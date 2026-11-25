IONOS Aktie: Gestern Gewinner, heute MDAX Verlierer – der Webhoster gibt das Plus der DZ-Bank-Studie zurück

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:58 2 Min.

Die IONOS Aktie fällt am Mittwoch um 2,43 Prozent auf 33,72 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Verlierern. Am Dienstag hatte eine Analystenstudie der DZ Bank den Kurs um mehr als 3 Prozent nach oben getrieben. Neue Nachrichten gibt es nicht.

Bild: IONOS

Das Hin und Her geht weiter. Am Dienstagabend stand die IONOS Aktie bei 34,58 Euro und gehörte zu den Gewinnern. Am Mittwochabend sind es 33,72 Euro, ein Minus von 2,43 Prozent. Damit zählt der Webhosting- und Cloud-Anbieter aus Montabaur zu den MDAX Verlierern. Kurs der IONOS Aktie am Abend 33,72 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -2,43 % fairer Wert der DZ Bank 44 EUR Umsatzwachstum nach neun Monaten +7,6 % Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; DZ Bank; IONOS Der Auslöser Warum die IONOS Aktie als MDAX Verlierer nachgibt Eine neue Nachricht gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger die Gewinne vom Dienstag mit. Hinzu kommt der schwache Technologiesektor: Am Mittwoch wurden Tech-Werte breit verkauft, der DAX rutschte wieder unter 25.000 Punkte. IONOS bewegt sich damit im Gleichschritt mit dem Markt. Der Kurssprung am Dienstag hatte einen klaren Auslöser. Karsten Oblinger, Analyst der DZ Bank, hob den fairen Wert für die IONOS Aktie von 42 auf 44 Euro an und lobte das Rekordkundenwachstum und die KI-Produkte. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Fundamentaldaten Kundenrekord und neuer Chef von SAP Operativ läuft es rund. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 7,6 Prozent auf gut 1,05 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 5,9 Prozent auf 390 Millionen Euro. Mit Thomas Saueressig kommt zudem ein SAP-Vorstand an die Spitze. Die Prognose hat IONOS bestätigt. Was für die IONOS Aktie sprechen könnte Starker Kundenzulauf

Prognose bestätigt

DZ Bank hebt fairen Wert auf 44 Euro Was Anleger bedenken sollten Hohe Investitionen drücken den Cashflow

Schwache Stimmung bei Tech-Werten

Führungswechsel bringt Unsicherheit Einordnung der Redaktion: Die IONOS Aktie gibt nach der Analystenstudie wieder nach. Das Geschäft wächst, doch im aktuellen Tech-Umfeld fehlt der Anschluss an den Dienstag. FAQ Häufige Fragen zur IONOS Aktie Warum fällt die IONOS Aktie heute?

Es gibt keine neue Nachricht. Anleger nehmen Gewinne vom Dienstag mit, Tech-Werte sind insgesamt schwach. Was hat die DZ Bank zu IONOS gesagt?

Die DZ Bank hob den fairen Wert von 42 auf 44 Euro an. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der IONOS Aktie?

ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M. Handelssymbol an deutschen Börsen: IOS. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur IONOS Aktie Die IONOS Aktie ist am Abend MDAX Verlierer und gibt den Großteil des Dienstagsgewinns ab. Operativ bleibt der Webhoster auf Wachstumskurs.

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