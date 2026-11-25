Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe (Japanese Government Bond, JGB) ist am Mittwoch laut Trading Economics um knapp sieben Basispunkte auf 2,65 Prozent gefallen und liegt damit auf dem niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Am Vortag lag sie bei 2,72 Prozent. Der Auslöser ist derselbe wie bei Bundesanleihen und US-Treasuries: Der Ausverkauf bei Technologiewerten treibt Anleger in sichere Staatsanleihen. Gleichzeitig rechnen die Märkte zunehmend mit einer Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) im Dezember.
Japan-Anleihen: Rendite der zehnjährigen JGB fällt auf 2,65 Prozent – wie sicher ist die Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember?
Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen sinkt am Mittwoch um rund 7 Basispunkte auf 2,65 Prozent und damit auf ein Zwei-Wochen-Tief. Der Markt rechnet mit einer Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember. Was die Dienstleistungsinflation von 4,2 Prozent bedeutet.
Japan-Anleihen am 25. November
Warum fällt die Rendite japanischer Staatsanleihen?
Eine fallende Rendite bedeutet steigende Kurse. Dass japanische Anleihen trotz der Aussicht auf höhere Zinsen gefragt sind, liegt an der Risikoscheu. Trading Economics nennt den Druck durch den KI-bezogenen Ausverkauf als Hintergrund. Japan ist für den Anleihemarkt weltweit bedeutsam, weil das Land als einer der größten Gläubiger der Welt gilt und japanische Anleger große Summen in ausländischen Papieren halten. Steigende Renditen zu Hause können Kapital zurückholen.
Auf Jahressicht bleibt der Anstieg erheblich: Die Zehnjahresrendite liegt laut Trading Economics rund 0,83 Prozentpunkte über dem Wert vor einem Jahr. Im Monatsvergleich ist sie um 0,14 Prozentpunkte gesunken.
Wie stark ist die Bank-of-Japan-Zinserhöhung eingepreist?
Laut Trading Economics rechnen die Märkte zunehmend mit einer BoJ-Zinserhöhung im Dezember, gefolgt von einer weiteren im März. Der Leitzins liegt nach derselben Quelle bei 1,25 Prozent (Stand Oktober 2026). Das Tempo ist für japanische Verhältnisse hoch, denn das Land kämpfte jahrzehntelang gegen Deflation.
Die Preisdaten stützen die Erwartung: Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 2,3 Prozent nach 2,1 Prozent im September, die Kernrate lag bei 2,2 Prozent. Besonders auffällig ist der Dienstleistungssektor mit 4,2 Prozent, dem höchsten Wert seit März 1990. Dienstleistungspreise gelten als besonders hartnäckig, weil sie stark von Löhnen abhängen.
|Kennzahl
|Wert
|Rendite 10-jährige JGB
|2,65 %
|Vortag
|2,72 %
|Leitzins Bank of Japan
|1,25 %
|Verbraucherpreise Oktober
|2,3 %
|Kernrate Oktober
|2,2 %
|Dienstleistungspreise Oktober
|4,2 %
Leitzins Stand Oktober 2026; Renditen und Preisdaten laut Trading Economics, 25.11.2026.
Quelle: Trading Economics
Was bedeutet das für Anleger in Euro und Dollar?
Japanische Zinsen wirken über zwei Wege auf andere Märkte. Erstens verteuern höhere Renditen in Japan die Finanzierung von Positionen, die mit billigem Yen aufgebaut wurden. Zweitens verringern sie den Zinsvorsprung amerikanischer und europäischer Anleihen gegenüber Japan. Die Zehnjährige in den USA rentiert aktuell bei rund 4,83 Prozent, die deutsche bei 3,23 Prozent; japanische Papiere liegen mit 2,65 Prozent also nicht mehr weit weg vom Euro-Raum.
Für Anleger in Euro kommt bei japanischen Anleihen ein Währungsrisiko hinzu: Schwankt der Yen, verändert sich der Ertrag in Euro, auch wenn die Rendite stabil bleibt. Wer über ETFs investiert, sollte auf Währungsabsicherung achten.
BoJ-Sitzung im Dezember
Eine Zinserhöhung gilt laut Trading Economics als zunehmend wahrscheinlich; ein genaues Datum haben wir nicht geprüft.
Inflationsdaten
Entscheidend bleiben die Dienstleistungspreise und die Lohnabschlüsse.
Aktienmarkt
Hält der Ausverkauf bei Technologiewerten an, bleibt die Nachfrage nach sicheren Anleihen hoch.
FAQ: Häufige Fragen zu japanischen Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen JGB? Laut Trading Economics lag sie am 25.11.2026 bei 2,65 Prozent.
Was ist eine JGB? Die Abkürzung steht für Japanese Government Bond, eine Staatsanleihe Japans in Yen.
Warum ist die Bank of Japan für den Anleihemarkt wichtig? Ihre Zinsentscheidungen beeinflussen die Renditen japanischer Anleihen und die Yen-Kurse, die weltweit Anlageentscheidungen berühren.
Welche Risiken haben Staatsanleihen aus Japan? Zinsänderungsrisiko bei steigenden Zinsen und ein Währungsrisiko für Anleger außerhalb Japans.
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