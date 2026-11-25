Wie stark stiegen die Aufträge?

Um 41,4 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten.

Was erwartet Jenoptik für 2026?

Ein Umsatzwachstum von 5 bis 9 Prozent und eine EBITDA-Marge von rund 22 Prozent.

Warum fiel die Aktie nach den Zahlen?

Nach dem starken Anstieg im Oktober nahmen Anleger Gewinne mit.