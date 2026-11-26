Am Dienstag stand Intesa Sanpaolo noch auf der Verliererliste, am Donnerstag auf der anderen Seite. Die Intesa-Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, deutsches Handelssymbol: IES, US-Handelssymbol: ISNPY) steigt um 10:25 Uhr um 2,55 Prozent auf 5,636 Euro und gehört damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Mit 42,48 Millionen gehandelten Aktien zählt das Papier zu den umsatzstärksten Werten im Index.
Intesa-Sanpaolo-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,6 Prozent – Italiens größte Bank erholt sich mitten im Übernahmepoker
Die Intesa-Sanpaolo-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt Italiens größte Bank um 2,55 Prozent auf 5,636 Euro. Der Bankensektor holt die Verluste der Vortage auf, während die Milliardenofferte für Monte dei Paschi läuft. Die Gründe für den Kursgewinn.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Intesa-Sanpaolo-Aktie heute steigt
Der Anstieg hat mit Mailand wenig zu tun. Er folgt der Erholung, die am Mittwochabend in New York begann.
Europas Banken gehörten in dieser Woche zu den Verlierern. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks fiel am Mittwoch um fast 2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni. Am Donnerstag kehren die Käufer zurück: Der Euro Stoxx 50 gewinnt 2,03 Prozent, und unter den 25 größten Gewinnern finden sich acht Banken.
Eine eigene Meldung gibt es heute nicht. Die Vorgeschichte ist dennoch wichtig. Am Dienstag begann die Angebotsfrist für die Übernahme der Traditionsbank Monte dei Paschi di Siena. Das Volumen der Offerte liegt bei 31,4 Milliarden Euro. Zum Start verlor die Intesa-Sanpaolo-Aktie rund 2 Prozent, wie es bei Käufern in großen Übernahmen häufig der Fall ist. Ein Teil dieses Abschlags wird heute aufgeholt.
Sektor-Erholung
Bankaktien steigen nach dem Tief seit Juni auf breiter Front.
Hoher Umsatz
Mehr als 42 Millionen Aktien wechselten bis 10:25 Uhr den Besitzer.
Übernahme läuft
Die Offerte für Monte dei Paschi ist gestartet.
Zinsen
Der Markt erwartet am 17. Dezember eine Zinserhöhung der EZB.
Einordnung
Größe als Ziel, Rom als Risiko
Intesa Sanpaolo mit Sitz in Turin und Mailand ist die größte Bank Italiens und eine der profitabelsten in Europa. Mit Monte dei Paschi würde das Institut seine Stellung im Heimatmarkt weiter ausbauen. Für Aktionäre zählt, was die Übernahme kostet und wie schnell sie sich rechnet. Hinzu kommt die Politik: Der italienische Haushalt 2027 sieht vor, dass die Banken einen Beitrag von mehr als 5 Milliarden Euro leisten. Rückenwind liefert das Zinsumfeld. Eine Erhöhung des EZB-Einlagensatzes auf 2,75 Prozent am 17. Dezember gilt am Markt als nahezu ausgemacht.
Häufige Fragen zur Intesa-Sanpaolo-Aktie
Warum ist die Intesa-Sanpaolo-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Intesa-Sanpaolo-Aktie erholt sich mit dem europäischen Bankensektor. Zudem holt sie einen Teil des Abschlags auf, den sie zum Start der Offerte für Monte dei Paschi erlitten hatte.
Wie stark steigt die Intesa-Sanpaolo-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie in Mailand bei 5,636 Euro, ein Plus von 2,55 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Intesa-Sanpaolo-Aktie?
Die ISIN lautet IT0000072618, die WKN 850605. In Deutschland wird die Aktie unter IES gehandelt, in den USA als ADR unter ISNPY.
Welche Übernahme plant Intesa Sanpaolo?
Die Bank bietet für Monte dei Paschi di Siena. Das Volumen der Offerte liegt bei 31,4 Milliarden Euro.
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