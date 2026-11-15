Kaum eine große Softwareaktie ist in diesem Jahr so tief gefallen wie die Intuit-Aktie. Seit Jahresbeginn hat sie fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Die Börse fürchtet, dass KI-Assistenten das Geschäft mit Steuer- und Buchhaltungssoftware aushöhlen, und eine enttäuschende Prognose im August hat diese Angst noch verstärkt. Voraussichtlich am Donnerstag, 19. November, legt Intuit die Quartalszahlen für Q1 des Geschäftsjahres 2027 vor. Nach dem Absturz zählt diesmal jedes Detail.
Intuit-Aktie: Quartalszahlen Q1 – nach dem Absturz zählt jeder Cent der Prognose
Intuit, der Konzern hinter TurboTax, QuickBooks, Credit Karma und Mailchimp, legt voraussichtlich am Donnerstag, 19. November 2026, nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen für Q1 des Geschäftsjahres 2027 vor. Analysten erwarten rund 2,47 Dollar Gewinn je Aktie. Die Intuit Quartalszahlen-Vorschau: Erwartungen, Prognose, KI-Sorgen und was die Intuit-Aktie jetzt bewegt.
Intuit Quartalszahlen Q1
Die Erwartungen: genau auf der Linie der Prognose
Intuit hat für das erste Quartal einen Umsatz von 4,294 bis 4,313 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, ein Plus von rund 11 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie nennt der Konzern 2,44 bis 2,48 Dollar. Analysten erwarten laut TheRightTrader im Schnitt 2,47 Dollar und liegen damit am oberen Rand der eigenen Spanne. Das erste Quartal ist für Intuit traditionell das kleinste, weil die US-Steuersaison erst im Frühjahr beginnt. Umso stärker achtet die Börse auf das Geschäft mit kleinen Unternehmen rund um QuickBooks.
Rückblick
Der Absturz im August: ein Ausblick als Schock
Im August übertraf Intuit die Erwartungen für das vierte Quartal deutlich: Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 4,35 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,03 Dollar klar über dem Konsens. Doch der Ausblick ließ die Aktie nachbörslich um mehr als 11 Prozent einbrechen. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Intuit 23,28 bis 23,51 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von nur 9 bis 10 Prozent. Es wäre das erste Mal seit 2015, dass das Wachstum unter 10 Prozent fällt. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 22,88 bis 23,12 Dollar erreichen, Analysten hatten mit 27,30 Dollar gerechnet. Ein wichtiger Teil der Lücke ist allerdings rein rechnerisch: Intuit bezieht die aktienbasierte Vergütung nun in den bereinigten Gewinn ein, was ihn um 5,81 Dollar je Aktie belastet.
Intuit Aktienanalyse
Vier Punkte, auf die es am Donnerstag ankommt
Die Jahresprognose
Nach dem Schock im August ist jede Bestätigung wichtig. Eine Anhebung wäre ein starkes Signal, eine weitere Senkung würde die Skeptiker bestätigen.
TurboTax und die KI-Konkurrenz
Intuit erwartet beim Steuergeschäft nur noch 2 bis 3 Prozent Wachstum. Der Konzern verliert Kunden an günstigere Angebote. Neu ist das kostenlose Steuerangebot von Credit Karma, das neue Nutzer gewinnen soll.
Die großen Wachstumsfelder
Die von Intuit als „Big Bets“ bezeichneten Bereiche wuchsen im Geschäftsjahr 2026 um mehr als 30 Prozent und machen rund 30 Prozent des Umsatzes aus. Sie sollen die Schwäche bei TurboTax ausgleichen.
Neukunden
Auf dem Investor Day räumte Intuit ein, dass das Neukundenwachstum hinter den Erwartungen blieb. Zahlen dazu werden genau gelesen.
Das große Bild
Opfer der KI oder Schnäppchen?
Der Kurs der Intuit-Aktie schwankte in den vergangenen 52 Wochen zwischen 252,84 und 682,27 Dollar. Damit spiegelt sie wie kaum ein anderer Wert die große Frage der Softwarebranche: Werden KI-Agenten klassische Programme ersetzen, oder machen sie Anbieter mit großen Datenbeständen noch wertvoller? Intuit setzt auf eigene KI-Assistenten in QuickBooks und TurboTax. Die Analysten sind gespalten: Laut Fox Business raten 20 zum Kauf oder Übergewichten, 13 zum Halten und 2 zum Verkauf.
Häufige Fragen zu den Intuit Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Intuit die Quartalszahlen für Q1?
Laut Finanzkalendern voraussichtlich am Donnerstag, 19. November 2026, nach US-Börsenschluss. Ein offizieller Termin des Unternehmens lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Was erwarten Analysten von den Intuit Zahlen?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 2,47 Dollar. Intuit selbst hat 2,44 bis 2,48 Dollar und einen Umsatz von 4,29 bis 4,31 Milliarden Dollar angekündigt.
Warum ist die Intuit-Aktie so stark gefallen?
Wegen der Sorge, dass KI das Geschäft mit Steuer- und Buchhaltungssoftware schwächt, und wegen eines Ausblicks für das Geschäftsjahr 2027, der deutlich unter den Erwartungen lag.
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