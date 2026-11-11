JD.com Aktie: Morgan Stanley warnt vor Wachstumskrise und senkt Kursziel

Morgan-Stanley-Analyst Eddy Wang habe das Kursziel für die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) von 25 auf 23 USD gesenkt und das Rating "underweight" bestätigt. In einer aktuellen Branchenanalyse warne Wang vor einer grundlegenden Veränderung des chinesischen E-Commerce-Marktes. Die Branche trete zunehmend in eine Phase strukturell schwächeren Wachstums ein. Besonders deutlich formuliere der Analyst seine Einschätzung zur Wettbewerbssituation: "Der chinesischen E-Commerce-Branche geht das Wachstum aus - nicht aber die Konkurrenz." Damit bringe Wang das zentrale Problem der chinesischen Online-Handelsunternehmen auf den Punkt: Während sich das Marktwachstum nachhaltig abschwäche, bleibe der Wettbewerbsdruck unverändert hoch.