Die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen (BTP) ist am 25. November auf 4,35 Prozent gesunken – 15 Basispunkte weniger als vor einem Monat, aber noch 96 Basispunkte mehr als vor einem Jahr (Trading Economics, Tagesstand ohne Uhrzeit). Der BTP-Bund-Spread, also der Renditeabstand zur zehnjährigen Bundesanleihe, beträgt nach eigener Berechnung rund 111 Basispunkte.
Italien-Anleihen: BTP-Zehnjährige bei 4,35 Prozent, rund 111 Basispunkte über dem Bund – zahlt Rom inzwischen weniger als Paris?
Die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen sinkt am 25. November auf 4,35 Prozent, der Abstand zum Bund liegt bei rund 111 Basispunkten. Warum Italien an den Märkten besser dasteht als Frankreich und welche Risiken bleiben.
Das ist bemerkenswert, weil Italien damit weniger Zinsen zahlt als Frankreich: Die französische Zehnjährige lag laut eigener Berichterstattung heute früh bei rund 4,78 Prozent. Nach Jahren, in denen Rom als Sorgenkind des Euroraums galt, ist es diesmal Paris, das politisch und fiskalisch unter Druck steht.
Zahlen im Überblick
Wie hoch ist die BTP-Rendite heute?
Ein Spread misst den Risikoaufschlag, den Anleger gegenüber der Bundesanleihe als Benchmark verlangen: je höher, desto größer das wahrgenommene Risiko.
|Laufzeit
|Rendite
|Tag
|Monat
|Jahr
|2 Jahre
|3,45 %
|−3 Bp
|−3 Bp
|+120 Bp
|10 Jahre
|4,35 %
|−2 Bp
|−15 Bp
|+96 Bp
|30 Jahre
|4,96 %
|−1 Bp
|−10 Bp
|+65 Bp
Basispunkt (Bp) = 0,01 Prozentpunkte. Spread: BTP 10 Jahre 4,346 % minus Bund 10 Jahre 3,235 % (eigene Berechnung).
Quelle: Trading Economics, Stand 25.11.2026, keine Uhrzeit ausgewiesen
Zum Vergleich: Am 18. November schloss der Spread bei 105,8 Basispunkten bei einer BTP-Rendite von 4,42 Prozent (Soldionline). Dass er heute etwas höher liegt, hat mit dem Bund zu tun: Die Bundesrendite fiel stärker als die italienische.
Das große Bild
Warum steht Italien besser da als Frankreich?
Laut Trading Economics (23. November) bevorzugt JPMorgan italienische gegenüber französischen Staatsanleihen. Das ist die Einschätzung eines Dritten, keine Aussage von aktiencheck.de. Dahinter stehen mehrere Faktoren: die gesunkene Defizitdynamik in Italien, ein politisch stabileres Umfeld und die Erwartung, dass die Märkte in Frankreich auf die Haushaltsprobleme länger reagieren. Brüssel hatte laut eigener Berichterstattung vom 24. November ein Ende des Defizitverfahrens für Italien Ende 2027 in Aussicht gestellt, bei einem prognostizierten Defizit von 2,9 Prozent.
Zugleich bleiben Risiken: Die Italien-Wahl im kommenden Jahr nährt Haushaltssorgen (Trading Economics, 20. November), und die EZB-Zinspolitik wirkt auf die Refinanzierungskosten des hoch verschuldeten Landes. Der Markt erwartet laut Trading Economics (23. November) für Dezember eine EZB-Anhebung und hat zwei weitere Schritte von 25 Basispunkten bis März 2027 eingepreist.
Spread im historischen Vergleich niedrig
Rund 111 Basispunkte sind weit entfernt von den Krisenaufschlägen früherer Jahre, aber höher als der Spreadwert von 102 Basispunkten zu Wochenbeginn der Vorwochen.
Kurzer Zins steigt stärker
Die Zweijährige rentiert 120 Basispunkte höher als vor einem Jahr – stärker als Zehn- und Dreißigjährige. Das spiegelt die EZB-Erwartungen.
Konkurrenz um Anlegergeld
Mit 4,35 Prozent bietet der BTP rund 112 Basispunkte mehr als der Bund – bei höherem Ausfall- und Kursrisiko.
Was bedeutet das für Sparer, Anleger und Unternehmen?
Italienische Staatsanleihen dienen als Risikobarometer des Euroraums: Weitet sich der Spread, steigen die Kosten für italienische Banken, Unternehmen und den Staat. Banken halten viele BTPs in ihren Bilanzen, daher beeinflusst der Spread auch Bankaktien. Anleger vergleichen den Zinsvorsprung gegenüber dem Bund mit dem zusätzlichen Risiko.
Was beobachten Anleger jetzt?
Wichtig sind die EZB-Sitzung im Dezember, Daten zur Inflation im Euroraum und die Entwicklung der französischen Haushaltsdebatte, die auf den gesamten Euroraum ausstrahlen kann. Auch die Bund-Rendite bleibt maßgeblich, da sie den Spread bestimmt.
Häufige Fragen zu Italien-Anleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen italienischen Staatsanleihe? 4,35 Prozent laut Trading Economics am 25. November 2026.
Was ist der BTP-Bund-Spread? Der Renditeabstand zwischen zehnjährigen BTP und Bundesanleihen, hier rund 111 Basispunkte (eigene Berechnung).
Warum ist Italien günstiger als Frankreich? Nach Einschätzung von JPMorgan (laut Trading Economics, 23. November) steht Italien fiskalisch besser da; Frankreich kämpft mit politischer Unsicherheit.
Wie sicher sind BTP? Anders als Bundesanleihen tragen sie ein höheres Ausfall- und Kursrisiko.
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