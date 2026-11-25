Während ganz Tokio auf die Chipwerte blickte, traf es die Japan Steel Works Aktie (ISIN: JP3721400004, WKN: 858684, Tokio-Kürzel: 5631, deutsches Handelssymbol: J9R, US-Handelssymbol: JPSWF) aus einem ganz anderen Grund. Der Maschinen- und Rüstungskonzern ist einer der größten Nikkei 225 Verlierer des Tages: Am Nachmittag lag die Aktie in Tokio 390 Yen oder 8,40 Prozent im Minus und markierte ein neues Jahrestief. Im deutschen Handel notierte die Japan Steel Works Aktie am Morgen bei 24,82 Euro, ein Minus von 6,66 Prozent.
Japan Steel Works Aktie Nikkei 225 Verlierer: Jahrestief nach Rüstungs-Schock – Tokio kürzt die Aufträge drastisch
Die Japan Steel Works Aktie zählt zu den größten Nikkei 225 Verlierern des Tages. Anders als bei den Chipwerten liegt der Grund nicht im KI-Ausverkauf: Berichten zufolge fallen die erwarteten Rüstungsaufträge ab 2027 um 50 bis 80 Prozent niedriger aus als angenommen. Die Aktie rutschte in Tokio auf ein neues Jahrestief.
Die Gründe für den Kursverlust
Der Rüstungsboom bekommt einen Deckel
Aufträge 50 bis 80 Prozent niedriger
Nach Börsenschluss am Dienstag berichteten japanische Medien, dass die erwarteten Bestellungen bei Rüstungsunternehmen auf Basis des Haushalts 2027 um 50 bis 80 Prozent unter den ursprünglichen Annahmen liegen. Das Verteidigungsministerium habe den Unternehmen erklärt, der Auftragsumfang falle deutlich kleiner aus als in der Haushaltsanmeldung vom Sommer.
Die ganze Branche fällt
Neben Japan Steel Works gaben auch Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries und IHI kräftig nach.
Streit um den Fünfjahresplan
Schon Mitte November hatte ein Bericht die Branche erschüttert, wonach das Finanzministerium für den Verteidigungsplan 2027 bis 2031 einen Rahmen in der Größenordnung von 50 Billionen Yen vorgibt. In Regierung und Koalition waren zuvor 70 bis 80 Billionen Yen im Gespräch.
Entscheidung im Dezember
Die Regierung will die drei sicherheitspolitischen Grundsatzdokumente im Dezember neu fassen. Bis dahin bleibt die Unsicherheit hoch.
Schwacher Gesamtmarkt
Der Maschinenbau gehörte in Tokio zu den schwächsten Branchen, der Nikkei 225 schloss 2,78 Prozent tiefer.
Einordnung
Vom Rekordhoch zum Jahrestief in acht Monaten
Japan Steel Works ist ein weltweit bedeutender Hersteller von Guss- und Schmiedeteilen für Kraftwerke, baut Maschinen für die Kunststoffverarbeitung und fertigt Geschütze für die japanischen Streitkräfte. Die Aktie war lange ein Favorit der Anleger, die auf steigende Verteidigungsausgaben setzten: Anfang März erreichte sie 10.620 Yen. Seither hat sich der Kurs mehr als halbiert. Die Hoffnung auf einen jahrelangen Auftragsboom ist einer nüchternen Debatte über das Machbare im japanischen Staatshaushalt gewichen. Dass Japan Steel Works heute Nikkei 225 Verlierer ist, hat deshalb wenig mit der Wall Street zu tun – und viel mit der Haushaltspolitik in Tokio.
Häufige Fragen zur Japan Steel Works Aktie
Warum ist die Japan Steel Works Aktie heute Nikkei 225 Verlierer?
Berichten zufolge fallen die erwarteten Rüstungsaufträge ab dem Haushalt 2027 um 50 bis 80 Prozent niedriger aus als angenommen. Das belastet alle japanischen Rüstungswerte.
Hängt der Kursrutsch mit den KI-Aktien zusammen?
Kaum. Der wichtigste Auslöser ist die japanische Verteidigungspolitik, der schwache Gesamtmarkt kam hinzu.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.