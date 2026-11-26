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JENOPTIK Aktie +5,66%: Wird der Kapitalmarkttag in Dresden zum nächsten Kurstreiber?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 16:58 2 Min.

JENOPTIK springt im TecDAX um 5,66% nach oben – bis zum Kursziel von Jefferies bleiben rund 47% Luft.

Bild: JENOPTIK AG

Die JENOPTIK-Aktie (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker: JEN) springt um 1,78 Euro oder 5,66% auf 33,24 Euro und gehört damit zu den größten Gewinnern im TecDAX. Jefferies sieht selbst auf diesem Niveau noch rund 47,4% Kurspotenzial. Nach dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt bestätigt das Analysehaus in seiner JENOPTIK-Aktienanalyse vom 25. November das Kursziel von 49 Euro und das Rating "buy". Was macht die Aufträge für JENOPTIK so wertvoll? Für Jefferies zählt vor allem, aus welchen Märkten sie kommen. Im Geschäft mit der Halbleiterindustrie, mit Rechenzentren und mit dem Verteidigungssektor seien sowohl der Auftragseingang als auch der Auftragsbestand stark. Gerade diese Geschäfte seien margenträchtig. Die Analysten sehen darin einen Grund, warum mit dem Umsatz auch die Profitabilität des Technologiekonzerns steigen könne. Der Unterschied zwischen neuen und bereits gebuchten Aufträgen ist für Anleger wichtig. Der Auftragseingang zeige, wie stark die Nachfrage derzeit sei. Der Bestand gebe einen Anhaltspunkt dafür, welches Geschäft JENOPTIK in den kommenden Quartalen abarbeiten könne. Der Ausbau der Produktionskapazitäten stütze diese Aussichten zusätzlich, so Jefferies. Schon kommende Woche rückt Dresden in den Fokus. Im Kapitalmarkttag sieht Jefferies einen möglichen Kurstreiber. Für Anleger dürfte dabei vor allem eine Frage zählen: Wie schnell kann JENOPTIK die gut gefüllten Auftragsbücher in Umsatz und Gewinn umsetzen? Die JENOPTIK-Aktienanalyse gibt dafür eine klare Bewertungsmarke vor: Mit dem Kursziel 49 Euro und dem Rating "buy" liegt Jefferies auch nach dem Kurssprung noch 15,76 Euro über dem aktuellen Aktienkurs. Teilt die Analyse mit euren Freunden, bevor beim nächsten Börsenstammtisch jemand fragt: "47,4% Potenzial – und du schickst mir nur Katzenvideos?" Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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