Intuit Aktie: Nach dem Zahlenschock tastet sich der Kurs zurück – Mailchimp wird verkauft

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:31 2 Min.

Die Intuit Aktie steigt vorbörslich um 0,50 Prozent auf 276,84 Dollar und zählt zu den Gewinnern im Nasdaq 100. Nach den Quartalszahlen war das Papier zweistellig eingebrochen. Der Softwarekonzern verdient mehr als erwartet, stellt aber weniger Gewinn in Aussicht und trennt sich von Mailchimp.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Vier Handelstage nach dem Absturz kehren erste Käufer zurück. Die Intuit Aktie notiert vorbörslich bei 276,84 Dollar, ein Plus von 1,38 Dollar oder 0,50 Prozent. Im Nasdaq 100 reicht das am Dienstagmorgen für Platz drei der Gewinnerliste. Der Anbieter von TurboTax und QuickBooks sucht nach dem Zahlenschock einen Boden. vorbörslicher Kurs der Intuit Aktie 276,84 USD Aufschlag im Nasdaq 100 +0,50 % bereinigter Gewinn je Aktie im Quartal 2,91 USD Unternehmenswert beim Mailchimp-Verkauf 3,68 Mrd. USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Quartalsbericht vom 19.11.2026 Die Zahlen Das Quartal war gut, der Ausblick nicht Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 setzte Intuit 4,35 Milliarden Dollar um. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 56 Prozent auf 2,91 Dollar, erwartet worden waren 2,46 Dollar. Das Problem lag im Ausblick: Für das Gesamtjahr stellt der Konzern 22,88 bis 23,12 Dollar Gewinn je Aktie in Aussicht und blieb damit unter den Markterwartungen. Laut stock3 drückt vor allem Credit Karma das Umsatzziel. Die Aktie verlor nach den Zahlen im deutschen Handel zwischen zwölf und 14 Prozent. Der Umbau Mailchimp geht an Bending Spoons Zugleich kündigte Intuit den Verkauf der Marketingplattform Mailchimp an Bending Spoons an, bei einem Unternehmenswert von 3,68 Milliarden Dollar. Der Schritt passt zum Umbau: Im Frühjahr hatte der Konzern 17 Prozent der Stellen gestrichen, im Vorquartal fielen dafür 293 Millionen Dollar an Kosten an. Das Management setzt erkennbar auf den Gewinn je Aktie und nimmt ein langsameres Umsatzwachstum in Kauf. Unsere Lesart für den Dienstag: Nach dem scharfen Kursrückgang greifen erste Anleger wieder zu. Was für die Intuit Aktie spricht Quartalsgewinn klar über den Erwartungen

Mailchimp-Verkauf bringt Fokus

Sparprogramm stützt die Marge

Kurs stabilisiert sich nach dem Einbruch Was Anleger bedenken sollten Gewinnprognose unter den Markterwartungen

Umsatzwachstum verlangsamt sich

Credit Karma belastet das Umsatzziel

Zweistelliger Kursverlust nach den Zahlen Einordnung der Redaktion: Die Intuit Aktie wird gerade neu bewertet: weg vom Wachstumswert, hin zu einem Konzern, der seine Margen pflegt. Ein halbes Prozent Plus ist noch keine Wende. Es zeigt aber, dass der Verkaufsdruck nachlässt. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Intuit Aktie Warum steigt die Intuit Aktie heute vorbörslich?

Eine neue Meldung liegt nicht vor. Nach dem Kursrutsch im Anschluss an die Quartalszahlen stabilisiert sich die Aktie. An wen verkauft Intuit Mailchimp?

An Bending Spoons, bei einem Unternehmenswert von 3,68 Milliarden Dollar. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Intuit Aktie?

ISIN US4612021034, WKN 886053. US-Handelssymbol: INTU (Nasdaq). Das deutsche Handelssymbol wird nachgetragen.

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