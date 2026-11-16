Jade-Biosciences-Aktie: Guggenheim-Analyst Vamil Divan bleibt bei „Buy“ – Kursziel 41 Dollar, mehr als 150 Prozent Luft

Danach hob er das Ziel schrittweise an, von 17 auf 23 und im Mai 2026 von 23 auf 32 US-Dollar, später bis auf 47 US-Dollar. Die Aktie folgte dieser Euphorie zuletzt nicht mehr und notierte Ende Oktober bei rund 14,59 US-Dollar.

Mit der Senkung auf 41 US-Dollar nimmt die Aktienanalyse von Guggenheim etwas Luft aus dem Ziel, hält aber an der Kaufthese fest.