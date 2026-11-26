Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen (JGB) liegt am Morgen des 26. November 2026 bei rund 2,65 Prozent, nach 2,88 Prozent in der Monatsmitte. Auslöser der Erholung vom Dreiwochentief sind Aussagen von Naoki Tamura: Das Vorstandsmitglied der Bank of Japan will den Leitzins von 1,25 Prozent bald in Richtung Neutralzins anheben. Japan-Anleihen stehen damit zwischen zwei Kräften: Fluchtnachfrage wegen der KI-Sorgen an den Aktienmärkten und die Aussicht auf weitere Zinsschritte der Notenbank.
Japan-Anleihen: Zehnjährige bei 2,65 Prozent, BoJ-Vorstand Tamura sieht den Neutralzins bei 2 Prozent – wie viele Zinsschritte folgen nach Dezember?
Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen (JGB) lag am 26. November 2026 bei rund 2,65 Prozent. BoJ-Vorstand Naoki Tamura hält weitere Zinserhöhungen für nötig – ein Blick auf Kurve, Inflation und die Termine.
Rendite und Kurve
Wie hoch rentieren japanische Staatsanleihen jetzt?
Nach Daten von Trading Economics (Stand 26. November 2026, ohne Uhrzeitangabe, abgerufen gegen 8 Uhr MEZ) rentieren zweijährige JGB bei 1,76 Prozent, fünfjährige bei 2,07 Prozent, zehnjährige bei 2,65 Prozent und dreißigjährige bei 3,91 Prozent. Die Seite nennt für die Zehnjährigen im Text auch einen Stand von etwa 2,66 Prozent; wir verwenden den Tabellenwert. Auf Monatssicht sank die Rendite der Zehnjährigen um rund 14 Basispunkte, auf Jahressicht liegt sie jedoch rund 84 Basispunkte höher. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Die Zinskurve zeigt, wie viel Zinsaufschlag Anleger für längere Laufzeiten verlangen. Zwischen Zwei- und Zehnjährigen sind es rechnerisch 89 Basispunkte, zwischen Zwei- und Dreißigjährigen 215 Basispunkte. Das lange Ende ist also deutlich steiler als das kurze. Rendite ist nicht Kupon: Der Kupon ist der feste Zins einer Anleihe, die Rendite ergibt sich aus Kupon und aktuellem Kurs. Fällt der Kurs, steigt die Rendite – und umgekehrt.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung 1 Monat
|2 Jahre
|1,76 %
|−12 Bp
|5 Jahre
|2,07 %
|–
|10 Jahre
|2,65 %
|−14 Bp
|30 Jahre
|3,91 %
|+9 Bp
Stand 26.11.2026, Trading Economics, ohne Uhrzeitangabe. Abstände eigene Berechnung aus gerundeten Werten.
Quelle: Trading Economics
Der Auslöser
Was hat Naoki Tamura gesagt – und warum bewegt es Anleihen?
Laut Trading Economics sagte Tamura, der Leitzins solle sich bald dem Neutralzins nähern; die Kerninflation sei noch nicht fest bei 2 Prozent verankert. Seinen Neutralzins schätzt er auf etwa 2 Prozent. Vom aktuellen Leitzins von 1,25 Prozent aus wären das rechnerisch noch drei Schritte zu je 0,25 Prozentpunkten. Der Neutralzins ist der Zins, der die Wirtschaft weder bremst noch anheizt.
Der Markt rechnet laut Trading Economics mit einer Zinserhöhung im Dezember und einer weiteren im März. Die BoJ-Sitzung im Dezember wurde in früheren Berichten für den 17. und 18. Dezember genannt. Für Anleihen bedeutet ein höherer Leitzins: Neue Papiere bieten höhere Kupons, bestehende verlieren an Kurswert – besonders bei langer Laufzeit (hohe Duration).
Das große Bild
Warum steigt die Inflation in Japan – und was heißt das für JGB?
Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 2,3 Prozent nach 2,1 Prozent im September, die Kerninflation lag bei 2,2 Prozent. Die Dienstleistungsinflation erreichte 4,2 Prozent, den höchsten Wert seit März 1990. Real, also abzüglich der Inflation, ist der Leitzins von 1,25 Prozent damit weiterhin negativ. Das erklärt, warum die Notenbank straffen will.
Gleichzeitig wirken zwei andere Kräfte. Erstens kaufen Anleger wegen der Sorgen um die Nachhaltigkeit des KI-Booms sichere Anleihen. Zweitens belasten neue US-Zölle die Stimmung. Die Rendite der Zehnjährigen fiel deshalb binnen zehn Tagen von etwa 2,88 auf 2,65 Prozent. Dazu passt, dass die jüngste Auktion vierzigjähriger JGB nach Berichten mit einer schwachen Gebotsquote von 2,63 statt 3,10 abschnitt. Die Gebotsquote (Bid-to-Cover) misst, wie oft das Angebot überzeichnet wurde.
Für Deutschland und die USA ist Japan nicht nur Randnotiz: Japanische Investoren gelten als bedeutende Auslandskäufer von Staatsanleihen. Steigen die Renditen zu Hause, kann Kapital zurückfließen – ein Argument, das Beobachter bei jedem JGB-Anstieg erneut diskutieren.
Dezember-Entscheidung
Der Markt preist eine Zinserhöhung der BoJ im Dezember ein. Bleibt sie aus, könnte das die Erwartungen neu ordnen.
Inflationsdaten
Neue Preisdaten zeigen, ob die Dienstleistungsinflation von 4,2 Prozent anhält.
Auktionen langer JGB
Die Nachfrage am langen Ende bleibt ein Gradmesser für das Vertrauen der Anleger.
Häufige Fragen zu Japan-Anleihen und JGB
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe? Nach Trading Economics lag sie am 26. November 2026 bei rund 2,65 Prozent.
Wie hoch ist der Leitzins der Bank of Japan? Zuletzt 1,25 Prozent (Stand Oktober 2026).
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins, die Rendite berücksichtigt auch den aktuellen Kurs.
Wann tagt die Bank of Japan wieder? Frühere Berichte nannten den 17. und 18. Dezember 2026; aktiencheck.de gibt keine Zins- oder Renditeprognose ab.
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