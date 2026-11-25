Ganz ohne Risiko ist die Lage nicht. Am Terminmarkt wird eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember mit 97 % Wahrscheinlichkeit erwartet. Höhere Zinsen machen Anleihen als Alternative zu Dividendenaktien attraktiver. Um 14:30 Uhr MEZ stehen mit PCE-Preisindex und Bruttoinlandsprodukt die letzten großen Daten vor der Fed-Sitzung an. Zudem gehört die Schweiz, ein wichtiger Pharmastandort, ebenso wie die Europäische Union zu den Handelspartnern, die von den Zollplänen erfasst werden; welche Waren betroffen sind, ist offen.