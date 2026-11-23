Der Stuhl an der Spitze von Nvidia ist wieder besetzt, und zwar von dem Mann, der ihn 33 Jahre lang innehatte. Jensen Huang, Gründer des wertvollsten Chipkonzerns der Welt, ist seit Montag wieder Präsident und Vorstandschef. Elf Tage nach seinem Rücktritt holte ihn der Verwaltungsrat einstimmig zurück. Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) reagierte mit einem der größten Kurssprünge ihrer Geschichte: Vorbörslich lag sie um 15:07 Uhr deutscher Zeit 27,9 Prozent im Plus, bei rund 160 Dollar. Gemessen am Börsenwert vom Freitag entspricht das einem Zuwachs von rund 850 Milliarden Dollar (eigene Rechnung).
Jensen Huang ist zurück bei Nvidia: Das Comeback des Jahres - Elf Tage, die eine Billionen-Aktie erschütterten
Rücktritt, Absage, Machtwort aus dem Weißen Haus, Kehrtwende: Jensen Huang führt Nvidia wieder. Der Verwaltungsrat holte den 63-jährigen Gründer einstimmig zurück, die Nvidia Aktie gewinnt vorbörslich fast 28 Prozent. Doch die Rückkehr hat einen Preis: neue Aufpasser, ein neuer Ausschuss und eine Untersuchung, die weiterläuft. Die ganze Geschichte und was jetzt auf Anleger zukommt.
Die Chronik
Elf Tage, die Nvidia durchgeschüttelt haben
Auslöser der Krise waren Berichte über außereheliche Beziehungen des Managers. In einem Fall ging es um eine Frau, die US-Geheimdienste Medienberichten zufolge für eine Informantin Chinas halten sollen. Belege dafür wurden nie öffentlich. Huang räumte Fehler ein, trat zurück und erklärte später, er habe dem Verwaltungsrat Probleme bereitet, die er zutiefst bedauere. Der hielt zunächst an der Trennung fest. Dann brach der Kurs ein, Großaktionäre und Kunden stellten sich hinter den Gründer, und am Sonntag schaltete sich der US-Präsident ein.
Die Entscheidung
Warum der Verwaltungsrat umfiel
Offiziell begründet das Gremium die Wende mit zwei Punkten. Erstens habe es nach mehreren Gesprächen und Treffen Vertrauen in Huangs Offenheit und seine Fähigkeit gewonnen, Nvidia zu führen. Zweitens, und das ist der Kern, habe man Einschätzungen von hochrangigen Stellen der US-Regierung eingeholt. Danach sei der Verwaltungsrat überzeugt, dass von Huangs Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit ausgehe. Verwaltungsratschef Harvey Jones, der im Amt bleibt, nannte Huang die richtige Person an der Spitze. Huang selbst erklärte, er übernehme die Verantwortung mit größter Demut und erneuertem Einsatz – und er könne es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen.
Der Preis
Rückkehr mit Aufpassern
Ein Freifahrtschein ist das Comeback nicht. Die Mitteilung enthält drei Punkte, die in der Euphorie leicht untergehen. Die unabhängige Untersuchung zu den Berichten, Huang sei Ziel ausländischer Geheimdienste gewesen, läuft weiter und soll abgeschlossen werden. Huang hat zugesagt, mitzuwirken. Außerdem richtet der Verwaltungsrat einen neuen Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrolle ein, besetzt nur mit unabhängigen Mitgliedern. Und Nvidia sucht einen obersten Compliance-Beauftragten, der nicht an den Vorstand, sondern an einen Ausschuss des Verwaltungsrats berichtet. Colette Kress, die den Konzern in der Zwischenzeit geführt hat, bleibt Finanzchefin.
Die Folgen
Was das Comeback für die Nvidia Aktie bedeutet
Für die Börse ist die Nachricht ein Befreiungsschlag. Die Futures auf den Dow Jones sprangen laut CNBC um 1.200 Punkte, die auf den Nasdaq um 6 Prozent. Die Nvidia Aktie macht den Einbruch der Vorwoche mit einem Schlag wett, bleibt aber deutlich unter ihrem Rekordschluss von 239,24 Dollar von Anfang Oktober. Das Geschäft war nie das Problem: Im dritten Quartal verdoppelte Nvidia den Umsatz auf 115,8 Milliarden Dollar. Offen bleiben die Fragen aus Washington. Nach Medienberichten prüft die Börsenaufsicht SEC die Bilanzierung, ein Ausschuss des Repräsentantenhauses erwartet bis zum 2. Dezember Auskunft zu Chipexporten. Nvidia erklärt lediglich, man arbeite weiter mit den Behörden zusammen.
Einordnung der Redaktion: Selten hat eine Personalie so viel Börsenwert bewegt. Dass der Markt Jensen Huang mit Hunderten Milliarden Dollar bewertet, zeigt, wie sehr die Nvidia Aktie an seiner Person hängt – und das ist Stärke und Schwäche zugleich. Die neuen Kontrollgremien sind deshalb mehr als Kosmetik. Sie sind der Versuch, einen Konzern dieser Größe unabhängiger von einem einzelnen Mann zu machen, ohne ihn zu verlieren. Ob das gelingt, entscheidet sich an zwei Dingen: am Ergebnis der Untersuchung und daran, ob aus Washington nun wirklich Ruhe einkehrt. Der Verwaltungsrat hat seine Glaubwürdigkeit dabei nicht gestärkt. Für Anleger gilt: Die größte Unsicherheit ist weg, aber nicht jede.
FAQ
Häufige Fragen zur Rückkehr von Jensen Huang
Ist Jensen Huang wieder Chef von Nvidia?
Ja. Nvidia teilte am 23. November 2026 mit, dass Huang mit sofortiger Wirkung wieder Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats ist.
Warum war Jensen Huang zurückgetreten?
Huang trat am 12. November 2026 nach Berichten über außereheliche Beziehungen zurück. In einem Fall stand der Verdacht einer Verbindung zu einem ausländischen Geheimdienst im Raum. Belege wurden nicht veröffentlicht, eine unabhängige Untersuchung läuft.
Was passiert mit Colette Kress?
Sie hat Nvidia übergangsweise geführt und bleibt Finanzchefin des Konzerns.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Nvidia Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
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