Warum fällt die Intesa-Sanpaolo-Aktie heute?

Zum Start des Angebots für MPS überwiegen Unsicherheit über Verwässerung und Integration, hinzu kommt ein schwacher Bankensektor. Die Aktie verliert am Mittag 2,00 Prozent auf 5,721 Euro.

Was bietet Intesa den MPS-Aktionären?

1,250 Euro in bar und 1,664 neue Intesa-Aktien je MPS-Aktie, Volumen insgesamt 31,4 Milliarden Euro.

Wie lange läuft das Angebot?

Vom 24. November 2026 bis zum 22. Januar 2027, Zahlung am 29. Januar.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Intesa-Sanpaolo-Aktie?

ISIN IT0000072618, WKN 850735, Handelssymbol ISP (Mailand) beziehungsweise IES (Xetra).