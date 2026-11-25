Japan Steel Works ist ein weltweit bedeutender Hersteller von Guss- und Schmiedeteilen für Kraftwerke, baut Maschinen für die Kunststoffverarbeitung und fertigt Geschütze für die japanischen Streitkräfte. Die Aktie war lange ein Favorit der Anleger, die auf steigende Verteidigungsausgaben setzten: Anfang März erreichte sie 10.620 Yen. Seither hat sich der Kurs mehr als halbiert. Die Hoffnung auf einen jahrelangen Auftragsboom ist einer nüchternen Debatte über das Machbare im japanischen Staatshaushalt gewichen. Dass Japan Steel Works heute Nikkei 225 Verlierer ist, hat deshalb wenig mit der Wall Street zu tun – und viel mit der Haushaltspolitik in Tokio.