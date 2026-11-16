Etwas tiefer, aber immer noch weit über dem Kurs: Guggenheim-Analyst Vamil Divan senkt das Kursziel für die Jade-Biosciences-Aktie von 47 auf 41 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 16,14 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 154 Prozent. Jade entwickelt Antikörper gegen Autoimmun- und Entzündungskrankheiten – allen voran JADE101 gegen die IgA-Nephropathie.
Jade-Biosciences-Aktie: Guggenheim-Analyst Vamil Divan bleibt bei „Buy“ – Kursziel 41 Dollar, mehr als 150 Prozent Luft
Guggenheim-Analyst Vamil Divan senkt das Kursziel für die Jade-Biosciences-Aktie von 47 auf 41 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 16,14 US-Dollar ergibt sich ein Potenzial von rund 154 Prozent. Hoffnungsträger ist der Antikörper JADE101 gegen die Nierenerkrankung IgA-Nephropathie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Jade Biosciences, Inc.
- Handelssymbol
- JBIO (Nasdaq)
- Analyst
- Vamil Divan
- Bank
- Guggenheim
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 41 US-Dollar (zuvor 47 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Guggenheim zur Jade-Biosciences-Aktie
Langjähriger Fürsprecher – Divan bleibt an Bord
Vamil Divan gehört zu den frühen Befürwortern der Jade-Biosciences-Aktie. Im Juni 2025 stufte er sie bei einem Kursziel von 14 US-Dollar auf Kaufen.
Danach hob er das Ziel schrittweise an, von 17 auf 23 und im Mai 2026 von 23 auf 32 US-Dollar, später bis auf 47 US-Dollar. Die Aktie folgte dieser Euphorie zuletzt nicht mehr und notierte Ende Oktober bei rund 14,59 US-Dollar.
Mit der Senkung auf 41 US-Dollar nimmt die Aktienanalyse von Guggenheim etwas Luft aus dem Ziel, hält aber an der Kaufthese fest.
Die Argumente von Vamil Divan
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Guggenheim-Analyst Vamil Divan stützt:
Starke Frühdaten
JADE101 lieferte positive Zwischendaten aus Phase 1. Die Halbwertszeit von 24,2 Tagen erlaubt potenziell seltene Gaben.
Klarer Fahrplan
Zwischendaten aus der Phase-2-Studie JUNIPER werden 2027 erwartet, der Start der Phase 3 ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.
Breitere Pipeline
JADE201 gegen rheumatoide Arthritis soll 2027 Zwischendaten liefern, JADE301 startet im vierten Quartal 2026 in Phase 1.
Attraktiver Markt
Bei der IgA-Nephropathie gilt die Blockade des Botenstoffs APRIL als einer der vielversprechendsten Ansätze.
Ein Wettlauf um die Niere
Die IgA-Nephropathie ist eine chronische Nierenerkrankung, die unbehandelt zum Nierenversagen führen kann. Mehrere Konzerne entwickeln Antikörper gegen APRIL – Jade setzt auf ein besonders lang wirksames Molekül.
Die Forschungsausgaben steigen entsprechend: Im zweiten Quartal lagen sie bei 50,1 Millionen US-Dollar. Bis zur Zulassung braucht Jade voraussichtlich weiteres Kapital.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Guggenheim Securities, LLC, Analyst Vamil Divan. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 41 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.guggenheimsecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Jade Biosciences, Inc. (JBIO): Kaufen, Kursziel 41,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Guggenheim (Analyst Vamil Divan). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Guggenheim (Analyst Vamil Divan).
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