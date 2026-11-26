Reis ist in Asien mehr als ein Lebensmittel, und an der Börse Shanghai war er am Donnerstag ein Kurstreiber: Die JinJian Cereals Aktie (Handelssymbol Shanghai: 600127) sprang kurz nach zehn Uhr Ortszeit ans Tageslimit und schloss 10,06 Prozent höher bei 9,41 Yuan. Der Reis- und Speiseölhersteller aus der Provinz Hunan zählt damit zu den SSE Composite Gewinnern des Tages. Der Index selbst beendete den Handel bei 3.476,88 Punkten nahezu unverändert.
JinJian Cereals Aktie SSE Composite Gewinner: Teurer Reis und ein kurioser Börsentrend – Kurssprung ans Tageslimit
Die JinJian Cereals Aktie gehört zu den SSE Composite Gewinnern des Tages: plus 10,06 Prozent auf 9,41 Yuan. Steigende Reispreise in Thailand befeuern Chinas Agraraktien. Dazu kommt ein kurioser Trend: Aktien mit dem Schriftzeichen für Gold im Namen stiegen reihenweise ans Limit. Die Analyse erklärt den Kursgewinn.
600127600127
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|600127
|—
|—
|—
Die Gründe
Reispreis, Agrar-Rally – und ein Schriftzeichen
Der handfeste Grund: Die Exportpreise für thailändischen Reis steigen weiter. Für die Standardsorte mit 5 Prozent Bruchanteil wurden zuletzt 495 bis 500 Dollar je Tonne genannt, nach 490 bis 495 Dollar zuvor. Schon Anfang November hatten asiatische Reispreise den höchsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht. Chinas Agraraktien reagierten am Donnerstag mit einer kräftigen Aufwärtsbewegung, neben JinJian Cereals zogen Saatguthersteller und Fischereiwerte an.
Der kuriose Grund: Chinesische Finanzmedien beobachteten am selben Tag, dass auffällig viele Aktien mit dem Schriftzeichen „Jin" für Gold im Namen ans Limit stiegen, quer durch alle Branchen von Leiterplatten über Chemie bis zum Innenausbau. JinJian Cereals gehört dazu. Mit dem Geschäft hat das nichts zu tun. Es zeigt aber, wie stark kurzfristig orientierte Privatanleger die Kurse an der Börse Shanghai derzeit bewegen.
Reis wird teurer
Höhere Weltmarktpreise wecken die Erwartung steigender Verkaufspreise für Getreideverarbeiter.
Branche im Aufwind
Agraraktien gehörten zu den stärksten Gruppen des Handelstages.
Spekulatives Geld
21,56 Prozent der frei handelbaren Aktien wurden an einem Tag umgeschlagen.
Einordnung
Ein Kurs, der Achterbahn fährt
Der heutige Kursgewinn kommt nach einem steilen Absturz. Auf Sicht von 30 Tagen liegt die JinJian Cereals Aktie trotz des Sprungs noch fast 30 Prozent im Minus, in den letzten fünf Handelstagen hat sie dagegen gut 18 Prozent gewonnen. Das Unternehmen selbst arbeitet auf Sicht der vergangenen zwölf Monate knapp in der Verlustzone. Höhere Reispreise helfen einem Verarbeiter zudem nur, wenn er sie an die Kunden weitergeben kann, denn auch sein Einkauf wird teurer.
Häufige Fragen zur JinJian Cereals Aktie
Warum ist die JinJian Cereals Aktie heute SSE Composite Gewinner?
Steigende Reispreise in Thailand und eine Rally chinesischer Agraraktien trieben den Kurs um 10,06 Prozent auf 9,41 Yuan.
Was macht JinJian Cereals?
Das Unternehmen verarbeitet und vertreibt Reis, Speiseöl, Nudeln und weitere Lebensmittel.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 600127.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.