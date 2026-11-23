Was für eine Achterbahn: Die IREN Aktie ist am Freitag um 17,97 Prozent auf 11,82 US-Dollar eingebrochen und hat im Handelsverlauf mit 11,75 Dollar ein neues 52-Wochen-Tief markiert. In der Nacht auf Montag dreht das Papier: Im Overnight-Handel notiert die IREN Aktie bei 12,55 Dollar, ein Plus von 6,18 Prozent, bei einer Spanne zwischen 12,20 und 13,10 Dollar. Die Börse bewertet den Betreiber von KI-Rechenzentren damit nur noch mit rund 5 Milliarden Dollar.
IREN Aktie: Nach dem 18-Prozent-Crash springt sie nachts an – Comeback oder Falle?
Die IREN Aktie stürzte am Freitag auf ein neues 52-Wochen-Tief. Im Nachthandel zum Wochenstart dreht sie um gut 6 Prozent ins Plus. Wir analysieren, was hinter dem Rebound steckt und was am Dienstag auf der Hauptversammlung auf dem Spiel steht.
Der Absturz
Kein Firmenproblem, sondern ein Sektor-Beben
Wichtig für die Einordnung der IREN Aktie: Der Freitag war kein IREN-spezifischer Unfall. Laut 24/7 Wall St. kam der Einbruch ohne unternehmensspezifischen Auslöser, während auch Wettbewerber wie Cipher Digital und Applied Digital sowie Lieferant Nvidia nachgaben. Schon im vorbörslichen Handel hatten CoreWeave, Nebius und IREN jeweils rund 4 Prozent verloren und damit die Verluste vom Donnerstag verlängert. Bereits am Donnerstag hatte die IREN Aktie mehr als 14 Prozent eingebüßt.
Der Hintergrund ist eine Neubewertung der gesamten Neocloud-Branche: Anleger fürchten den Kapitalhunger der Anbieter von KI-Rechenleistung. Bei CoreWeave rückt der Kurs in Richtung des Ausgabepreises von 40 Dollar, weil die Schuldenlast von 66,2 Milliarden Dollar verunsichert. Hinzu kam eine Warnung von Elon Musk, wonach mehr als 200 Neocloud-Anbieter sterben oder fusionieren müssten. Seit Jahresbeginn hat die IREN Aktie damit rund 62 Prozent verloren.
Der Rebound
Warum die IREN Aktie in der Nacht zurückschlägt
Der Sprung im Nachthandel ist vor allem Teil einer breiten Erholung: Die US-Futures starten fest in die Woche, der Nasdaq-100-Future liegt deutlich im Plus. Nach zwei Tagen mit zusammen mehr als 30 Prozent Verlust sind viele Verkäufer schlicht ausverkauft. Wer am Freitag leerverkauft hat, sichert nun Gewinne ab. Ein solcher technischer Rebound ist bei Aktien mit einem Beta von über 4 typisch und fällt entsprechend heftig aus.
Rückenwind kommt auch von der Analystenseite. Bernstein-Analystin Madison Rezaei bestätigte am Donnerstag ihr Buy-Votum mit einem Kursziel von 55 Dollar. Ihr Argument: Die Verschiebung beim Umsatzziel betreffe nur das Timing, die Rechenkapazität sei weiterhin vertraglich gebunden und finanziert. Ein früheres Bernstein-Team argumentierte, IREN werde zu Unrecht als Neocloud eingestuft, weil das Unternehmen seine Stromanlagen unbelastet besitzt und nicht über 10 bis 15 Jahre mietet. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Fundamentaldaten
Microsoft-Vertrag gegen verschobenes Ziel
Der Kern der Investmentstory der IREN Aktie ist der Großauftrag von Microsoft. Mit dem Blackwell-Vertrag über Dell will IREN seine annualisierte Umsatzrate von 3,7 auf 4,4 Milliarden Dollar steigern, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2027 geplant. Zuvor hatte das Unternehmen sein Ziel auf über 4 Milliarden Dollar angehoben, davon rund 85 Prozent unter Vertrag. Der Haken: Das Ziel von mehr als 4 Milliarden Dollar zum Jahresende wurde wegen einer Designänderung beim Kunden und Lieferzeiten in den Januar verschoben und kann sich bis Ende Februar ziehen.
Bewertungsseitig ist die IREN Aktie kein Schnäppchen nach klassischen Maßstäben: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 6,11, ein KGV ist wegen eines Verlusts je Aktie von 3,72 Dollar über zwölf Monate nicht sinnvoll. Die Analysten sehen dennoch Luft: 20 Häuser kommen im Schnitt auf ein Kursziel von 52,74 Dollar und ein Konsens-Rating von Buy.
Der Termin
Hauptversammlung am Dienstag
Für die nächsten Tage steht ein Termin im Kalender: IREN hält am 24. November um 16:30 Uhr New Yorker Zeit seine virtuelle Hauptversammlung ab. Anleger werden genau hinhören, ob das Management um die Co-CEOs Daniel und Will Roberts neue Aussagen zu Finanzierung und Zeitplan macht.
Einordnung der Redaktion: Der Nachtsprung der IREN Aktie ist zunächst eine technische Gegenbewegung in einem überverkauften Sektor, kein Beleg für eine Trendwende. Entscheidend wird, ob sich der Rebound in den regulären Handel trägt und ob die Neocloud-Werte insgesamt stabilisieren. Die Fallhöhe bleibt in beide Richtungen groß.
FAQ
Häufige Fragen zur IREN Aktie
Warum ist die IREN Aktie am Freitag eingebrochen?
Ohne unternehmensspezifische Nachricht: Die gesamte Gruppe der KI-Rechenzentrumsbetreiber wurde abverkauft, ausgelöst durch Sorgen um Kapitalbedarf und Verschuldung der Branche.
Warum steigt die IREN Aktie im Nachthandel?
Die US-Futures erholen sich zum Wochenstart deutlich, nach zwei sehr schwachen Tagen setzt eine technische Gegenbewegung ein, unterstützt von bestätigten Kaufempfehlungen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der IREN Aktie?
ISIN: AU0000185993, WKN: A3C33Y, Handelssymbol: IR4, US-Handelssymbol: IREN (Nasdaq).
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