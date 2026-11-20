Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe liegt am Freitagmorgen bei 2,81 Prozent und damit knapp unter dem Vortagesstand von 2,83 Prozent. Das ist bemerkenswert, denn die Märkte rechnen mit einer weiteren Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember. Der Auslöser für den Rückgang der Japan-Anleihen-Renditen ist die Flucht aus Aktien: Der Nikkei 225 verliert laut Trading Economics zuletzt 4,84 Prozent, der KI-getriebene Ausverkauf erfasst auch Tokio. Die 30-jährige JGB rentiert bei 3,98 Prozent.

Stand der Daten: 20.11.2026, Abruf gegen 6:30 Uhr MEZ; Quelle Trading Economics, die Seite nennt keine Uhrzeit. Bei Renditen gilt: Fällt die Rendite, steigt der Kurs der Anleihe, und umgekehrt.