Zigaretten gegen Chips – an diesem Mittwoch gewinnt der Klassiker. Die Japan Tobacco Aktie (ISIN: JP3726800000, WKN: 893151, Tokio-Kürzel: 2914, deutsches Handelssymbol: JAT, US-Handelssymbol: JAPAY) ist einer der größten Nikkei 225 Gewinner des Tages. Kurz nach der Mittagspause notierte der Tabakkonzern in Tokio bei 5.601 Yen, ein Plus von 251 Yen oder 4,69 Prozent. Im deutschen Handel stand die Japan Tobacco Aktie am Morgen bei 32,12 Euro und damit 5,28 Prozent höher.
Japan Tobacco Aktie Nikkei 225 Gewinner: Der Dividendenriese steigt im Crash – Zuflucht bei Tabak statt Technologie
Die Japan Tobacco Aktie gehört zu den größten Nikkei 225 Gewinnern des Tages. Der Tabakkonzern legt in Tokio um fast 5 Prozent zu, während Chip- und KI-Werte zweistellig verlieren. Anleger suchen Schutz in defensiven Aktien mit stabilen Erträgen – Nahrungs- und Genussmittel waren die zweitstärkste Branche des Tages.
Die Gründe für den Kursgewinn
Wenn Wachstum wackelt, zählt Verlässlichkeit
Defensive Aktien gesucht
Nach dem Einbruch der US-Halbleiterwerte flüchteten Anleger in Tokio aus KI-Aktien. Pharma, Nahrungsmittel und Immobilien führten die Gewinnerliste der Branchen an.
Nahrungs- und Genussmittel auf Platz zwei
Die Branche, zu der Japan Tobacco an der Tokioter Börse gezählt wird, war hinter Pharma die zweitstärkste des Tages.
Geschäft ohne KI-Bezug
Der Tabakabsatz hängt weder an Rechenzentren noch am Investitionszyklus der Technologiekonzerne. Genau diese Unabhängigkeit war am Mittwoch gefragt.
Breiter Markt fester als der Index
Der Nikkei 225 fiel, weil wenige schwere Chipwerte einbrachen. Am Prime-Markt stiegen dagegen mehr Aktien, als fielen – zeitweise 63 Prozent aller Titel.
Einordnung
Ein Weltkonzern mit stetigem Geldfluss
Japan Tobacco gehört zu den größten Tabakkonzernen der Welt, zum Sortiment zählen Marken wie Winston und Camel außerhalb der USA. Der größte Teil des Gewinns stammt aus dem Auslandsgeschäft. Die Aktie ist bei Anlegern vor allem wegen ihrer Ausschüttungen beliebt. In Phasen, in denen die Börse an Wachstumsgeschichten zweifelt, rücken solche Titel in den Vordergrund. Eine Unternehmensmeldung als Auslöser gab es am Mittwoch nicht: Der Nikkei 225 Gewinner profitiert von der Suche nach Stabilität.
Häufige Fragen zur Japan Tobacco Aktie
Warum ist die Japan Tobacco Aktie heute Nikkei 225 Gewinner?
Anleger schichteten aus KI- und Chipaktien in defensive Titel mit stabilen Erträgen um. Davon profitierte Japan Tobacco mit einem Plus von fast 5 Prozent.
Gab es eine Unternehmensmeldung?
Nein. Der Kursanstieg geht auf die Branchenrotation zurück.
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