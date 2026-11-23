Eine neue Unternehmensnachricht steht hinter dem Minus nicht. Die IONOS Aktie gehört zu den stärksten MDAX-Werten des Jahres: Seit März kletterte sie von rund 22 auf zeitweise über 36 Euro, Mitte November lag das Plus seit Jahresbeginn bei fast 37 Prozent. Zum Wochenstart nehmen Anleger Gewinne mit und schichten in zuletzt stark gefallene Chip- und Rüstungswerte um. Seit dem 13. November, als die Aktie noch bei 36,84 Euro notierte, hat sie rund 9 Prozent abgegeben (eigene Rechnung).