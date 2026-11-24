Eine Unternehmensnachricht zum Dienstag haben wir nicht gefunden. Unsere Lesart: Anleger, die in der Vorwoche Schutz in marktfernen Titeln gesucht hatten, verkauften diese nun, um die gefallenen Technologiewerte zurückzukaufen. Weil die großen Namen am Limit festhingen und kaum zu bekommen waren, dürfte ein Teil dieser Verkäufe schlicht der Gewinnsicherung gedient haben. Ein Minus von knapp fünf Prozent nach einem Limit-Tag ist dafür ein typisches Bild.