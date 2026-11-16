Ein Biotech-Wert mit großem Abstand zum Ziel: H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt bei „Buy“ für die Jade-Biosciences-Aktie und nennt ein Kursziel von 55 US-Dollar. Zum Kurs von 15,78 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 249 Prozent. Jade entwickelt Antikörper gegen Autoimmunerkrankungen.
Jade-Biosciences-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt bei „Buy“ – Kursziel 55 Dollar, mehr als das Dreifache
H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Jade Biosciences und nennt ein Kursziel von 55 US-Dollar. Zum Kurs von 15,78 US-Dollar sind das rund 249 Prozent Potenzial. Im Fokus steht der Antikörper JADE101 gegen IgA-Nephropathie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Jade Biosciences, Inc.
- Handelssymbol
- JBIO (Nasdaq)
- Analyst
- Arthur He
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 55 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Jade-Biosciences-Aktie
Hoffnung auf JADE101 – He bleibt optimistisch
Arthur He hält an seiner Kaufempfehlung fest. Wichtigster Wert in der Pipeline ist JADE101 gegen die Nierenerkrankung IgA-Nephropathie.
Im Juni 2026 legte Jade Zwischenergebnisse einer Phase-1-Studie mit gesunden Probanden vor. Nach einer einzigen Dosis sank der IgA-Spiegel laut Unternehmen um rund 70 Prozent und blieb zwölf Wochen auf diesem Niveau.
Das Mittel wurde in allen getesteten Dosen gut vertragen. Jade hält deshalb eine Erhaltungsspritze alle zwölf Wochen für möglich.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He zu lesen ist:
Seltene Dosierung
JADE101 könnte nur alle zwölf Wochen gespritzt werden müssen, was für Patienten bequem wäre.
Studien laufen
Eine Phase-2-Studie mit Patienten läuft, Zwischendaten sind für 2027 geplant.
Phase 3 in Sicht
Die Zulassungsstudie soll in der ersten Jahreshälfte 2027 starten.
Viel Geld in der Kasse
Ende Juni 2026 verfügte Jade über 461 Millionen US-Dollar, genug bis ins vierte Quartal 2028.
Weitere Kandidaten in der Pipeline
Neben JADE101 entwickelt Jade den Antikörper JADE201 gegen Rheuma und den Kandidaten JADE301. Damit hängt der Wert nicht nur an einem Programm.
Umsätze erzielt Jade noch nicht. Der Wert der Aktie hängt an den kommenden Studiendaten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Arthur He. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 55 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Jade Biosciences, Inc. (JBIO): Kaufen, Kursziel 55,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Arthur He, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Arthur He, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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