Nach Daten von Trading Economics (Stand 26. November 2026, ohne Uhrzeitangabe, abgerufen gegen 8 Uhr MEZ) rentieren zweijährige JGB bei 1,76 Prozent, fünfjährige bei 2,07 Prozent, zehnjährige bei 2,65 Prozent und dreißigjährige bei 3,91 Prozent. Die Seite nennt für die Zehnjährigen im Text auch einen Stand von etwa 2,66 Prozent; wir verwenden den Tabellenwert. Auf Monatssicht sank die Rendite der Zehnjährigen um rund 14 Basispunkte, auf Jahressicht liegt sie jedoch rund 84 Basispunkte höher. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.

Die Zinskurve zeigt, wie viel Zinsaufschlag Anleger für längere Laufzeiten verlangen. Zwischen Zwei- und Zehnjährigen sind es rechnerisch 89 Basispunkte, zwischen Zwei- und Dreißigjährigen 215 Basispunkte. Das lange Ende ist also deutlich steiler als das kurze. Rendite ist nicht Kupon: Der Kupon ist der feste Zins einer Anleihe, die Rendite ergibt sich aus Kupon und aktuellem Kurs. Fällt der Kurs, steigt die Rendite – und umgekehrt.