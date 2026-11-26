Der Auslöser ist der Ausblick. Intel hat im dritten Quartal den Umsatz um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar gesteigert und beim bereinigten Gewinn je Aktie mit 0,52 Dollar die Erwartung von 0,40 Dollar geschlagen. Für das vierte Quartal stellte das Management aber nur 15 bis 16 Milliarden Dollar Umsatz und 0,25 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Vor der Prognose hatten Analysten laut einem Benzinga-Bericht rund 17,05 Milliarden Dollar und 0,43 Dollar erwartet.

Seither bewegt die Aktie vor allem das Umfeld. Am 20. November fiel sie im Halbleiter-Ausverkauf um etwa 5 Prozent. Am 23. November sprang sie laut einer TipRanks-Schlagzeile um 14 Prozent nach oben („Chip-Erholung und neuer Deal“). Am 24. November gab sie vorbörslich wieder um 5,6 Prozent nach. Hinzu kommen Schlagzeilen über einen ersten externen Kunden für die Fertigungstechnologie 18A (18. November) und Details zu einem Aktienkauf der US-Regierung.