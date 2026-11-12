Jensen Huang tritt zurück: Nvidia-Aktie stürzt um 10 Prozent – das Ende einer Ära

Die Reaktionen der Analysten zeigen, wie schwer sich Wall Street mit einem Nvidia ohne Huang tut. Bernstein halbierte das Kursziel von 400 auf 200 Dollar und stufte auf „Market-Perform“ ab, Baird senkte von 500 auf 200 Dollar, Evercore von 330 auf 186 Dollar. Evercore warnte schon vor dem Rücktritt vor einem langwierigen Suchprozess und einer Hängepartie an der Spitze. Richard Reyle von Questar Capital nannte die Aktie wegen des fehlenden Nachfolgeplans gar „nicht investierbar“. Die Citigroup sprach vom Ende einer Ära. Zugleich zeigt sich, wie weit die Einschätzungen auseinanderliegen: Vor der Eskalation hatten laut Bloomberg 78 von 82 Analysten zum Kauf geraten, das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 320 Dollar. Alle genannten Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.