Japans Kerninflation ist im Oktober auf 2,2 Prozent gestiegen und hat damit die Markterwartung von 2,3 Prozent knapp verfehlt, nach 2,1 Prozent im September. Der Wert festigt dennoch die Erwartung einer BoJ-Zinserhöhung im Dezember: Viele Marktteilnehmer rechnen laut Reuters damit, dass die Bank of Japan ihren Leitzins von 1,25 auf 1,5 Prozent anhebt. Für den Nikkei 225, den Yen und Bankaktien in Tokio zählt jetzt, ob die Notenbank die Daten als Rückenwind oder als Bremse liest.
Japan-Inflation: Kernrate 2,2 Prozent verfehlt die Prognose von 2,3 Prozent – wie sicher ist die BoJ-Zinserhöhung am 18. Dezember?
Japans Kerninflation hat im Oktober leicht auf 2,2 Prozent angezogen, blieb aber unter der Erwartung von 2,3 Prozent. Die Bank of Japan entscheidet am 18. Dezember über eine Anhebung von 1,25 auf 1,5 Prozent. Was die Zahlen für Nikkei, Yen und Bankaktien bedeuten und was Anleger jetzt beobachten.
Steckbrief
- Thema
- Japans Inflation und der BoJ-Zinsentscheid
- Nächste BoJ-Sitzung
- zweitägig, endet am 18. Dezember 2026
- Aktueller Leitzins
- 1,25 Prozent
- Index
- Nikkei 225
Stand: 20.11.2026, Daten laut Reuters-Berichten vom 12.11. und 20.11.2026
Die Fakten
Was zeigen die japanischen Inflationsdaten für Oktober?
Nach dem Reuters-Bericht vom Freitag lag die Kerninflation ohne frische Lebensmittel bei 2,2 Prozent im Jahresvergleich, ein Zehntelpunkt weniger als im Median der Prognosen. Der von der Notenbank genau beobachtete Wert ohne frische Lebensmittel und Energie schwächte sich auf 2,2 Prozent nach 2,4 Prozent im September ab. Überschriften zur Meldung, etwa bei CNBC und MLQ, führen den Anstieg der Kernrate auf das Auslaufen von Energiesubventionen der Regierung zurück; der Volltext dazu war nicht abrufbar.
Der Preisdruck in der Pipeline ist höher als an den Verbraucherpreisen sichtbar: Die Erzeugerpreise stiegen im Oktober laut Reuters (12.11.2026) um 7,1 Prozent und damit stärker als die erwarteten 6,5 Prozent, nach 6,8 Prozent im September. Der Importpreisindex in Yen lag um 24,8 Prozent über dem Vorjahr. Ein Ökonom von Sompo nannte laut Reuters eine Zinserhöhung im Dezember seine Basisprognose.
|Kennzahl
|Oktober 2026
|Vormonat
|Kerninflation (ohne frische Lebensmittel)
|2,2 % (Prognose 2,3 %)
|2,1 %
|Inflation ohne frische Lebensmittel und Energie
|2,2 %
|2,4 %
|Erzeugerpreise
|7,1 % (Prognose 6,5 %)
|6,8 %
|Importpreise in Yen
|24,8 %
|–
Stand: Reuters, 12.11. und 20.11.2026; Prozent zum Vorjahr.
Quelle: Reuters via 1049thewolf.com und nst.com.my
Das große Bild
Was bedeutet die BoJ-Zinserhöhung für Nikkei, Yen und Bankaktien?
Die Quellen nennen keine Marktreaktion auf die Inflationsdaten. Als Einschätzung der Redaktion gibt es drei Linien. Erstens stützen höhere Zinsen in Japan in der Regel den Yen, was Exporteure im Nikkei belasten kann. Zweitens können Bankaktien von einem höheren Zinsniveau profitieren, weil die Margen im Kreditgeschäft steigen. Drittens zeigt der Vergleich mit den USA, wo die Fed am 8. und 9. Dezember eine Anhebung auf 4,00 bis 4,25 Prozent erwartet, dass die großen Notenbanken im selben Zinsfenster handeln.
Der Nikkei steht zugleich unter Druck: Laut Al Jazeera verlor er am Freitagmorgen im Vormittagshandel rund 4,5 Prozent, getrieben von Zweifeln an KI-Investitionen. Wie viel der Zinsdebatte zusätzlich in dem Kurs steckt, geht aus den Quellen nicht hervor.
Termine
Was beobachten Anleger bis zur BoJ-Sitzung?
8./9.12.: Fed-Sitzung in den USA.
17.12.: EZB-Zinsentscheid.
18.12.: Ende der zweitägigen BoJ-Sitzung.
Laufend: Yen-Kurs, Renditen japanischer Staatsanleihen und weitere Preisdaten.
FAQ
Häufige Fragen zur BoJ-Zinserhöhung
Wann entscheidet die Bank of Japan über den Leitzins? Die zweitägige Sitzung endet am 18. Dezember 2026.
Wie hoch ist der Leitzins in Japan? Aktuell 1,25 Prozent; viele Marktteilnehmer erwarten 1,5 Prozent.
Wie hoch ist die Inflation in Japan? Die Kerninflation lag im Oktober bei 2,2 Prozent, die Erzeugerpreise bei 7,1 Prozent.
Was heißt das für die Nikkei-Aktien? Die Quellen nennen keine Marktreaktion; Zusammenhänge sind Einschätzung der Redaktion.
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