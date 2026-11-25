Die Intuit Aktie steht nach einem doppelten Paukenschlag im Fokus. Der Konzern hinter TurboTax, QuickBooks und Credit Karma hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die eigene Umsatz- und Gewinnprognose übertroffen – der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,91 Dollar. Gleichzeitig senkte Intuit die Umsatzprognose für das Gesamtjahr und kündigte den Verkauf der Marketing-Plattform Mailchimp an den Technologiekonzern Bending Spoons an. Unternehmenswert der Transaktion: 3,68 Milliarden Dollar.
Intuit Aktie: Mailchimp für 3,68 Milliarden Dollar verkauft, Umsatzziel gesenkt – Befreiungsschlag oder Rückzug?
Intuit übertrifft im Auftaktquartal die eigenen Ziele, kappt aber die Umsatzprognose und trennt sich von Mailchimp. Was der Umbau für die Intuit Aktie bedeutet.
Die Zahlen
Firmenkunden stark, Verbraucher schwächer
Das Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen läuft besser als geplant: Die Online Services rund um Zahlungsverkehr und Lohnabrechnung wuchsen um 21 Prozent. Das Verbrauchergeschäft hält da nicht mit. Der Bereich Consumer legte um 7 Prozent auf 958 Millionen Dollar zu, Credit Karma um 9 Prozent – nach zweistelligen Raten in den Vorquartalen. Genau diese Abkühlung ist der Grund für die gesenkte Umsatzprognose. Das Ziel für den bereinigten Gewinn je Aktie von 22,88 bis 23,12 Dollar ließ Intuit dagegen unverändert.
Der Umbau
Mailchimp geht, der Fokus kommt
Vom Kaufpreis für Mailchimp sollen rund 3,31 Milliarden Dollar in bar fließen. Der Abschluss ist für Anfang 2027 geplant und steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Der Schritt nimmt Mailchimp aus der künftigen Umsatzbasis heraus und richtet den Konzern stärker auf seine Finanz- und Steuerplattformen aus. Für das laufende zweite Quartal stellt Intuit Erlöse von 4,931 bis 4,954 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,17 bis 3,22 Dollar in Aussicht.
Die Intuit Aktie wird schlanker, aber nicht schneller. Der Verkauf schafft Klarheit – das Wachstum muss das Kerngeschäft liefern.
Häufige Fragen zur Intuit Aktie
Warum verkauft Intuit Mailchimp?
Der Konzern will sich stärker auf seine Finanz-, Steuer- und Unternehmenssoftware konzentrieren.
Wer kauft Mailchimp?
Käufer ist Bending Spoons. Der Unternehmenswert liegt bei 3,68 Milliarden Dollar, der Abschluss ist für Anfang 2027 geplant.
Welche Produkte gehören zu Intuit?
Vor allem TurboTax, QuickBooks und Credit Karma.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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