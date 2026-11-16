Jade-Biosciences-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Arthur He bleibt bei „Buy“ – Kursziel 55 Dollar, mehr als das Dreifache

Im Juni 2026 legte Jade Zwischenergebnisse einer Phase-1-Studie mit gesunden Probanden vor. Nach einer einzigen Dosis sank der IgA-Spiegel laut Unternehmen um rund 70 Prozent und blieb zwölf Wochen auf diesem Niveau.

Das Mittel wurde in allen getesteten Dosen gut vertragen. Jade hält deshalb eine Erhaltungsspritze alle zwölf Wochen für möglich.