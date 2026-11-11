Morgan-Stanley-Analyst Eddy Wang habe das Kursziel für die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) von 25 auf 23 USD gesenkt und das Rating "underweight" bestätigt. In einer aktuellen Branchenanalyse warne Wang vor einer grundlegenden Veränderung des chinesischen E-Commerce-Marktes. Die Branche trete zunehmend in eine Phase strukturell schwächeren Wachstums ein. Besonders deutlich formuliere der Analyst seine Einschätzung zur Wettbewerbssituation: "Der chinesischen E-Commerce-Branche geht das Wachstum aus - nicht aber die Konkurrenz." Damit bringe Wang das zentrale Problem der chinesischen Online-Handelsunternehmen auf den Punkt: Während sich das Marktwachstum nachhaltig abschwäche, bleibe der Wettbewerbsdruck unverändert hoch.
JD.com Aktie: Morgan Stanley warnt vor Wachstumskrise und senkt Kursziel
JD.com Aktie vor dem nächsten Kursrutsch?
Nach Einschätzung von Morgan Stanley würden zahlreiche Plattformbetreiber weiterhin versuchen, durch aggressive Wachstumsstrategien zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Allerdings stünden die damit verbundenen Investitionen und Ausgaben zunehmend in einem fragwürdigen Verhältnis zu den erzielbaren Renditen. Diese Entwicklung könnte die Profitabilität der Unternehmen erheblich belasten und gleichzeitig die Bewertungen ihrer Aktien unter Druck setzen.
Morgan Stanley bleibe für JD.com ausgesprochen skeptisch. Mit der Senkung des Kursziels und dem bestätigten Rating "underweight" signalisiere Analyst Eddy Wang, dass die Kombination aus strukturell nachlassendem Wachstum und intensivem Wettbewerb erhebliche Risiken für die zukünftige Gewinnentwicklung und Aktienbewertung berge, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 09.11.2026)
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