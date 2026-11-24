Am Mittag ein Prozent, am Abend drei: Die IONOS Aktie legt am Dienstag um 3,04 Prozent auf 34,58 Euro zu (Stand 17:48 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Den Schub brachte eine Analystenstudie, die um die Mittagszeit erschien.
IONOS Aktie: TecDAX Gewinner – DZ Bank legt nach, das Plus verdreifacht sich bis zum Abend
Die IONOS Aktie steigt am Dienstag um 3,04 Prozent auf 34,58 Euro und ist TecDAX Gewinner. Die DZ Bank hebt den fairen Wert an und lobt Rekordkundenwachstum und KI-Produkte.
Warum steigt die IONOS Aktie heute?
Der Auslöser hat einen Namen: Karsten Oblinger. Der Analyst der DZ Bank hat den fairen Wert der IONOS Aktie von 42 auf 44 Euro angehoben und seine Einstufung „Kaufen“ bestätigt. Der Neunmonatsbericht habe mit Rekordkundenwachstum, Schwung bei KI-Produkten und starkem Cloud-Wachstum überzeugt, schreibt er. In sein Bewertungsmodell hat er außerdem das Restrukturierungsprogramm des Unternehmens eingearbeitet.
Die Studie wurde am Dienstag um 13:23 Uhr veröffentlicht. Davor notierte die IONOS Aktie rund ein Prozent im Plus, danach zog sie Schritt für Schritt an.
Software statt Halbleiter
Die zweite Stütze ist der Markt. Der Dienstag war der Tag, an dem Anleger Chipwerte verkauften: AIXTRON minus 16 Prozent, Infineon minus 10 Prozent. Das Geld floss zum Teil in Software- und Internettitel. Neben IONOS stehen Nemetschek, TeamViewer und die Konzernmutter United Internet auf der Liste der TecDAX Gewinner.
IONOS bietet dafür ein passendes Profil. Der Cloud- und Hostinganbieter aus Montabaur verdient sein Geld überwiegend mit laufenden Verträgen kleiner und mittlerer Unternehmen. Nach neun Monaten lag der Umsatz 7,6 Prozent über dem Vorjahr, die Jahresprognose steht. Und ab April 2027 übernimmt mit Thomas Saueressig ein bisheriger SAP-Vorstand die Führung.
Was jetzt für die IONOS Aktie zählt
Kundenwachstum
Hält das Rekordtempo bei den Neukunden an, stützt das die Wachstumsstory.
KI-Produkte
Der Markt will sehen, dass aus dem Momentum messbarer Umsatz wird.
Sektorrotation
Dreht die Stimmung bei Halbleitern, kann der Rückenwind für Software nachlassen.
Stammdaten
IONOS Group SE: ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Handelssymbol IOS, US-Handelssymbol IOSDF (OTC)
Kurs: 34,58 Euro, plus 3,04 Prozent (Stand 17:48 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
United Internet AG: ISIN DE0005089031, WKN 508903, Handelssymbol UTDI, US-Handelssymbol UDIRF (OTC)
Nemetschek SE: ISIN DE0006452907, WKN 645290, Handelssymbol NEM
TeamViewer SE: ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV
SAP SE: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP (NYSE)
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