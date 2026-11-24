An der Börse gibt es Aktien, die immer dann steigen, wenn alle anderen fallen. Am Dienstag zeigte sich die Kehrseite. Die International Integrated Systems Aktie verlor 2,20 auf 42,55 Taiwan-Dollar, ein Minus von 4,92 Prozent. Noch am Montag hatte der IT-Dienstleister bei 44,75 Taiwan-Dollar das obere Tageslimit erreicht. Am Tag der Rekordrally gehört er zu den nur 31 Verlierern am Hauptmarkt.
International Integrated Systems Aktie: Im Crash gestiegen, in der Rally gefallen
Die International Integrated Systems Aktie verliert am Dienstag 4,92 Prozent auf 42,55 Taiwan-Dollar. Der IT-Dienstleister war am Montag noch am oberen Limit geschlossen und hatte sich in der Krise gegen den Markt behauptet. Jetzt ziehen Anleger das Geld ab.
Der Kontrast
Fast 28 Punkte Vorsprung auf den Markt
Die Zahlen vom Montag erklären den Dienstag. Laut dem Finanzportal Anue hatte die Aktie in fünf Handelstagen 10,45 Prozent gewonnen, während der Taiex 17,5 Prozent verlor. Das ergibt einen Vorsprung von fast 28 Prozentpunkten (eigene Rechnung). Das Unternehmen entwickelt Anwendungssoftware im Kundenauftrag, bietet Cloud-Dienste an und betreibt IT-Systeme. Mit Chips und Nvidia hat dieses Geschäft wenig zu tun, und genau das machte den Wert in der Krise attraktiv.
Die Einordnung
Aus dem Zufluchtsort wird eine Geldquelle
Eine Unternehmensnachricht zum Dienstag haben wir nicht gefunden. Unsere Lesart: Anleger, die in der Vorwoche Schutz in marktfernen Titeln gesucht hatten, verkauften diese nun, um die gefallenen Technologiewerte zurückzukaufen. Weil die großen Namen am Limit festhingen und kaum zu bekommen waren, dürfte ein Teil dieser Verkäufe schlicht der Gewinnsicherung gedient haben. Ein Minus von knapp fünf Prozent nach einem Limit-Tag ist dafür ein typisches Bild.
Einordnung der Redaktion: Die International Integrated Systems Aktie ist das Spiegelbild der Gewinnerliste. Was in der Panik gekauft wurde, wird in der Erleichterung verkauft. Für das Unternehmen selbst bedeutet das nichts. Für Anleger ist es eine Erinnerung daran, dass defensive Werte ihren Zweck im Abschwung erfüllen und im Aufschwung zurückbleiben. Beides gehört zusammen.
FAQ
Häufige Fragen zur International Integrated Systems Aktie
Warum fiel die Aktie am Rekordtag der Börse Taiwan?
Eine Unternehmensnachricht ist nicht bekannt. Nach unserer Einordnung nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem der Wert in der Vorwoche gegen den Markt gestiegen war.
Was macht International Integrated Systems?
Das Unternehmen entwickelt Anwendungssoftware im Auftrag, bietet Cloud-Dienste an und betreibt IT-Systeme für Kunden.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der International Integrated Systems Aktie?
Handelssymbol in Taipeh: 6614. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.
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