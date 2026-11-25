Die Johnson & Johnson Aktie eilt von Rekord zu Rekord. Im dritten Quartal steigerte der US-Gesundheitskonzern den Umsatz um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie übertraf mit 2,59 Dollar die Erwartungen. Treiber war das Pharmageschäft, das um 7,7 Prozent auf 16,8 Milliarden Dollar zulegte. J&J hob die Jahresprognose für Umsatz und Gewinn erneut an und steuert erstmals in seiner 140-jährigen Geschichte auf mehr als 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz zu.
Johnson & Johnson Aktie: Allzeithoch, 100-Milliarden-Marke in Sicht, Investorentag am 8. Dezember – wie weit trägt die Pharma-Rally?
Umsatz über den Erwartungen, erneut angehobene Ziele und erstmals mehr als 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz in Reichweite. Doch Talkum-Klagen und Patentabläufe bleiben. Was die Johnson & Johnson Aktie jetzt antreibt.
Die Rally
Neues Allzeithoch
An der Börse ist die Johnson & Johnson Aktie einer der großen Gewinner des Jahres. Mitte November markierte sie ein neues Allzeithoch, allein in einem Monat ging es um rund 15 Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus Berichten zufolge auf über 50 Prozent – bemerkenswert für einen Konzern, der lange als behäbiger Dividendenwert galt. Am Tag der Quartalszahlen war die Aktie allerdings zunächst um sechs Prozent gefallen.
Die Risiken
Talkum und Patentabläufe
Ganz ohne Schatten ist das Bild nicht: Rückstellungen von 5,5 Milliarden Dollar für die Talkum-Rechtsstreitigkeiten drückten den ausgewiesenen Nettogewinn im dritten Quartal auf nur 210 Millionen Dollar. Die Medizintechnik wuchs mit 2,5 Prozent deutlich langsamer als das Pharmageschäft. Zudem verlieren Produkte mit mehr als vier Milliarden Dollar Umsatz ihren Patentschutz. Am Investorentag am 8. Dezember will J&J den Ausblick für 2027 vorlegen.
Johnson & Johnson hat sich vom defensiven Langweiler zum Wachstumswert gewandelt. Der Investorentag muss zeigen, dass die Pipeline die Patentabläufe ausgleichen kann.
Häufige Fragen zur Johnson & Johnson Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Johnson & Johnson?
Der Umsatz stieg um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 2,59 Dollar über den Erwartungen.
Wann findet der Investorentag statt?
J&J hat seinen Investorentag für den 8. Dezember 2026 angesetzt, dort soll der Ausblick für 2027 folgen.
Was belastet den Gewinn?
Vor allem Rückstellungen von 5,5 Milliarden Dollar für die Talkum-Rechtsstreitigkeiten.
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