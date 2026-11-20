Die IREN Aktie (ISIN: AU0000185993, FSE: F8P, Nasdaq: IREN) hat ihren Wandel vom Bitcoin-Miner zum KI-Cloud-Anbieter mit dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal bis 30. September 2026 sichtbar gemacht: Von 228 Millionen Dollar Umsatz entfielen 200 Millionen auf KI-Cloud, nur noch 28 Millionen auf das Bitcoin-Mining (crypto.news, 6. November 2026). Die Aktie schloss am 5. November bei 18,03 Dollar, ein Minus von knapp 17 Prozent, und stieg am 6. November laut TIKR um 19 Prozent. Der Bitcoin Kurs notiert inzwischen bei rund 61.000 Dollar, was für die Krypto-Aktie den Wandel zusätzlich einordnet: Bitcoin-Mining bringt immer weniger.
IREN Aktie: Bitcoin-Mining-Umsatz bricht um 58 Prozent ein, KI-Cloud trägt 88 Prozent der Erlöse, 6 Milliarden Dollar noch nicht finanziert - Kann der Ex-Miner den Umbau schultern?
IREN hat im ersten Geschäftsquartal erstmals fast nur noch mit KI-Cloud verdient: 200 Millionen von 228 Millionen Dollar Umsatz. Der Bitcoin-Anteil schrumpft, die Aktie schwankte nach den Zahlen zwischen minus 17 und plus 19 Prozent. Was die IREN Aktie und der Bitcoin Kurs jetzt verbindet.
Die Zahlen
Was zeigen die IREN-Zahlen – und was wurde aus dem Bitcoin-Geschäft?
Der Umsatz lag mit 228 Millionen Dollar über den Analystenerwartungen von 221 Millionen (Analytics Insight). Der Nettoverlust betrug 263 Millionen Dollar, nach 684 Millionen im Vorquartal, das bereinigte EBITDA stieg von 19 auf 66 Millionen Dollar. Die Bruttomarge im KI-Cloud-Geschäft liegt bei 86 Prozent. Im Bitcoin-Mining sank der Umsatz im Quartal von 67 auf 28 Millionen Dollar, die Produktion auf 402 Bitcoin gegenüber 2.039 im Vorjahr. Die Hashrate liegt bei 8,8 Exahash je Sekunde nach 45,3 vor einem Jahr; die Umstellung soll bis Ende Dezember 2026 weitgehend abgeschlossen sein.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz gesamt
|228 Mio. US-Dollar
|+66%
|davon KI-Cloud
|200 Mio. US-Dollar
|+182%
|davon Bitcoin-Mining
|28 Mio. US-Dollar
|-58%
|Bereinigtes EBITDA
|66 Mio. US-Dollar
|von 19 Mio.
|Nettoverlust
|263 Mio. US-Dollar
|nach 684 Mio.
|Auftragsbestand
|20,3 Mrd. US-Dollar
|+22%
Veränderungen jeweils zum Vorquartal (Juni-Quartal), soweit nicht anders genannt.
Quelle: crypto.news, Analytics Insight (06.11.2026)
Warum verschiebt Microsoft das 4-Milliarden-Ziel?
Das Herzstück ist der Vertrag mit Microsoft: Im Auftragsbestand von 20,3 Milliarden Dollar stecken laut Analytics Insight 9,6 Milliarden mit dem Software-Konzern. Die erste von vier Datenhallen in Childress (Texas) ging mit GB300-Systemen in Betrieb. Das Ziel von über 4 Milliarden Dollar vertraglich gebundenem Jahresumsatz („ARR“) wurde jedoch von Dezember 2026 auf Januar 2027 verschoben, möglicherweise bis Februar. Laut TIKR hatte Microsoft Änderungen an der Netzwerkinfrastruktur verlangt. Dazu hatte The Information am 5. November über Verzögerungen in Childress berichtet, was die Aktie zunächst belastete.
Wer finanziert den Umbau von IREN?
Die Rechnung ist groß: Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet IREN rund 15 Milliarden Dollar Investitionen, davon sind 9 Milliarden Dollar gedeckt und 6 Milliarden nicht finanziert (TIKR). Als erste Quelle nennt das Unternehmen GPU-Finanzierung; neue Aktien würden die Anteile verwässern. Die Bilanz zeigt zum 30. September Barmittel und gebundene Mittel von 5,8 Milliarden Dollar gegenüber 10,2 Milliarden Dollar Schulden (Analytics Insight). Nach dem Quartalsende erweiterte IREN zudem einen Vertrag mit einem KI-Forschungsunternehmen: fünf Jahre Laufzeit, rund 22 Millionen Dollar Jahresumsatz je Megawatt, der Kunde zahlt 90 Prozent der GPU-Investitionen vorab.
Was heißt das für Krypto-Aktien wie MARA und Riot?
IREN steht für einen Trend: Bitcoin-Miner verwandeln sich in Rechenzentrumsbetreiber. Wie die MARA Aktie (Nasdaq: MARA) und die Riot Platforms Aktie (RIOT) hängt auch IREN nicht mehr allein am Bitcoin Kurs, aber an den Finanzierungsbedingungen für KI-Infrastruktur. Das Risiko verlagert sich also vom Kurs der Kryptowährung zur Kapitalbeschaffung und zu den Mietern.
FAQ: Antworten zur IREN Aktie
Wie hat IREN im ersten Geschäftsquartal abgeschnitten?
Umsatz 228 Millionen Dollar (plus 66 Prozent zum Vorquartal), Nettoverlust 263 Millionen Dollar, bereinigtes EBITDA 66 Millionen Dollar. 200 Millionen Dollar des Umsatzes kamen aus KI-Cloud.
Verdient IREN noch Geld mit Bitcoin?
Ja, aber immer weniger: 28 Millionen Dollar Mining-Umsatz im Quartal, 402 produzierte Bitcoin. Die Umstellung auf KI soll bis Ende 2026 weitgehend abgeschlossen sein.
Gibt es eine IREN Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. Der Begriff „Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen.
Welche Rolle spielt der Bitcoin Kurs für IREN?
Eine schrumpfende: Der Mining-Anteil am Umsatz liegt bei rund 12 Prozent. Für Krypto-Aktien wie MARA oder Riot bleibt der Bitcoin Kurs dagegen wichtiger.
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