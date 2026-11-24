Bankenhochzeit mit Abschlag: Die Intesa-Sanpaolo-Aktie verliert am Mittag 2,00 Prozent auf 5,721 Euro (Stand ca. 13:40 Uhr, comdirect) und zählt damit zu den EuroStoxx50 Verlierern. Anlass ist der Start des Übernahme- und Umtauschangebots (OPAS) für die Monte dei Paschi di Siena (MPS), das heute beginnt und bis zum 22. Januar 2027 läuft.
Intesa-Sanpaolo-Aktie EuroStoxx50 Verlierer: Minus 2 Prozent zum Start der 31,4-Milliarden-Offerte – was die MPS-Übernahme für Aktionäre bedeutet
Am Tag, an dem Intesa Sanpaolo das Angebot für Monte dei Paschi startet, fällt die Intesa-Aktie um 2 Prozent. Die Offerte umfasst 31,4 Milliarden Euro, bezahlt wird in bar und in neuen Intesa-Aktien. Was dahintersteckt und worauf es jetzt ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Sitz
- Turin und Mailand
- ISIN
- IT0000072618
- WKN
- 850735
- Handelssymbol
- ISP (Mailand), IES (Xetra)
- US-Handelssymbol
- ISNPY (ADR, außerbörslich)
- Index
- EuroStoxx50, FTSE MIB
Stand: 24.11.2026, Kurs comdirect, ca. 13:40 Uhr
Die Stammdaten: Die Intesa-Sanpaolo-Aktie trägt die ISIN IT0000072618 und die WKN 850735. In Mailand läuft sie unter ISP, an der Xetra unter IES, in den USA als ADR außerbörslich unter ISNPY.
Die Ursachen
Warum die Intesa-Sanpaolo-Aktie heute fällt
Das Angebot startet
Für jede eingereichte MPS-Aktie bietet Intesa 1,250 Euro in bar und 1,664 neue Intesa-Aktien. Die Annahmefrist läuft vom 24. November 2026 bis zum 22. Januar 2027, die Zahlung ist für den 29. Januar vorgesehen. Das Gesamtvolumen beträgt nach Angaben italienischer Medien 31,4 Milliarden Euro.
Verwässerung und Ungewissheit
Wer neue Aktien als Tauschwährung ausgibt, weitet die Aktienzahl aus. Das gilt als typischer Grund für Abschläge beim Bieter in der Anfangsphase. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Erklärung des Unternehmens.
Schwacher Bankensektor
Am Vormittag lagen mehrere Banken im EuroStoxx50 im Minus, Intesa notierte bei minus 1,76 Prozent. Zinssorgen belasten die Branche.
Hohe Annahmeerwartung
Die Santander rechnet laut Teleborsa mit Annahmen von rund 90 Prozent. Intesa will nach Berichten die Schwelle für einen Squeeze-out und ein Delisting von MPS erreichen.
Für Intesa ist das Angebot ein strategischer Schritt, mit dem eine der größten Bankenübernahmen in Europa entstehen soll. Die Bank betont laut italienischen Medien die Plattform- und Skalenvorteile für MPS-Kunden. Der Kurs der Intesa-Aktie spiegelt zum Start vor allem Unsicherheit über Verwässerung, Integrationsaufwand und Annahmequote wider.
Einordnung
Chance und Risiko des Deals
Entscheidend wird, wie viele MPS-Aktionäre das Angebot annehmen und wie der Markt die neue Konzernstruktur bewertet.
Häufige Fragen zur Intesa-Sanpaolo-Aktie
Warum fällt die Intesa-Sanpaolo-Aktie heute?
Zum Start des Angebots für MPS überwiegen Unsicherheit über Verwässerung und Integration, hinzu kommt ein schwacher Bankensektor. Die Aktie verliert am Mittag 2,00 Prozent auf 5,721 Euro.
Was bietet Intesa den MPS-Aktionären?
1,250 Euro in bar und 1,664 neue Intesa-Aktien je MPS-Aktie, Volumen insgesamt 31,4 Milliarden Euro.
Wie lange läuft das Angebot?
Vom 24. November 2026 bis zum 22. Januar 2027, Zahlung am 29. Januar.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Intesa-Sanpaolo-Aktie?
ISIN IT0000072618, WKN 850735, Handelssymbol ISP (Mailand) beziehungsweise IES (Xetra).
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