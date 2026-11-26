Warum ist die JinJian Cereals Aktie heute SSE Composite Gewinner?

Steigende Reispreise in Thailand und eine Rally chinesischer Agraraktien trieben den Kurs um 10,06 Prozent auf 9,41 Yuan.

Was macht JinJian Cereals?

Das Unternehmen verarbeitet und vertreibt Reis, Speiseöl, Nudeln und weitere Lebensmittel.

Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?

An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 600127.