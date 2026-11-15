Intuit-Aktie: Quartalszahlen Q1 – nach dem Absturz zählt jeder Cent der Prognose

Wann veröffentlicht Intuit die Quartalszahlen für Q1?

Laut Finanzkalendern voraussichtlich am Donnerstag, 19. November 2026, nach US-Börsenschluss. Ein offizieller Termin des Unternehmens lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Was erwarten Analysten von den Intuit Zahlen?

Einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 2,47 Dollar. Intuit selbst hat 2,44 bis 2,48 Dollar und einen Umsatz von 4,29 bis 4,31 Milliarden Dollar angekündigt.

Warum ist die Intuit-Aktie so stark gefallen?

Wegen der Sorge, dass KI das Geschäft mit Steuer- und Buchhaltungssoftware schwächt, und wegen eines Ausblicks für das Geschäftsjahr 2027, der deutlich unter den Erwartungen lag.