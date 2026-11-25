Die Johnson-&-Johnson-Aktie (ISIN US4781601046, WKN 853260, Symbol JNJ, US-Symbol JNJ) zählt am Mittwoch vor US-Handelsbeginn zu den größten Dow Jones Gewinnern. Um 11:33 Uhr MEZ notiert der Gesundheitskonzern vorbörslich 1,18 % höher bei 279,73 US-Dollar. Am Dienstag hatte die Aktie bereits 2,88 % auf 276,46 US-Dollar gewonnen – trotz Dividendenabschlag.
Johnson-&-Johnson-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner: Die Pharma-Rally geht in den dritten Tag
Die Johnson-&-Johnson-Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 1,18 % auf 279,73 US-Dollar und gehört zu den größten Dow Jones Gewinnern. Zollpläne und Zinsangst treiben Anleger weiter aus Technologiewerten in den Gesundheitskonzern.
Dow Jones Gewinner vorbörslich
Warum die Johnson-&-Johnson-Aktie weiter zulegt
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Johnson-&-Johnson-Aktie profitiert von einem Muster, das sich seit Wochen wiederholt: Geht es mit Technologiewerten abwärts, fließt Geld in den Gesundheitssektor.
Technologie fällt, Gesundheit steigt
Der Future auf den Nasdaq 100 verlor am Morgen mehr als 2 %, Chipwerte führen die Verluste an. Am Dienstag hatte der Gesundheitssektor rund 3 % gewonnen. Vorbörslich setzt sich die Bewegung fort: Auch Amgen (ISIN US0311621009, WKN 867900, Symbol AMG, US-Symbol AMGN) steht erneut unter den Dow Jones Gewinnern.
Zollpläne erhöhen die Nervosität
Die US-Regierung bereitet laut Reuters neue Einfuhrzölle gegen 16 große Handelspartner vor. Der Volatilitätsindex VIX stieg vorbörslich auf knapp 30 Punkte. In solchen Phasen sind Aktien mit geringer Schwankung gefragt.
Verlässliche Dividende
Johnson & Johnson hat seine Ausschüttung in diesem Jahr zum 64. Mal in Folge erhöht. Die Quartalsdividende von 1,34 US-Dollar wird am 8. Dezember gezahlt; seit Dienstag wird die Aktie ohne diesen Anspruch gehandelt.
Operativer Rückenwind
Nach dem dritten Quartal hat der Konzern die Jahresprognose angehoben. Das Pharmageschäft wuchs in den ersten neun Monaten organisch um 6,9 %.
Einordnung
Zinsen als möglicher Spielverderber
Ganz ohne Risiko ist die Lage nicht. Am Terminmarkt wird eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember mit 97 % Wahrscheinlichkeit erwartet. Höhere Zinsen machen Anleihen als Alternative zu Dividendenaktien attraktiver. Um 14:30 Uhr MEZ stehen mit PCE-Preisindex und Bruttoinlandsprodukt die letzten großen Daten vor der Fed-Sitzung an. Zudem gehört die Schweiz, ein wichtiger Pharmastandort, ebenso wie die Europäische Union zu den Handelspartnern, die von den Zollplänen erfasst werden; welche Waren betroffen sind, ist offen.
FAQ
Häufige Fragen zur Johnson-&-Johnson-Aktie
Warum ist die Johnson-&-Johnson-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner?
Anleger schichten wegen Zollplänen, Zinsangst und fallender Technologiewerte in defensive Gesundheitsaktien um.
Wie hoch steht die Johnson-&-Johnson-Aktie vorbörslich?
Um 11:33 Uhr MEZ bei 279,73 US-Dollar, 1,18 % über dem Schlusskurs vom Dienstag.
Wie weit ist das Zwölfmonatshoch entfernt?
Es liegt bei 290,25 US-Dollar und damit knapp 4 % über dem vorbörslichen Kurs.
Welche ISIN und WKN hat die Johnson-&-Johnson-Aktie?
ISIN US4781601046, WKN 853260. Das Handelssymbol lautet in Deutschland und in den USA JNJ (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Johnson & Johnson
- ISIN
- US4781601046
- WKN
- 853260
- Handelssymbol
- JNJ
- US-Handelssymbol
- JNJ (NYSE)
- Kurs vorbörslich
- 279,73 US-Dollar (+1,18 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner vorbörslich am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Vorbörslicher US-Kurs um 11:33 Uhr MEZ
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