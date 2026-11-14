Johnson & Johnson Aktienanalyse: Rekordhoch trotz Milliarden-Sonderlast – warum Anleger dem Pharmariesen so viel zutrauen

Gemessen an der bereinigten Gewinnprognose für 2026 kommt die Johnson-&-Johnson-Aktie auf ein KGV von rund 26. Das ist für einen Pharmakonzern hoch. Der bereinigte Gewinn je Aktie wächst 2026 nur um rund 3 Prozent, die Aktie hat dagegen um mehr als ein Drittel zugelegt. Anleger zahlen also vor allem für die Erwartung, dass der Wegfall der Talkum-Last und die neuen Medikamente in den kommenden Jahren deutlich höhere Gewinne ermöglichen. Die Dividendenrendite liegt bei rund 1,9 Prozent. J&J erhöht die Dividende seit mehr als 60 Jahren ununterbrochen. Für die Johnson & Johnson Aktienprognose heißt das: Viel Zuversicht ist bereits eingepreist.