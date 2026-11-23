Der wichtigste Grund für das Plus ist die Vorgeschichte: In der Vorwoche hatte die JENOPTIK Aktie rund 10 Prozent verloren und war im Sog des weltweiten Ausverkaufs bei Technologie- und Halbleiterwerten unter die Räder gekommen. Bereits am 13. November rutschte der Kurs bei 36,30 Euro unter die 200-Tage-Linie, am Freitag schloss die Aktie bei 31,82 Euro. Zum Wochenstart setzt nun eine breite Erholung ein, weil sich der deutsche Markt dem globalen Tech-Ausverkauf vom Freitag zu entziehen scheint.