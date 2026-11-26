Intesa Sanpaolo mit Sitz in Turin und Mailand ist die größte Bank Italiens und eine der profitabelsten in Europa. Mit Monte dei Paschi würde das Institut seine Stellung im Heimatmarkt weiter ausbauen. Für Aktionäre zählt, was die Übernahme kostet und wie schnell sie sich rechnet. Hinzu kommt die Politik: Der italienische Haushalt 2027 sieht vor, dass die Banken einen Beitrag von mehr als 5 Milliarden Euro leisten. Rückenwind liefert das Zinsumfeld. Eine Erhöhung des EZB-Einlagensatzes auf 2,75 Prozent am 17. Dezember gilt am Markt als nahezu ausgemacht.