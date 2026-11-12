JENOPTIK Aktie: Rekordaufträge, steigende Gewinne und Kursziel 51 Euro - ist das die nächste Börsenrakete?

Die JENOPTIK-Aktienanalyse von MPCM vom 12. November 2026 liefert eine klare positive Botschaft. Analyst Malte Schaumann bestätigt das Kursziel 51 Euro und hält unverändert am Rating "buy" fest. Entscheidend ist aus Sicht von Malte Schaumann der hohe Auftragsbestand, der die Geschäftsperspektiven für 2027 unterstützt und nach seiner Einschätzung über den Markterwartungen liegt. Die jüngsten Unternehmenszahlen liefern dafür überzeugende Argumente. Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 41,4 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro, das EBITDA verbesserte sich um 35,2 Prozent auf 178,2 Millionen Euro und die EBITDA-Marge erreichte 22,2 Prozent. Gleichzeitig verfügt JENOPTIK über einen Auftragsbestand von 903,2 Millionen Euro und eine solide Bilanz. Risiken bestehen insbesondere durch die zyklische Halbleiterindustrie, die schwache Automobilkonjunktur und die Umsetzung der geplanten Kapazitätserweiterungen. Beim aktuellen Tradegate-Kurs von 37,62 Euro signalisiert das Kursziel 51 Euro von MPCM ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 35,6 Prozent. Für Anleger bleibt damit die entscheidende Frage, ob JENOPTIK seine starke Auftragslage auch 2027 in weiteres profitables Wachstum umwandeln kann.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.