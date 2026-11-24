Der Auslöser hat einen Namen: Karsten Oblinger. Der Analyst der DZ Bank hat den fairen Wert der IONOS Aktie von 42 auf 44 Euro angehoben und seine Einstufung „Kaufen“ bestätigt. Der Neunmonatsbericht habe mit Rekordkundenwachstum, Schwung bei KI-Produkten und starkem Cloud-Wachstum überzeugt, schreibt er. In sein Bewertungsmodell hat er außerdem das Restrukturierungsprogramm des Unternehmens eingearbeitet.

Die Studie wurde am Dienstag um 13:23 Uhr veröffentlicht. Davor notierte die IONOS Aktie rund ein Prozent im Plus, danach zog sie Schritt für Schritt an.