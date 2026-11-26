Jenoptik baut Optiken und Lasersysteme für die Halbleiterindustrie, daneben aber auch Komponenten für die Medizintechnik, Messsysteme für die Industrie und Anlagen zur Verkehrsüberwachung. Diese Breite wirkte am Mittwoch als Puffer. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.

Am Donnerstag kommen freundlichere Vorgaben: In Tokio und Seoul erholen sich Chipwerte nach dem Ausverkauf, der Nikkei steigt um rund 1,6 Prozent.