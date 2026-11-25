Die Jenoptik Aktie profitiert endlich vom Investitionsboom der Chipindustrie. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang des Jenaer Photonik-Konzerns um 41,4 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern kletterte von 47 auf 74 Millionen Euro, je Aktie von 0,80 auf 1,28 Euro.
Jenoptik Aktie: Aufträge plus 41 Prozent, Gewinn plus 57 Prozent – warum warnt ausgerechnet die Finanzchefin vor zu viel Euphorie?
Der Halbleiterboom füllt Jenoptik die Auftragsbücher, die Marge springt, die Prognose steigt. Doch die Aktie fiel nach den Zahlen. Was die Jenoptik Aktie jetzt bewegt.
Der Treiber
Optik für die Chipfabriken
Jenoptik liefert Präzisionsoptiken für die Anlagen der Halbleiterausrüster, darunter ASML. Die starke Nachfrage ließ das operative Ergebnis nach neun Monaten von 131,8 auf knapp 180 Millionen Euro steigen, bei einem Umsatz von mehr als 800 Millionen Euro. Die Prognose für die EBITDA-Marge hob der Vorstand bereits im Oktober von 20 bis 21 auf rund 22 Prozent an.
Die Warnung
Ein Quartal, in dem alles passte
Im dritten Quartal lag die Marge sogar über 26 Prozent. Die Finanzchefin warnte jedoch davor, diesen Wert fortzuschreiben: Der Produktmix sei ungewöhnlich günstig gewesen, es habe buchstäblich alles gepasst. Nach dem Kurssprung im Oktober nahmen Anleger bei den endgültigen Zahlen Gewinne mit – die Jenoptik Aktie verlor gut 4 Prozent. Im jüngsten Chip-Ausverkauf gab sie weiter nach.
Die Jenoptik Aktie hat mit den Halbleiteraufträgen ein starkes Fundament. Entscheidend ist, ob daraus Umsatz mit dauerhaft hoher Marge wird – und nicht nur ein Ausnahmequartal.
Häufige Fragen zur Jenoptik Aktie
Wie stark stiegen die Aufträge?
Um 41,4 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten.
Was erwartet Jenoptik für 2026?
Ein Umsatzwachstum von 5 bis 9 Prozent und eine EBITDA-Marge von rund 22 Prozent.
Warum fiel die Aktie nach den Zahlen?
Nach dem starken Anstieg im Oktober nahmen Anleger Gewinne mit.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.