JENOPTIK liefert optische Systeme an Hersteller von Anlagen für die Chipproduktion und wird an der Börse deshalb eng mit dem Halbleitersektor gehandelt. Genau das hat die Aktie in dieser Woche zur Achterbahnfahrt gemacht - und sorgt nun für den Rebound. Anleger greifen gezielt bei den Titeln zu, die zuletzt am stärksten gefallen waren. Von Reuters zitierte Analysten bezeichnen die Stabilisierung allerdings vor allem als technisch.