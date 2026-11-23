Die IONOS Aktie (ISIN: DE000A3E00M1, FSE: IOS) startet mit Abschlägen in die Woche. Auf Xetra fällt das Papier des Montabaurer Webhosting- und Cloud-Anbieters am Vormittag auf 33,36 Euro, ein Minus von 0,48 Euro oder 1,42 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 33,84 Euro. Damit zählt die IONOS Aktie zu den Verlierern im MDAX.
IONOS Aktie: Gewinnmitnahmen beim Jahresgewinner - Barclays sieht 42 Euro
Die IONOS Aktie gibt zum Wochenstart im MDAX nach. Nach einer starken Rally seit dem Frühjahr nehmen Anleger Gewinne mit – dabei wächst der Webhoster stärker als erwartet, gewinnt Kunden in Rekordtempo und bekommt mit einem SAP-Manager einen neuen Chef.
Die Gründe für den Kursrückgang
Gewinnmitnahmen nach starker Rally
Eine neue Unternehmensnachricht steht hinter dem Minus nicht. Die IONOS Aktie gehört zu den stärksten MDAX-Werten des Jahres: Seit März kletterte sie von rund 22 auf zeitweise über 36 Euro, Mitte November lag das Plus seit Jahresbeginn bei fast 37 Prozent. Zum Wochenstart nehmen Anleger Gewinne mit und schichten in zuletzt stark gefallene Chip- und Rüstungswerte um. Seit dem 13. November, als die Aktie noch bei 36,84 Euro notierte, hat sie rund 9 Prozent abgegeben (eigene Rechnung).
Operativ läuft es dagegen rund. In den ersten neun Monaten 2026 steigerte IONOS den Umsatz um 7,6 Prozent auf 1,055 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen. Die Kundenbasis wuchs um 370.000 auf genau sieben Millionen. Für 2026 bestätigte IONOS ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 8 Prozent und ein bereinigtes EBITDA von etwa 530 Millionen Euro bei einer Marge von 37 bis 38 Prozent. An der Spitze steht ein Wechsel bevor: Ein SAP-Manager übernimmt den Chefposten, Vorstandschef Achim Weiß scheidet Ende März 2027 aus.
Analysten
Die Kursziele liegen klar höher
Die Analysten bleiben optimistisch. Barclays hob das Kursziel am 13. November von 36 auf 42 Euro an und bestätigte Overweight – rund 26 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kepler Cheuvreux und ODDO BHF trauen der IONOS Aktie 40 Euro zu. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Das heutige Minus der IONOS Aktie ist eher eine Atempause als ein Warnsignal. Nach einer Rally von mehr als 50 Prozent seit dem Frühjahr sind Gewinnmitnahmen normal, zumal Anleger derzeit in andere Sektoren umschichten. Fundamental hat sich nichts verschlechtert. Spannend wird, mit welcher Strategie der neue Chef aus dem SAP-Umfeld die Cloud-Ambitionen von IONOS vorantreibt.
FAQ
Häufige Fragen zur IONOS Aktie
Warum fällt die IONOS Aktie heute?
Anleger nehmen nach der starken Rally seit dem Frühjahr Gewinne mit. Eine negative Unternehmensnachricht ist nicht bekannt.
Was erwartet IONOS für 2026?
Rund 8 Prozent währungsbereinigtes Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBITDA von etwa 530 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der IONOS Aktie?
ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Handelssymbol: IOS (Xetra), US-Handelssymbol: IOSDF (OTC).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.