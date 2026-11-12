Es ist das Ende einer Ära – und es kam schneller, als viele erwartet hatten. Jensen Huang, Mitgründer und seit 33 Jahren einziger Chef von Nvidia, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Der Verwaltungsrat gab den Schritt am Donnerstag um 14:48 Uhr deutscher Zeit bekannt. Huang gibt den Posten als Präsident und Vorstandschef ab und scheidet auch aus dem Verwaltungsrat aus. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise. Die Nvidia-Aktie reagiert mit einem Absturz: Vorbörslich fällt sie um 10,23 Prozent auf 155,96 Dollar und ist damit der mit Abstand größte Dow Jones Verlierer des Tages.
Jensen Huang tritt zurück: Nvidia-Aktie stürzt um 10 Prozent – das Ende einer Ära
Nach 33 Jahren ist Schluss: Nvidia-Gründer Jensen Huang tritt mit sofortiger Wirkung als Chef zurück, Finanzchefin Colette Kress übernimmt übergangsweise. Die Nvidia-Aktie bricht um 10,23 Prozent auf 155,96 Dollar ein und ist der größte Dow Jones Verlierer. Was der Rücktritt bedeutet, welche Chancen und Risiken die Nvidia-Aktie jetzt hat und warum der wertvollste Chipkonzern der Welt vor seiner größten Bewährungsprobe steht.
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Der Rücktritt
Sofortiger Abgang, neue Doppelspitze: Was Nvidia mitgeteilt hat
Die Mitteilung von Nvidia ist kurz und nüchtern. Gründe für den Rücktritt nennt sie nicht, ein Statement von Huang selbst enthält sie nicht.
Jensen Huang
Tritt als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats zurück, mit sofortiger Wirkung. Eine weitere Rolle im Unternehmen, etwa als Berater, nennt die Mitteilung nicht.
Colette Kress
Die Finanzchefin wird Interimschefin und bleibt zugleich Finanzvorständin, bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden ist. Sie kam 2013 zu Nvidia und arbeitete zuvor fast 25 Jahre in Finanzfunktionen bei Cisco und Microsoft.
Harvey C. Jones
Wird erster Vorsitzender in der Geschichte des Verwaltungsrats. Der frühere Chef und Executive Chairman des Chipdesign-Spezialisten Synopsys bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung als Unternehmer und Investor mit.
Die Suche
Der Verwaltungsrat sucht einen dauerhaften Vorstandschef und prüft interne wie externe Kandidaten.
Die Zahlen
Die Quartalszahlen kommen wie geplant am 17. November gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit, die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr. Den Ausblick bestätigt die Mitteilung nicht ausdrücklich.
Der Betrieb, unsere Zusagen an Kunden und der Produktfahrplan laufen ohne Unterbrechung weiter.
Kress selbst kündigte an, gemeinsam mit dem Führungsteam auf dem außergewöhnlichen Fundament aufzubauen, das Huang in 33 Jahren geschaffen habe. Jones lobte, sie habe Nvidia durch eine Phase außergewöhnlichen Wachstums mitgeführt und kenne Geschäft, Kunden und Finanzen genau. Die Botschaft an die Anleger ist klar: Kontinuität. Ob die Börse sie glaubt, ist eine andere Frage.
Der Weg dorthin
Fünf Tage, die Nvidia veränderten: Vom Geständnis zum Rücktritt
Noch am Sonntag hatte der Verwaltungsrat Huang sein Vertrauen ausgesprochen. Vier Tage später ist er nicht mehr Chef.
Am Sonntag räumte Huang in einer E-Mail an die Belegschaft ein, seiner Frau untreu gewesen zu sein. Hintergrund war seine Beziehung zu Alice Huang, einer Managerin, die US-Behörden Berichten zufolge für eine Agentin Chinas halten; Beweise dafür wurden nicht vorgelegt, China weist die Vorwürfe zurück. Der Verwaltungsrat leitete eine unabhängige Untersuchung ein. Am Mittwochabend berichtete die New York Times dann über eine zweite Beziehung Huangs, diesmal zu einer ihm direkt unterstellten Führungskraft. Weder Huang noch die Managerin haben diese Darstellung bestätigt. Minuten später meldete das Wall Street Journal, der Verwaltungsrat bereite seine Ablösung vor. Das Gremium beriet in der Nacht – am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit folgte der Rücktritt.
Die Börse
Dow Jones Verlierer Nvidia: Was der Absturz der Aktie einpreist
Am Mittwoch hatte die Nvidia-Aktie noch bei 173,73 Dollar geschlossen. Mit 155,96 Dollar hat sie seitdem mehr als 10 Prozent verloren – rechnerisch rund 430 Milliarden Dollar an Börsenwert, mehr als die meisten Konzerne der Welt insgesamt wert sind. Über die ganze Woche summiert sich der Verlust laut Reuters bereits auf mehr als 600 Milliarden Dollar. Weil Nvidia im Dow Jones Industrial Average enthalten ist, zieht der Dow Jones Verlierer den Leitindex mit nach unten: Die Dow-Futures lagen laut CNBC am Morgen rund 180 Punkte im Minus, auch die Nasdaq-Futures gaben nach.
