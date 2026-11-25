Wie lief das dritte Quartal bei Johnson & Johnson?

Der Umsatz stieg um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 2,59 Dollar über den Erwartungen.

Wann findet der Investorentag statt?

J&J hat seinen Investorentag für den 8. Dezember 2026 angesetzt, dort soll der Ausblick für 2027 folgen.

Was belastet den Gewinn?

Vor allem Rückstellungen von 5,5 Milliarden Dollar für die Talkum-Rechtsstreitigkeiten.