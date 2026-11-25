Laut Trading Economics (23. November) bevorzugt JPMorgan italienische gegenüber französischen Staatsanleihen. Das ist die Einschätzung eines Dritten, keine Aussage von aktiencheck.de. Dahinter stehen mehrere Faktoren: die gesunkene Defizitdynamik in Italien, ein politisch stabileres Umfeld und die Erwartung, dass die Märkte in Frankreich auf die Haushaltsprobleme länger reagieren. Brüssel hatte laut eigener Berichterstattung vom 24. November ein Ende des Defizitverfahrens für Italien Ende 2027 in Aussicht gestellt, bei einem prognostizierten Defizit von 2,9 Prozent.

Zugleich bleiben Risiken: Die Italien-Wahl im kommenden Jahr nährt Haushaltssorgen (Trading Economics, 20. November), und die EZB-Zinspolitik wirkt auf die Refinanzierungskosten des hoch verschuldeten Landes. Der Markt erwartet laut Trading Economics (23. November) für Dezember eine EZB-Anhebung und hat zwei weitere Schritte von 25 Basispunkten bis März 2027 eingepreist.