Japan ist der größte ausländische Gläubiger der USA und ein bedeutender Investor in europäischen Staatsanleihen. Steigen die Renditen zu Hause, lohnt es sich für japanische Versicherer und Pensionskassen weniger, Geld im Ausland anzulegen und dafür teure Währungsabsicherungen zu bezahlen. Fließt Kapital zurück nach Japan, fehlt es an den Anleihemärkten in New York und Frankfurt. Deshalb verfolgen Anleiheanleger in Europa jede schwache JGB-Auktion genau.

Der Yen spielt dabei eine Schlüsselrolle. Am Dienstagabend kostete ein Dollar rund 159,2 Yen (Saxo). Ein schwacher Yen verteuert Importe und hält den Inflationsdruck in Japan hoch. Das ist ein Grund, warum die Bank of Japan unter Druck steht, die Zinsen weiter anzuheben. Für Anleger aus dem Euroraum, die japanische Anleihen halten, bestimmt die Währung oft mehr über das Ergebnis als die Rendite.