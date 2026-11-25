Warum verkauft Intuit Mailchimp?

Der Konzern will sich stärker auf seine Finanz-, Steuer- und Unternehmenssoftware konzentrieren.

Wer kauft Mailchimp?

Käufer ist Bending Spoons. Der Unternehmenswert liegt bei 3,68 Milliarden Dollar, der Abschluss ist für Anfang 2027 geplant.

Welche Produkte gehören zu Intuit?

Vor allem TurboTax, QuickBooks und Credit Karma.