Die UBS begründet ihr Urteil zu AIXTRON mit der Erwartung, dass der Ausbau von Laserkapazitäten für die optische Datenübertragung ab 2028 an Tempo verliert. Unsere Lesart: Diese These betrifft auch Unternehmen, die Optik und Laser für die Halbleiterfertigung liefern. JENOPTIK ist allerdings breiter aufgestellt und verdient sein Geld auch mit Messtechnik und Verkehrssicherheit. Das könnte erklären, warum der Kurs nur knapp ein Prozent nachgibt, während AIXTRON mehr als sechs Prozent verliert.