Japan Tobacco gehört zu den größten Tabakkonzernen der Welt, zum Sortiment zählen Marken wie Winston und Camel außerhalb der USA. Der größte Teil des Gewinns stammt aus dem Auslandsgeschäft. Die Aktie ist bei Anlegern vor allem wegen ihrer Ausschüttungen beliebt. In Phasen, in denen die Börse an Wachstumsgeschichten zweifelt, rücken solche Titel in den Vordergrund. Eine Unternehmensmeldung als Auslöser gab es am Mittwoch nicht: Der Nikkei 225 Gewinner profitiert von der Suche nach Stabilität.