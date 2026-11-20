aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 10:29 5 Min.

IREN hat im ersten Geschäftsquartal erstmals fast nur noch mit KI-Cloud verdient: 200 Millionen von 228 Millionen Dollar Umsatz. Der Bitcoin-Anteil schrumpft, die Aktie schwankte nach den Zahlen zwischen minus 17 und plus 19 Prozent. Was die IREN Aktie und der Bitcoin Kurs jetzt verbindet.

Umsatz im Quartal bis 30.09.2026 (+66 % zum Vorquartal) 228 Mio. US-Dollar davon KI-Cloud (rund 88 %) 200 Mio. US-Dollar Bitcoin-Mining, minus 58 % zum Vorquartal 28 Mio. US-Dollar Auftragsbestand 20,3 Mrd. US-Dollar Quelle : crypto.news (06.11.2026), Analytics Insight (06.11.2026), TIKR (06.11.2026)

Die IREN Aktie (ISIN: AU0000185993, FSE: F8P, Nasdaq: IREN) hat ihren Wandel vom Bitcoin-Miner zum KI-Cloud-Anbieter mit dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal bis 30. September 2026 sichtbar gemacht: Von 228 Millionen Dollar Umsatz entfielen 200 Millionen auf KI-Cloud, nur noch 28 Millionen auf das Bitcoin-Mining (crypto.news, 6. November 2026). Die Aktie schloss am 5. November bei 18,03 Dollar, ein Minus von knapp 17 Prozent, und stieg am 6. November laut TIKR um 19 Prozent. Der Bitcoin Kurs notiert inzwischen bei rund 61.000 Dollar, was für die Krypto-Aktie den Wandel zusätzlich einordnet: Bitcoin-Mining bringt immer weniger.

Die Zahlen Was zeigen die IREN-Zahlen – und was wurde aus dem Bitcoin-Geschäft?

Der Umsatz lag mit 228 Millionen Dollar über den Analystenerwartungen von 221 Millionen (Analytics Insight). Der Nettoverlust betrug 263 Millionen Dollar, nach 684 Millionen im Vorquartal, das bereinigte EBITDA stieg von 19 auf 66 Millionen Dollar. Die Bruttomarge im KI-Cloud-Geschäft liegt bei 86 Prozent. Im Bitcoin-Mining sank der Umsatz im Quartal von 67 auf 28 Millionen Dollar, die Produktion auf 402 Bitcoin gegenüber 2.039 im Vorjahr. Die Hashrate liegt bei 8,8 Exahash je Sekunde nach 45,3 vor einem Jahr; die Umstellung soll bis Ende Dezember 2026 weitgehend abgeschlossen sein.

IREN im Quartal bis 30. September 2026 Kennzahl Wert Veränderung Umsatz gesamt 228 Mio. US-Dollar +66% davon KI-Cloud 200 Mio. US-Dollar +182% davon Bitcoin-Mining 28 Mio. US-Dollar -58% Bereinigtes EBITDA 66 Mio. US-Dollar von 19 Mio. Nettoverlust 263 Mio. US-Dollar nach 684 Mio. Auftragsbestand 20,3 Mrd. US-Dollar +22% Veränderungen jeweils zum Vorquartal (Juni-Quartal), soweit nicht anders genannt. Quelle : crypto.news, Analytics Insight (06.11.2026)

Warum verschiebt Microsoft das 4-Milliarden-Ziel?

Das Herzstück ist der Vertrag mit Microsoft: Im Auftragsbestand von 20,3 Milliarden Dollar stecken laut Analytics Insight 9,6 Milliarden mit dem Software-Konzern. Die erste von vier Datenhallen in Childress (Texas) ging mit GB300-Systemen in Betrieb. Das Ziel von über 4 Milliarden Dollar vertraglich gebundenem Jahresumsatz („ARR“) wurde jedoch von Dezember 2026 auf Januar 2027 verschoben, möglicherweise bis Februar. Laut TIKR hatte Microsoft Änderungen an der Netzwerkinfrastruktur verlangt. Dazu hatte The Information am 5. November über Verzögerungen in Childress berichtet, was die Aktie zunächst belastete.

