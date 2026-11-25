Die IONOS Aktie profitiert von einem kräftigen Kundenzulauf. In den ersten neun Monaten 2026 steigerte der Webhoster und Cloud-Anbieter den Umsatz um 7,6 Prozent auf gut 1,05 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 5,9 Prozent auf 390 Millionen Euro. Im dritten Quartal erreichte die Marge stattliche 41 Prozent.
IONOS Aktie: 7 Millionen Kunden, Marge 41 Prozent im Quartal, Prognose steht – wird der Webhoster zum europäischen Cloud-Gewinner?
IONOS gewinnt so viele Kunden wie lange nicht und verdient im Quartal deutlich mehr. Doch hohe Investitionen drücken den Cashflow. Was die IONOS Aktie im Wettlauf um die europäische Cloud bewegt.
Der Treiber
Kundenrekord außerhalb Deutschlands
IONOS gewann in neun Monaten rund 370.000 neue Kunden – deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum – und zählt nun 7 Millionen Kunden, der Großteil des Zuwachses kam aus dem Ausland. Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäften stieg von 1,14 auf 1,39 Euro. Der Verkauf des Werbetechnik-Geschäfts soll bis Jahresende abgeschlossen werden.
Der Preis
Investitionen kosten Cashflow
Die Kehrseite des Wachstums: Höhere Investitionen in Kundengewinnung und Rechenzentren ließen den freien Cashflow um knapp 9 Prozent auf 221,5 Millionen Euro sinken. Gleichzeitig kaufte IONOS für 91 Millionen Euro eigene Aktien zurück. Die Jahresprognose von rund 8 Prozent Wachstum und etwa 530 Millionen Euro bereinigtem EBITDA bestätigte der Konzern.
Die IONOS Aktie steht für digitale Souveränität made in Germany. Das Kundenwachstum überzeugt – das Schlussquartal muss nun die Prognose absichern.
Häufige Fragen zur IONOS Aktie
Wie viele Kunden hat IONOS?
Ende September waren es rund 7 Millionen Kunden.
Was erwartet IONOS für 2026?
Rund 8 Prozent Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBITDA von etwa 530 Millionen Euro.
Warum sank der Cashflow?
Vor allem wegen höherer Investitionen in Wachstum und Infrastruktur.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.