Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe (JGB) liegt laut Trading Economics bei 2,785 Prozent, die der 30-jährigen bei 3,97 Prozent; die Zehnjährige rentiert damit rund einen Prozentpunkt höher als vor einem Jahr. Hintergrund ist eine anziehende Inflation von 2,3 Prozent und die Erwartung, dass die Bank of Japan ihren Leitzins von 1,25 Prozent im Dezember anhebt. Der japanische Anleihemarkt ist am heutigen Montag laut Quelle wegen eines Feiertags geschlossen, die Werte entsprechen daher dem letzten Stand.
Japan-Anleihen: Zehnjährige JGB bei 2,79 Prozent, Dreißigjährige fast bei 4 Prozent – die Bank of Japan hebt im Dezember wohl an – Wie weit trägt der Yen den Zinsschub?
Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe liegt bei rund 2,79 Prozent, die der 30-jährigen bei 3,97 Prozent, rund einen Prozentpunkt beziehungsweise 0,64 Punkte über Vorjahr. Die Teuerung steigt auf 2,3 Prozent, der Markt preist laut Trading Economics eine Erhöhung der Bank of Japan im Dezember ein. Wir ordnen ein, was die JGB-Renditen bewegt und was sie für Anleger bedeuten.
Die Lage
Warum steigen die JGB-Renditen?
Japan war über Jahrzehnte das Land der Nullzinsen. Dass die zehnjährige JGB heute fast 2,8 Prozent abwirft, markiert eine Zeitenwende für Sparer, Banken und Versicherer im In- und Ausland.
Laut Trading Economics stieg die japanische Gesamtinflation im Oktober auf 2,3 Prozent (September: 2,1 Prozent), die Kerninflation auf 2,2 Prozent. Beide liegen über dem Ziel der Bank of Japan von 2 Prozent. Gouverneur Ueda warnte laut Quelle, die Kerninflation könne weiter über 2 Prozent steigen; eine Zusammenfassung der Meinungen im BoJ-Rat zeigte breite Unterstützung für weitere Erhöhungen. Der Markt preist laut Trading Economics eine Anhebung im Dezember und eine weitere im März 2027 ein. MUFG Research schreibt, viele Marktteilnehmer erwarteten bis zum nächsten Sommer einen Leitzins von 1,75 oder 2,00 Prozent. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Hinzu kommt der Dollar: USD/JPY notierte laut Trading Economics bei 158,945 Yen, am 12. November stieg der Kurs laut MUFG im New Yorker Handel kurz über 160, der schwächste Yen seit dem 2. September. Auslöser waren Spekulationen auf aggressive Fed-Erhöhungen.
|Anleihe
|Rendite
|Veränderung zum Vorjahr
|10 Jahre JGB
|2,785 %
|rund +1,00 Prozentpunkte
|30 Jahre JGB
|3,97 %
|+0,64 Prozentpunkte
|10-Jahres-Auktion 5.11.2026
|2,768 %
|–
Stand 22.11.2026 laut Trading Economics (Sonntag, Quelle nennt dieses Datum); Auktion vom 5.11. laut Finobird, Dezimalstelle im Fließtext der Quelle inkonsistent.
Quelle: Trading Economics, Finobird, MUFG Research
Was heißt das für Yen, Aktien und das große Bild?
Der Nikkei 225 brach laut Trading Economics am 20. November um rund 5 Prozent auf 56.437 Punkte ein, getrieben vom weltweiten Ausverkauf bei KI-Aktien. Anleger flüchteten teils in Staatsanleihen, was die Renditen dämpft; die Inflation und die BoJ-Erwartungen wirken in die andere Richtung. Gleichzeitig meldete Japan für Oktober ein Exportplus von 20,5 Prozent zum Vorjahr, Halbleiterausrüstung legte laut Quelle um 49,7 Prozent zu. MUFG erwartet für die Woche ab 16. November eine Spanne der Zehnjährigen von 2,80 bis 2,95 Prozent, das Bild bleibe schlagzeilengetrieben; diese Spanne ist inzwischen überholt.
Für Euro-Anleger sind JGB-Anleihen wegen des Währungsrisikos kaum kalkulierbar: Eine Rendite in Yen sagt nichts über den Ertrag in Euro. Für Märkte wichtiger ist der Spillover: Steigende Renditen in Japan können Kapital zurückholen, das bisher im Ausland angelegt war, und so Anleihen weltweit belasten.
Inflation über Ziel
Gesamt 2,3 Prozent, Kern 2,2 Prozent: zweiten Monat in Folge über 2 Prozent.
Zinserhöhung im Dezember erwartet
Märkte preisen laut Trading Economics Dezember und März 2027 ein.
Yen schwach
USD/JPY bei knapp 159, am 12.11. kurz über 160.
Was ist als Nächstes wichtig für JGB und Bank of Japan?
Beobachten lassen sich das Dezember-Treffen der Bank of Japan, dessen genaues Datum in unseren Quellen nicht genannt wird, die Fed-Sitzung am 9. Dezember und die japanischen 30-jährigen Auktionen. Zuvor bestimmen Inflationszahlen und der Yen-Kurs die Richtung.
FAQ: Japan-Anleihen und JGB
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen JGB? Laut Trading Economics 2,785 Prozent (Stand 22.11.2026), rund einen Prozentpunkt mehr als vor einem Jahr.
Wie hoch ist der Leitzins der Bank of Japan? Laut Trading Economics 1,25 Prozent (Referenz Oktober 2026).
Warum steigen JGB-Renditen? Wegen höherer Inflation, BoJ-Erhöhungserwartungen und schwachem Yen.
Welche Risiken haben JGB für Euro-Anleger? Zinsänderungs- und Währungsrisiko; Kursverluste sind möglich.
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