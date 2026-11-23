Der Kern der Investmentstory der IREN Aktie ist der Großauftrag von Microsoft. Mit dem Blackwell-Vertrag über Dell will IREN seine annualisierte Umsatzrate von 3,7 auf 4,4 Milliarden Dollar steigern, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2027 geplant. Zuvor hatte das Unternehmen sein Ziel auf über 4 Milliarden Dollar angehoben, davon rund 85 Prozent unter Vertrag. Der Haken: Das Ziel von mehr als 4 Milliarden Dollar zum Jahresende wurde wegen einer Designänderung beim Kunden und Lieferzeiten in den Januar verschoben und kann sich bis Ende Februar ziehen.