Die JENOPTIK Aktie (ISIN: DE000A2NB601, FSE: JEN) startet mit Schwung in die neue Woche. Auf Xetra steigt das Papier des Jenaer Photonik-Konzerns am Montagmorgen auf 33,32 Euro, ein Plus von 1,50 Euro oder 4,71 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 31,82 Euro. Damit ist die JENOPTIK Aktie hinter OHB der zweitstärkste Wert im TecDAX.
JENOPTIK-Aktie: Rekordaufträge treffen auf Schnäppchenkurs - Plus fast 5 Prozent
Die JENOPTIK Aktie gehört zum Wochenstart zu den stärksten Werten im TecDAX. Nach einem Minus von rund 10 Prozent in der Vorwoche kaufen Anleger den Photonik-Spezialisten zurück - Rekordaufträge und ein Analysten-Konsens von 51 Euro liefern die Argumente.
Die Gründe für den Kursanstieg
Gegenbewegung nach dem Wochenminus
Der wichtigste Grund für das Plus ist die Vorgeschichte: In der Vorwoche hatte die JENOPTIK Aktie rund 10 Prozent verloren und war im Sog des weltweiten Ausverkaufs bei Technologie- und Halbleiterwerten unter die Räder gekommen. Bereits am 13. November rutschte der Kurs bei 36,30 Euro unter die 200-Tage-Linie, am Freitag schloss die Aktie bei 31,82 Euro. Zum Wochenstart setzt nun eine breite Erholung ein, weil sich der deutsche Markt dem globalen Tech-Ausverkauf vom Freitag zu entziehen scheint.
Entscheidend ist, dass der Kursrückgang nicht zum operativen Bild passt. Nach neun Monaten meldete JENOPTIK einen Auftragseingang von plus 41 Prozent und Rekordwerte bei Auftragseingang und Profitabilität. Der Vorstand hat sein Margenziel angehoben. Das Unternehmen profitiert von optischen Systemen für die Halbleiterfertigung, die beim Ausbau der Chipkapazitäten für künstliche Intelligenz gefragt sind, und von seinem Geschäft mit Verkehrs- und Messtechnik.
Analysten und Bewertung
Konsens sieht mehr als 50 Prozent Potenzial
Die Analysten sind klar positiv gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51 Euro und damit rund 53 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kepler Cheuvreux nennt 56,50 Euro, BNP Paribas 56 Euro, Stifel 55 Euro, die Deutsche Bank 52 Euro, M.M. Warburg 51 Euro, Berenberg 50 Euro und Jefferies 49 Euro. Zurückhaltender sind UBS mit Neutral und 45,50 Euro sowie ODDO BHF mit Neutral und 42 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Für 2027 erwarten die Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,27 Milliarden Euro, ein Plus von rund 16 Prozent, und ein Ergebnis je Aktie von 2,51 Euro. Auf dieser Basis kommt die JENOPTIK Aktie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 13 (eigene Rechnung). Zum Vergleich: Die 52-Wochen-Spanne reicht von 18,44 bis 48,42 Euro, die Aktie notiert also gut 31 Prozent unter dem Jahreshoch (eigene Rechnung).
Einordnung der Redaktion: Die JENOPTIK Aktie ist ein Beispiel dafür, wie stark der Ausverkauf im Halbleitersektor auch Unternehmen mit glänzendem Auftragsbuch erfasst hat. Das heutige Plus ist zunächst eine Erholung, kein Trendwechsel. Ein erstes Signal wäre die Rückkehr über 36 Euro und damit über die 200-Tage-Linie. Bis dahin bleibt die JENOPTIK Aktie anfällig für neue Wellen im Tech-Sektor – die Bewertung hat sich aber deutlich entspannt.
FAQ
Häufige Fragen zur JENOPTIK Aktie
Warum steigt die JENOPTIK Aktie heute?
Die JENOPTIK Aktie erholt sich nach einem Wochenminus von rund zehn Prozent. Rekordaufträge und die Erholung der Technologiewerte zum Wochenstart stützen den Kurs.
Welches Kursziel haben Analysten für die JENOPTIK Aktie?
Der Durchschnitt liegt bei 51 Euro, die Spanne reicht von 42 Euro (ODDO BHF) bis 56,50 Euro (Kepler Cheuvreux). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der JENOPTIK Aktie?
ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Handelssymbol: JEN (Xetra), US-Handelssymbol: JNPKF (OTC).
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