Einordnung der Redaktion: Selten hat eine Personalie so viel Börsenwert bewegt. Dass der Markt Jensen Huang mit Hunderten Milliarden Dollar bewertet, zeigt, wie sehr die Nvidia Aktie an seiner Person hängt – und das ist Stärke und Schwäche zugleich. Die neuen Kontrollgremien sind deshalb mehr als Kosmetik. Sie sind der Versuch, einen Konzern dieser Größe unabhängiger von einem einzelnen Mann zu machen, ohne ihn zu verlieren. Ob das gelingt, entscheidet sich an zwei Dingen: am Ergebnis der Untersuchung und daran, ob aus Washington nun wirklich Ruhe einkehrt. Der Verwaltungsrat hat seine Glaubwürdigkeit dabei nicht gestärkt. Für Anleger gilt: Die größte Unsicherheit ist weg, aber nicht jede.