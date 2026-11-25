Wie viele Kunden hat IONOS?

Ende September waren es rund 7 Millionen Kunden.

Was erwartet IONOS für 2026?

Rund 8 Prozent Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBITDA von etwa 530 Millionen Euro.

Warum sank der Cashflow?

Vor allem wegen höherer Investitionen in Wachstum und Infrastruktur.