregenden Talkumpuders für 5,5 Milliarden Dollar beizulegen – ohne ein Schuldeingeständnis. Die Einigung gilt, wenn Anwälte für mindestens 95 Prozent der Klagen zustimmen. Damit fällt eine Belastung weg, die seit mehr als einem Jahrzehnt auf der Bewertung lastete. Die Aktie stieg auf Rekordhoch. Nach den Quartalszahlen Mitte Oktober gab sie zunächst rund 2 Prozent nach, weil die Medizintechnik enttäuschte. Seitdem hat sie kräftig zugelegt: Anleger schichten aus teuren Technologiewerten in defensive Gesundheitsaktien um, am 9. November erreichte J&J ein neues Hoch.
Die Quartalszahlen
9 Cent ausgewiesen, 2,59 Dollar bereinigt: die Zahlen hinter der Sonderlast
Für jede Johnson & Johnson Aktienanalyse ist diesmal wichtig, zwischen Einmaleffekten und dem laufenden Geschäft zu unterscheiden.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar. Der ausgewiesene Gewinn je Aktie fiel dagegen von 2,12 Dollar auf nur 9 Cent. Der Grund sind Sonderlasten von rund 7 Milliarden Dollar für den Talkum-Vergleich, die Übernahme des Biotechunternehmens Firefly Bio und eine Forschungskooperation mit Sail Biomedicines. Bereinigt verdiente J&J 2,59 Dollar je Aktie – weniger als die 2,80 Dollar im Vorjahr, aber mehr als die erwarteten 2,53 Dollar. In den USA wuchs der Umsatz um 9,1 Prozent, international nur um 1,8 Prozent, Europa stagnierte. Der freie Cashflow lag nach neun Monaten bei rund 15,1 Milliarden Dollar.
Johnson & Johnson: Umsatzwachstum im dritten Quartal 2026
Prozent
Veränderung zum Vorjahresquartal. Remicade und Simponi leiden unter Nachahmerprodukten.
Quelle: Johnson & Johnson, Mitteilung vom 13. Oktober 2026; Zacks; Finviz
Daten als Tabelle
|Bereich
|Wachstum
|Tremfya
|68
|Arzneimittel gesamt
|7,7
|Konzern
|5,9
|Augenheilkunde
|4,4
|Orthopädie
|3,2
|Medizintechnik gesamt
|2,5
|Chirurgie
|-0,6
|Remicade
|-17,3
|Simponi
|-17,3
Die Geschäftsbereiche
Pharma glänzt, Medizintechnik hinkt: ein Konzern, zwei Tempi
J&J besteht aus zwei großen Sparten: Arzneimittel (Innovative Medicine) und Medizintechnik (MedTech). Sie entwickelten sich sehr unterschiedlich.
Die Arzneimittelsparte steigerte den Umsatz um 7,7 Prozent auf 16,8 Milliarden Dollar. Star des Quartals war Tremfya: Das Mittel gegen Schuppenflechte und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen legte um 68 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar zu und übertraf die Erwartungen deutlich. Ältere Medikamente wie Remicade und Simponi verlieren dagegen durch Nachahmerprodukte. Die Medizintechnik wuchs nur um 2,5 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Herzkatheter-Technik und das Shockwave-Geschäft zur Behandlung verkalkter Gefäße liefen gut, die Chirurgie schrumpfte leicht. Das Management kündigte an, die Sparte im vierten Quartal wieder auf Kurs bringen zu wollen.
Die starke Entwicklung im dritten Quartal und das beschleunigte Wachstum gegenüber dem Vorquartal spiegeln die zunehmende Dynamik unseres fokussierten Portfolios wider.