Wer finanziert den Umbau von IREN?

Die Rechnung ist groß: Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet IREN rund 15 Milliarden Dollar Investitionen, davon sind 9 Milliarden Dollar gedeckt und 6 Milliarden nicht finanziert (TIKR). Als erste Quelle nennt das Unternehmen GPU-Finanzierung; neue Aktien würden die Anteile verwässern. Die Bilanz zeigt zum 30. September Barmittel und gebundene Mittel von 5,8 Milliarden Dollar gegenüber 10,2 Milliarden Dollar Schulden (Analytics Insight). Nach dem Quartalsende erweiterte IREN zudem einen Vertrag mit einem KI-Forschungsunternehmen: fünf Jahre Laufzeit, rund 22 Millionen Dollar Jahresumsatz je Megawatt, der Kunde zahlt 90 Prozent der GPU-Investitionen vorab.

geplante Investitionen im Geschäftsjahr 2027 15 Mrd. US-Dollar davon finanziert 9 Mrd. US-Dollar noch ohne Finanzierung 6 Mrd. US-Dollar Quelle : TIKR, crypto.news (06.11.2026)

Was heißt das für Krypto-Aktien wie MARA und Riot?

IREN steht für einen Trend: Bitcoin-Miner verwandeln sich in Rechenzentrumsbetreiber. Wie die MARA Aktie (Nasdaq: MARA) und die Riot Platforms Aktie (RIOT) hängt auch IREN nicht mehr allein am Bitcoin Kurs, aber an den Finanzierungsbedingungen für KI-Infrastruktur. Das Risiko verlagert sich also vom Kurs der Kryptowährung zur Kapitalbeschaffung und zu den Mietern.

Was dafür spricht 88 Prozent der Erlöse kommen aus dem KI-Cloud-Geschäft mit 86 Prozent Bruttomarge.

Der Auftragsbestand von 20,3 Milliarden Dollar liegt zu rund zwei Dritteln bei Kunden mit Investment-Grade-Rating.

Kundenvorauszahlungen von 90 Prozent der GPU-Kosten senken den eigenen Kapitalbedarf. Was dagegen spricht 6 Milliarden Dollar der Investitionen sind noch nicht finanziert, Verwässerung ist möglich.

Das Microsoft-Ziel rutscht auf Januar oder Februar 2027, Microsoft muss den Rest von Childress noch abnehmen.

Die Schulden betragen 10,2 Milliarden Dollar, der Nettoverlust 263 Millionen Dollar im Quartal.

Aktien und Kryptowerte sind extrem volatil, ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Dieser Artikel ist keine Anlageberatung.

FAQ: Antworten zur IREN Aktie

Wie hat IREN im ersten Geschäftsquartal abgeschnitten?

Umsatz 228 Millionen Dollar (plus 66 Prozent zum Vorquartal), Nettoverlust 263 Millionen Dollar, bereinigtes EBITDA 66 Millionen Dollar. 200 Millionen Dollar des Umsatzes kamen aus KI-Cloud.

Verdient IREN noch Geld mit Bitcoin?

Ja, aber immer weniger: 28 Millionen Dollar Mining-Umsatz im Quartal, 402 produzierte Bitcoin. Die Umstellung auf KI soll bis Ende 2026 weitgehend abgeschlossen sein.

Gibt es eine IREN Aktie Prognose von aktiencheck.de?

Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. Der Begriff „Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen.

Welche Rolle spielt der Bitcoin Kurs für IREN?

Eine schrumpfende: Der Mining-Anteil am Umsatz liegt bei rund 12 Prozent. Für Krypto-Aktien wie MARA oder Riot bleibt der Bitcoin Kurs dagegen wichtiger.