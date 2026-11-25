Die Japan-Anleihen liefern zum Start in den europäischen Handelstag ein Rätsel: Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe (JGB) ist am Mittwoch auf rund 2,65 Prozent gefallen, ein Zwei-Wochen-Tief und rund 7 Basispunkte weniger als am Vortag (Trading Economics, Stand 25. November, gegen 6 Uhr MEZ, 14 Uhr Tokio). Gleichzeitig stieß die Versteigerung der 40-jährigen JGB auf spürbar schwächere Nachfrage: Die Gebote deckten das Angebot von 300 Milliarden Yen nur 2,63-fach, nach 3,10 bei der vorangegangenen Auktion. Das kurze und mittlere Ende kauft der Markt, das ganz lange Ende will er nicht um jeden Preis.
Japan-Anleihen: 40-jährige JGB-Auktion mit Deckung von nur 2,63, Zehnjährige fällt auf 2,65 Prozent – wie lange hält der Rückzug vor der Bank of Japan?
Japans Staatsanleihen senden am Mittwochmorgen ein widersprüchliches Signal: Die Rendite der zehnjährigen JGB fällt auf ein Zwei-Wochen-Tief von rund 2,65 Prozent, doch die Auktion der 40-jährigen Anleihe findet deutlich weniger Nachfrage als zuletzt. Die Top-Story ordnet ein, was hinter der Schwäche am langen Ende steckt, warum die Dienstleistungspreise so hoch sind wie seit 1990 nicht mehr und was das für Anleger in Europa bedeutet.
Die Zahlen des Morgens
Was ist bei der 40-jährigen JGB-Auktion passiert – und warum zählt das?
Die Bid-to-Cover-Quote misst, wie viel Geld für jeden angebotenen Yen geboten wurde. Je niedriger sie ist, desto zurückhaltender sind Banken, Versicherer und Pensionsfonds.
Japans Finanzministerium hat 300 Milliarden Yen in 40-jährigen Anleihen verkauft. Die höchste akzeptierte Rendite lag bei 4,090 Prozent, etwas unter den 4,125 Prozent der vorherigen Auktion, der Preis bei 94,35 nach 93,69. Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg wertete die Nachfrage als schwächer als im Durchschnitt der vergangenen zwölf Monate. Im September hatte dieselbe Laufzeit noch die stärkste Nachfrage seit 2020 verzeichnet. Am Sekundärmarkt rentierte die 40-jährige JGB am Mittwoch bei rund 4,14 Prozent, die 30-jährige bei 3,95 und die 20-jährige bei 3,60 Prozent.
Die Botschaft ist nicht dramatisch, aber eindeutig: Ultralange japanische Anleihen müssen ohne die Bank of Japan als Dauerkäufer auskommen. Die Notenbank hat ihre Anleihekäufe in den vergangenen Jahren schrittweise reduziert. Damit fehlt am langen Ende ein Käufer, der jahrelang jede Lücke geschlossen hat. Japanische Lebensversicherer, traditionell die wichtigsten Abnehmer, kaufen vor allem dann, wenn die Renditen attraktiv genug erscheinen. Bei rund 4 Prozent für 40 Jahre fiel ihr Appetit diesmal verhaltener aus.
|Laufzeit
|Rendite
|2 Jahre
|1,73 %
|5 Jahre
|2,04 %
|7 Jahre
|2,36 %
|10 Jahre
|2,65 %
|20 Jahre
|3,60 %
|30 Jahre
|3,95 %
|40 Jahre
|4,14 %
Quelle: Trading Economics, Stand 25.11.2026, morgens MEZ
Das große Bild
Warum fällt die Rendite der Japan-Anleihen, obwohl die Inflation steigt?
Auf den ersten Blick passt der Rückgang nicht zur Datenlage. Die Preise für Dienstleistungen zwischen Unternehmen stiegen im Oktober um 4,2 Prozent, so stark wie seit März 1990 nicht mehr. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober 2,3 Prozent über dem Vorjahr, nach 2,1 Prozent im September. Beides spricht eher für höhere Zinsen. Am Markt wird laut Trading Economics zunehmend eine Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember erwartet, danach ein weiterer Schritt im März. Der Leitzins liegt derzeit bei 1,25 Prozent.
