IONOS Aktie +3,60%: Kursziel kräftig erhöht – Wachstum überzeugt

Die IONOS-Aktie (ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker: IOS) springt um 1,30 Euro beziehungsweise 3,60% auf 37,46 Euro. Dazu passt die positive IONOS-Aktienanalyse von Barclays vom 12.11.2026: Andrew Ross hebt das Kursziel von 36 auf 42 Euro an und bestätigt das Rating "overweight". Trotz des aktuellen Kurssprungs liegt das Kursziel 42 Euro noch rund 12,1% über der Notierung.