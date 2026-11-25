Eine fallende Rendite bedeutet steigende Kurse. Dass japanische Anleihen trotz der Aussicht auf höhere Zinsen gefragt sind, liegt an der Risikoscheu. Trading Economics nennt den Druck durch den KI-bezogenen Ausverkauf als Hintergrund. Japan ist für den Anleihemarkt weltweit bedeutsam, weil das Land als einer der größten Gläubiger der Welt gilt und japanische Anleger große Summen in ausländischen Papieren halten. Steigende Renditen zu Hause können Kapital zurückholen.

Auf Jahressicht bleibt der Anstieg erheblich: Die Zehnjahresrendite liegt laut Trading Economics rund 0,83 Prozentpunkte über dem Wert vor einem Jahr. Im Monatsvergleich ist sie um 0,14 Prozentpunkte gesunken.