Die Erklärung liegt in der Erwartung selbst. Wenn Anleger fest davon ausgehen, dass die Notenbank handelt, ist ein Teil des Zinsschritts in den Kursen bereits enthalten. Eine Zentralbank, die die Inflation entschlossen bremst, senkt zudem das Risiko, dass die Teuerung auf Dauer höher bleibt. Das kann die Renditen langer Laufzeiten sogar dämpfen. Hinzu kam Rückenwind von den Aktienmärkten: Der erneute Ausverkauf bei Technologiewerten trieb Anleger weltweit in sichere Häfen. Auch US-Staatsanleihen und Bundesanleihen legten zu.
Japan zahlt für 40 Jahre mehr als 4 Prozent – und muss trotzdem um Käufer werben.
Wechselwirkungen
Was bedeuten höhere JGB-Renditen für Bundesanleihen und US-Treasuries?
Japan ist der größte ausländische Gläubiger der USA und ein bedeutender Investor in europäischen Staatsanleihen. Steigen die Renditen zu Hause, lohnt es sich für japanische Versicherer und Pensionskassen weniger, Geld im Ausland anzulegen und dafür teure Währungsabsicherungen zu bezahlen. Fließt Kapital zurück nach Japan, fehlt es an den Anleihemärkten in New York und Frankfurt. Deshalb verfolgen Anleiheanleger in Europa jede schwache JGB-Auktion genau.
Der Yen spielt dabei eine Schlüsselrolle. Am Dienstagabend kostete ein Dollar rund 159,2 Yen (Saxo). Ein schwacher Yen verteuert Importe und hält den Inflationsdruck in Japan hoch. Das ist ein Grund, warum die Bank of Japan unter Druck steht, die Zinsen weiter anzuheben. Für Anleger aus dem Euroraum, die japanische Anleihen halten, bestimmt die Währung oft mehr über das Ergebnis als die Rendite.
Kurz erklärt: Die Rendite einer Anleihe ist die jährliche Verzinsung, die ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt. Der Kupon ist dagegen der feste Zins auf den Nennwert. Die Duration misst, wie stark der Kurs auf Zinsänderungen reagiert: Bei einer 40-jährigen Anleihe kann schon ein Anstieg der Rendite um einen Prozentpunkt den Kurs um mehr als 20 Prozent drücken.
Was sollten Anleger bei Japan-Anleihen jetzt beobachten?
Die nächsten Wegmarken sind klar umrissen. Am heutigen Mittwoch richtet sich der Blick zunächst auf die USA, wo um 14:30 Uhr MEZ der PCE-Preisindex erscheint. Fällt er hoch aus, dürfte das die Debatte über Zinserhöhungen weltweit befeuern. Am Donnerstag ruht der US-Anleihemarkt wegen Thanksgiving. Entscheidend für Japan ist die Sitzung der Bank of Japan im Dezember. Bis dahin werden jede Rede eines Notenbankers und jede weitere Auktion langer Laufzeiten als Test gelesen, ob der Markt höhere Zinsen ohne Turbulenzen verkraftet.
Häufige Fragen zu Japan-Anleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Japan-Anleihe?
Am Mittwochmorgen, 25. November, lag sie bei rund 2,65 Prozent, ein Zwei-Wochen-Tief (Trading Economics).
Warum war die 40-jährige JGB-Auktion schwach?
Die Gebote deckten das Angebot nur 2,63-fach nach 3,10 zuvor. Die Bank of Japan kauft weniger Anleihen, und große Investoren wie Lebensversicherer halten sich am ultralangen Ende zurück.
Wann entscheidet die Bank of Japan über die Zinsen?
Die nächste Sitzung ist im Dezember. Der Markt erwartet zunehmend eine Anhebung des Leitzinses von derzeit 1,25 Prozent.
Was bedeuten steigende Japan-Renditen für deutsche Anleger?
Sie können Kapital aus dem Ausland nach Japan zurücklocken und damit auch Bundesanleihen und US-Treasuries unter Druck setzen. Wer direkt in Japan investiert, trägt zudem ein Währungsrisiko.
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