Der Ausblick
101,2 Milliarden Dollar Umsatz: J&J hebt die Prognose erneut an
Für 2026 erwartet J&J nun einen Umsatz von 101,0 bis 101,4 Milliarden Dollar, ein Plus von gut 7 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 11,05 bis 11,15 Dollar liegen, leicht mehr als zuvor. Wichtige Termine stehen bevor: Am 8. Dezember stellt J&J seine Unternehmensstrategie vor. Für Mitte 2027 ist die Abspaltung der Orthopädiesparte DePuy Synthes geplant – der Konzern konzentriert sich damit stärker auf wachstumsstarke Felder wie Krebsmedikamente und Herztechnik. Zudem soll das neue Operationsrobotersystem Ottava die Medizintechnik beleben. Das Management sieht bis zum Ende des Jahrzehnts eine Rückkehr zu zweistelligem Wachstum in Reichweite.
Die Bewertung
KGV um 26: Rekordkurs, aber kein Rekordgewinn
Gemessen an der bereinigten Gewinnprognose für 2026 kommt die Johnson-&-Johnson-Aktie auf ein KGV von rund 26. Das ist für einen Pharmakonzern hoch. Der bereinigte Gewinn je Aktie wächst 2026 nur um rund 3 Prozent, die Aktie hat dagegen um mehr als ein Drittel zugelegt. Anleger zahlen also vor allem für die Erwartung, dass der Wegfall der Talkum-Last und die neuen Medikamente in den kommenden Jahren deutlich höhere Gewinne ermöglichen. Die Dividendenrendite liegt bei rund 1,9 Prozent. J&J erhöht die Dividende seit mehr als 60 Jahren ununterbrochen. Für die Johnson & Johnson Aktienprognose heißt das: Viel Zuversicht ist bereits eingepreist.
Die Analysten
Kursziele von 260 bis 320 Dollar: die Aktie nähert sich den Zielen
Die Analysten sind überwiegend positiv gestimmt. Laut Investing.com raten 16 Experten zum Kauf, 6 zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Google Finance bei rund 289 Dollar und damit nur knapp über dem aktuellen Kurs. Das höchste Ziel liegt bei 320 Dollar, das niedrigste bei 260 Dollar. Nach der starken Rally ist der Abstand zu den Zielen also deutlich geschrumpft. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Johnson-&-Johnson-Aktie: Spanne der Analystenziele
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 285,75 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Google Finance; Stand Herbst 2026
Daten als Tabelle
|Wert
|Dollar
|Höchstes Ziel
|320
|Durchschnitt (18 Analysten)
|289
|Schlusskurs 13. November
|285,75
|Niedrigstes Ziel
|260
Die Szenarien
Johnson & Johnson Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Erneuerung überzeugt
Der Talkum-Vergleich wird wirksam, Tremfya und die Krebsmedikamente wachsen weiter, und die Strategiepräsentation im Dezember überzeugt. Dann könnte die Johnson-&-Johnson-Aktie in Richtung des höchsten Analystenziels um 320 Dollar laufen.
Szenario 2: Verschnaufpause auf hohem Niveau
Die Geschäfte laufen solide, doch nach der Rally fehlen neue Impulse. Die Aktie konsolidiert zwischen 260 und 290 Dollar.
Szenario 3: Rückschlag beim Vergleich
Scheitert der Talkum-Vergleich an zu geringer Zustimmung oder enttäuscht die Medizintechnik erneut, könnte die Aktie auf das Niveau nach den Zahlen um 250 Dollar zurückfallen.
Häufige Fragen zur Johnson & Johnson Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Johnson & Johnson?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar. Bereinigt verdiente J&J 2,59 Dollar je Aktie, ausgewiesen waren es wegen Sonderlasten nur 9 Cent.
Warum ist der ausgewiesene Gewinn so niedrig?
Wegen Sonderlasten von rund 7 Milliarden Dollar für den Talkum-Vergleich, eine Übernahme und eine Forschungskooperation.
Was ist der Talkum-Vergleich?
J&J will rund 76.000 Klagen wegen angeblich krebserregenden Babypuders für 5,5 Milliarden Dollar beilegen, ohne Schuld einzugestehen. Die Einigung setzt die Zustimmung von mindestens 95 Prozent der Kläger voraus.
Was erwartet Johnson & Johnson für 2026?
Einen Umsatz von 101,0 bis 101,4 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 11,05 bis 11,15 Dollar je Aktie.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 289 Dollar laut Google Finance, die Spanne reicht von 260 bis 320 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.