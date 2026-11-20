Nach dem Reuters-Bericht vom Freitag lag die Kerninflation ohne frische Lebensmittel bei 2,2 Prozent im Jahresvergleich, ein Zehntelpunkt weniger als im Median der Prognosen. Der von der Notenbank genau beobachtete Wert ohne frische Lebensmittel und Energie schwächte sich auf 2,2 Prozent nach 2,4 Prozent im September ab. Überschriften zur Meldung, etwa bei CNBC und MLQ, führen den Anstieg der Kernrate auf das Auslaufen von Energiesubventionen der Regierung zurück; der Volltext dazu war nicht abrufbar.

Der Preisdruck in der Pipeline ist höher als an den Verbraucherpreisen sichtbar: Die Erzeugerpreise stiegen im Oktober laut Reuters (12.11.2026) um 7,1 Prozent und damit stärker als die erwarteten 6,5 Prozent, nach 6,8 Prozent im September. Der Importpreisindex in Yen lag um 24,8 Prozent über dem Vorjahr. Ein Ökonom von Sompo nannte laut Reuters eine Zinserhöhung im Dezember seine Basisprognose.