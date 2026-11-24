Rom zahlt weniger als Paris: Die zehnjährige italienische Staatsanleihe, der BTP, rentiert am Dienstagmorgen um 09:29 Uhr MEZ bei rund 4,34 Prozent, der Abstand zur zehnjährigen Bundesanleihe liegt bei etwa 107 Basispunkten. Frankreich zahlte am Montagabend mit 4,79 Prozent rund 44 Basispunkte mehr. Diese Woche muss Italien zeigen, wie viel Nachfrage seine Auktionen finden.
Italien-Anleihen: BTP bei 4,34 Prozent, 107 Basispunkte über dem Bund – was bringen die Auktionen diese Woche?
Die zehnjährige italienische Staatsanleihe rentiert am Dienstagmorgen bei rund 4,34 Prozent, 107 Basispunkte über dem Bund und etwa 44 Basispunkte unter Frankreich. Am Mittwoch und Freitag stehen BTP-Auktionen an. Was Rom zahlt, warum der Spread stabil bleibt und welche Risiken bleiben.
Der Spread ist der Renditeabstand zwischen zwei Staatsanleihen gleicher Laufzeit; hier zwischen dem italienischen BTP und der Bundesanleihe als Referenz. Ein Basispunkt ist ein hundertstel Prozentpunkt. Je größer der Abstand, desto höher der Risikoaufschlag, den Anleger für das Halten italienischer Schulden verlangen.
Renditen im Euroraum
Wie hoch ist die Rendite italienischer Staatsanleihen?
Laut dem Liveblog von QuiFinanza (Stand 24. November, 09:29 Uhr MEZ) liegt die zehnjährige BTP-Rendite bei etwa 4,34 Prozent, der Spread bei rund 107 Basispunkten und praktisch unverändert. Trading Economics meldet für den Schluss am 23. November 4,35 Prozent für Italien, 3,28 Prozent für Deutschland und 4,79 Prozent für Frankreich. Zuvor war die BTP-Rendite am 19. November in Richtung 4,50 Prozent gestiegen, dem höchsten Stand seit Ende Oktober; am 23. November lag sie unter 4,4 Prozent.
|Land
|Rendite
|Abstand zum Bund
|Deutschland
|3,28 %
|–
|Italien
|4,35 %
|rund 107 Basispunkte
|Frankreich
|4,79 %
|rund 151 Basispunkte
Abstände zum Bund eigene Berechnung aus den Schlusskursen; Rundungsunterschiede möglich.
Quelle: Trading Economics (Deutschland, Italien, Frankreich)
Die Spreads in Italien bewegen sich seit Wochen in engem Band. QuiFinanza meldete zur Eröffnung am 16. November 105 Basispunkte, am 20. und 23. November jeweils 108 Basispunkte. Trading Economics zitiert zudem die Einschätzung von JPMorgan, italienische Staatsanleihen französischen vorzuziehen, weil Frankreich unter Haushaltsdruck stehe. Das ist die Sicht der Bank, keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Termine
Welche Auktionen stehen für italienische Anleihen an?
Nach QuiFinanza bietet das italienische Finanzministerium am 25. November kurzlaufende BTP (BTP Short Term) und inflationsindexierte BTP€i an, am 26. November folgt die zweite Auktion von Bot (Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit), am 27. November die zweite Auktion mittel- und langlaufender Anleihen. Bei BTP€i wird der Nennwert an die Inflation im Euroraum angepasst. Gerade dort lohnt der Blick auf die Gebotsquote: Sie zeigt, wie oft die angebotene Menge überzeichnet wurde. Konkrete Volumina nennt die Quelle nicht.
Treiber
Was bestimmt die BTP-Rendite derzeit?
Trading Economics nennt drei Einflüsse. Erstens die Erwartung weiterer EZB-Schritte: Eine Zinserhöhung im Dezember wird erwartet, zwei weitere Schritte um je 25 Basispunkte bis März gelten als eingepreist; der EZB-Einlagensatz liegt aktuell bei 2,50 Prozent. Zweitens die Sorgen um den KI-Boom an den Aktienmärkten, die zeitweise die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöhen. Drittens die Haushaltspolitik: Vor den Wahlen im kommenden Jahr bleiben fiskalische Risiken im Blick.
Häufige Fragen zu italienischen Staatsanleihen
Was ist die aktuelle Rendite der italienischen Staatsanleihe? Rund 4,34 Prozent für zehn Jahre am 24. November 2026 gegen 09:29 Uhr MEZ (QuiFinanza).
Was bedeutet der BTP-Bund-Spread? Er misst den Renditeabstand zwischen der italienischen und der deutschen zehnjährigen Staatsanleihe, derzeit rund 107 Basispunkte.
Was ist ein BTP€i? Eine inflationsindexierte italienische Staatsanleihe, deren Nennwert an die Inflation im Euroraum gekoppelt ist.
Wie riskant sind italienische Staatsanleihen? Sie tragen ein höheres Ausfall- und Spreadrisiko als Bundesanleihen; Kursverluste bei steigenden Renditen sind möglich.
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