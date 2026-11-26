Deutlich positiv habe sich zudem das Geschäft in den internationalen Wachstumsmärkten entwickelt. Während Nike in China seit fast zwei Jahren rückläufige Umsätze verzeichne, habe adidas seine Erlöse im Großraum China zuletzt um 13% steigern können. Auch Nordamerika sei im gleichen Zeitraum um 12% gewachsen. Laut Einschätzungen des Managements seien zuletzt keine Anzeichen einer Abschwächung der Dynamik in China erkennbar gewesen. Diese Entwicklung deute auf nachhaltige Marktanteilsgewinne gegenüber dem wichtigsten Wettbewerber hin. Ob sich diese Entwicklung nachhaltig fortsetze, bleibe jedoch abzuwarten (Reuters, 29.10.2026).