Nach QuiFinanza bietet das italienische Finanzministerium am 25. November kurzlaufende BTP (BTP Short Term) und inflationsindexierte BTP€i an, am 26. November folgt die zweite Auktion von Bot (Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit), am 27. November die zweite Auktion mittel- und langlaufender Anleihen. Bei BTP€i wird der Nennwert an die Inflation im Euroraum angepasst. Gerade dort lohnt der Blick auf die Gebotsquote: Sie zeigt, wie oft die angebotene Menge überzeichnet wurde. Konkrete Volumina nennt die Quelle nicht.