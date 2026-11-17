Fundamental hat Jenoptik zuletzt geliefert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 300,6 Millionen Euro und lag damit über der Markterwartung von 292,4 Millionen Euro. Der Auftragseingang im Segment Semiconductor & Advanced Manufacturing schnellte um 95,7 Prozent auf 212,5 Millionen Euro nach oben, die EBITDA-Marge des Konzerns kletterte im Quartal auf 26,4 Prozent nach 20,8 Prozent im Vorjahr. Schon am 21. Oktober hatte der Konzern das Margenziel für 2026 von 20 bis 21 Prozent auf rund 22 Prozent angehoben, beim Umsatz bleibt es bei einem Wachstum von 5 bis 9 Prozent. Trotzdem fiel die Jenoptik Aktie am Tag der finalen Zahlen, dem 10. November, am Vormittag um rund 4 Prozent auf 35,70 Euro. Die guten Nachrichten waren offenbar weitgehend eingepreist.