Gemessen an den Warnungen der vergangenen Tage fällt der Absturz sogar moderat aus. Mehrere Analysten hatten gegenüber CNBC für den Fall einer Ablösung Kursverluste von 20 Prozent und mehr für möglich gehalten, Dan Ives von Yorkville Ives sprach von 25 bis 30 Prozent. Ein Teil des Schocks war also bereits eingepreist: Seit Wochenbeginn hatte die Nvidia-Aktie schon kräftig verloren, und allein zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen stuften laut CNBC sechs Analysten das Papier ab.
Die Analysten
Von „Er ist Nvidia“ bis „nicht investierbar“: Wall Street ringt um ein Urteil
Jensen ist kein gewöhnlicher Chef – er IST Nvidia.
Die Reaktionen der Analysten zeigen, wie schwer sich Wall Street mit einem Nvidia ohne Huang tut. Bernstein halbierte das Kursziel von 400 auf 200 Dollar und stufte auf „Market-Perform“ ab, Baird senkte von 500 auf 200 Dollar, Evercore von 330 auf 186 Dollar. Evercore warnte schon vor dem Rücktritt vor einem langwierigen Suchprozess und einer Hängepartie an der Spitze. Richard Reyle von Questar Capital nannte die Aktie wegen des fehlenden Nachfolgeplans gar „nicht investierbar“. Die Citigroup sprach vom Ende einer Ära. Zugleich zeigt sich, wie weit die Einschätzungen auseinanderliegen: Vor der Eskalation hatten laut Bloomberg 78 von 82 Analysten zum Kauf geraten, das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 320 Dollar. Alle genannten Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Die Analyse
Chancen und Risiken: Was jetzt für die Nvidia-Aktie zählt
Mit dem Rücktritt endet die Hängepartie – aber eine neue Unsicherheit beginnt. Für die Nvidia-Aktie lassen sich beide Seiten klar benennen.
Für den kurzfristigen Kursverlauf zählt vor allem der 17. November. Liefert Nvidia unter Interimschefin Kress starke Zahlen und einen überzeugenden Ausblick, könnte das die These stützen, dass das Geschäft größer ist als ein Mann. Enttäuscht der Ausblick oder kündigen sich Abgänge aus dem Führungsteam an, droht der Nvidia-Aktie eine weitere Abwärtswelle. Mittelfristig entscheidet die Wahl des neuen Chefs: Ein profilierter Technologe mit Branchenerfahrung dürfte an der Börse anders aufgenommen werden als eine lange Suche ohne Ergebnis.
Das große Bild
Ein Gründer geht, ein Konzern bleibt: Warum dieser Rücktritt die KI-Branche erschüttert
Kaum ein Unternehmer hat eine Branche so geprägt wie Jensen Huang. Er gründete Nvidia 1993 mit zwei Partnern, führte den Grafikchip-Hersteller durch mehrere Beinahe-Pleiten und machte ihn mit der Software-Plattform CUDA zum unverzichtbaren Lieferanten der künstlichen Intelligenz. Ohne Nvidia-Chips wäre der KI-Boom der vergangenen Jahre kaum denkbar gewesen. Huang war das Gesicht dieses Booms – in Lederjacke auf den Bühnen der Welt, im Gespräch mit Präsidenten und Regierungschefs.
Sein Abgang ist deshalb mehr als ein Personalwechsel. Epic-Games-Chef Tim Sweeney hatte eine mögliche Ablösung mit Apples Trennung von Steve Jobs 1985 verglichen. Der Vergleich zeigt die Fallhöhe – und die Unsicherheit: Apple brauchte damals Jahre und schließlich die Rückkehr seines Gründers, um wieder zur alten Stärke zu finden. Für die Konkurrenz eröffnet sich ein Fenster. AMD und Broadcom legten bereits am Morgen vorbörslich zu, als Anleger aus Nvidia umschichteten.
Zugleich ist Nvidia heute ein anderer Konzern als Apple 1985: Mit einem erwarteten Quartalsumsatz von über 100 Milliarden Dollar, tiefen Kundenbeziehungen zu allen großen Cloud-Anbietern und einem Software-Ökosystem, das Konkurrenten seit Jahren vergeblich angreifen. Die entscheidende Frage für die Nvidia-Aktie lautet deshalb nicht, ob das Geschäft ohne Huang weiterläuft – kurzfristig tut es das. Sie lautet, ob Nvidia ohne seinen Gründer weiter den Takt der KI-Revolution vorgibt.
Häufige Fragen zum Rücktritt von Jensen Huang und zur Nvidia-Aktie
Warum ist Jensen Huang als Nvidia-Chef zurückgetreten?
Nvidia nennt in seiner Mitteilung keine Gründe. Der Rücktritt folgt auf Berichte über zwei außereheliche Beziehungen Huangs, darunter eine mit einer Managerin, die US-Behörden Berichten zufolge für eine chinesische Agentin halten, und auf Berichte, der Verwaltungsrat bereite seine Ablösung vor.
Wer führt Nvidia jetzt?
Finanzchefin Colette Kress ist Interimschefin und bleibt zugleich Finanzvorständin. Harvey C. Jones, früherer Chef von Synopsys, ist neuer Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Wer wird neuer Nvidia-Chef?
Das ist offen. Der Verwaltungsrat sucht nach einem dauerhaften Nachfolger und prüft interne wie externe Kandidaten.
Warum ist die Nvidia-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Weil Anleger einen Führungswechsel ohne vorbereiteten Nachfolger fürchten. Die Aktie fiel vorbörslich um 10,23 Prozent auf 155,96 Dollar und belastet als Dow-Mitglied auch den Leitindex.
Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor?
Am 17. November 2026 gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit, die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.
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