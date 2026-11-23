Laut Trading Economics stieg die japanische Gesamtinflation im Oktober auf 2,3 Prozent (September: 2,1 Prozent), die Kerninflation auf 2,2 Prozent. Beide liegen über dem Ziel der Bank of Japan von 2 Prozent. Gouverneur Ueda warnte laut Quelle, die Kerninflation könne weiter über 2 Prozent steigen; eine Zusammenfassung der Meinungen im BoJ-Rat zeigte breite Unterstützung für weitere Erhöhungen. Der Markt preist laut Trading Economics eine Anhebung im Dezember und eine weitere im März 2027 ein. MUFG Research schreibt, viele Marktteilnehmer erwarteten bis zum nächsten Sommer einen Leitzins von 1,75 oder 2,00 Prozent. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.

Hinzu kommt der Dollar: USD/JPY notierte laut Trading Economics bei 158,945 Yen, am 12. November stieg der Kurs laut MUFG im New Yorker Handel kurz über 160, der schwächste Yen seit dem 2. September. Auslöser waren Spekulationen auf aggressive Fed-Erhöhungen.