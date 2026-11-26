Die Intel Aktie (INTC, ISIN US4581401001) hat am 25. November 2026 mit 54,47 US-Dollar geschlossen, ein Minus von 0,60 Prozent an der Nasdaq. Im Tagesverlauf pendelte der Kurs zwischen 49,16 und 55,00 Dollar. Heute ruht der US-Handel wegen Thanksgiving. Nach den Zahlen vom 29. Oktober war die Aktie am 30. Oktober um 28,6 Prozent auf 65,76 Dollar eingebrochen. Diese Intel Aktienanalyse klärt, wie viel Hoffnung im Kurs bleibt.
Intel Aktienanalyse: Umsatz +21 Prozent, doch der Ausblick enttäuscht – ist der Absturz um fast die Hälfte schon eingepreist?
Intel wächst wieder, aber der Ausblick für das vierte Quartal löste einen Kurssturz von fast 29 Prozent aus. Die Intel Aktie notiert bei 54,47 Dollar. Was Zahlen, Bewertung und Analystenkonsens zur Intel Aktienprognose sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Intel Corporation
- Ticker / ISIN
- INTC / US4581401001
- Börse
- Nasdaq (USD)
- Letzter Bericht
- 29.10.2026 (Q3 2026)
- Nächster Bericht
- voraussichtlich 28.01.2027 (Schätzung)
- Dividende
- keine
- Beta (fünf Jahre)
- 2,43
Stand: 25.11.2026, Letzter Schlusskurs; die Nasdaq ist am 26.11.2026 wegen Thanksgiving geschlossen
Der Auslöser
Was ist bei der Intel Aktie zuletzt passiert?
Der Auslöser ist der Ausblick. Intel hat im dritten Quartal den Umsatz um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar gesteigert und beim bereinigten Gewinn je Aktie mit 0,52 Dollar die Erwartung von 0,40 Dollar geschlagen. Für das vierte Quartal stellte das Management aber nur 15 bis 16 Milliarden Dollar Umsatz und 0,25 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Vor der Prognose hatten Analysten laut einem Benzinga-Bericht rund 17,05 Milliarden Dollar und 0,43 Dollar erwartet.
Seither bewegt die Aktie vor allem das Umfeld. Am 20. November fiel sie im Halbleiter-Ausverkauf um etwa 5 Prozent. Am 23. November sprang sie laut einer TipRanks-Schlagzeile um 14 Prozent nach oben („Chip-Erholung und neuer Deal“). Am 24. November gab sie vorbörslich wieder um 5,6 Prozent nach. Hinzu kommen Schlagzeilen über einen ersten externen Kunden für die Fertigungstechnologie 18A (18. November) und Details zu einem Aktienkauf der US-Regierung.
Die genannten Schlagzeilen aus dem Umfeld der Quote stammen von Drittportalen, wir konnten die Texte nicht vollständig prüfen. Der Name des 18A-Kunden und der Umfang der Regierungsbeteiligung sind uns nicht belegt.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Intel sein Geld?
Intel entwickelt Prozessoren und fertigt sie zunehmend auch für andere Unternehmen. Das Geschäft hat drei Säulen. Die Client Computing Group verkauft Chips für PC und Notebooks. Das Segment Data Center und KI liefert Server-Prozessoren. Intel Foundry ist die Auftragsfertigung, die Intel zu einem Konkurrenten von TSMC machen soll. Der Konzernumbau ist teuer und riskant, daher schwankt die Aktie so stark. Der Beta-Wert von 2,43 zeigt, dass sie sich deutlich stärker bewegt als der Gesamtmarkt.
Das Management um Konzernchef Lip-Bu Tan verfolgt einen Plan mit zwei Stoßrichtungen. Intel will bei Server-Prozessoren vom KI-Boom profitieren und in der Fertigung mit der Technologie 18A externe Kunden gewinnen. Nach Angaben von Tan sollen in den kommenden zwei Quartalen mehrere Kunden bekannt werden. Er schätzt den Markt für Server-Prozessoren auf einen Anstieg von 40 auf über 200 Milliarden Dollar in fünf Jahren, das ist eine Einschätzung des Managements und keine belegte Prognose.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen – und wie teuer ist die Intel Aktie?
|Segment
|Umsatz Q3 2026
|Veränderung
|Client Computing (PC)
|8,10 Mrd. USD
|-5,1 %
|Data Center und KI
|7,32 Mrd. USD
|+77,8 %
|Intel Foundry
|6,70 Mrd. USD
|+58,1 %
|Konzern
|16,51 Mrd. USD
|+21,0 %
Veränderung zum Vorjahresquartal, eigene Berechnung. Foundry inklusive interner Umsätze. Die Segmentsumme liegt wegen Eliminierungen und Sonstigem über dem Konzernumsatz von 16,5 Mrd. USD.
Quelle: stockanalysis.com (Quartalszahlen), 24/7 Wall St. (11.11.2026)
Der Konzern verdiente im dritten Quartal 3,32 Milliarden Dollar nach GAAP bei einer Bruttomarge von 43,0 Prozent (Vorjahr: 38,2 Prozent). Das operative Ergebnis lag bei 2,58 Milliarden Dollar. Der Verlust von Intel Foundry betrug laut 24/7 Wall St. 1,85 Milliarden Dollar und sank um 236 Millionen Dollar gegenüber dem Vorquartal. Über die vergangenen zwölf Monate steht wegen einer nicht zahlungswirksamen Belastung von 12,5 Milliarden Dollar im zweiten Quartal ein Nettoverlust von 12,0 Milliarden Dollar bei 59,9 Milliarden Dollar Umsatz.
|Kennzahl
|Wert
|KGV (letzte zwölf Monate)
|nicht aussagekräftig (Verlust)
|KGV (erwartet)
|39,2
|Kurs-Umsatz-Verhältnis
|4,8
|Kurs-Buchwert-Verhältnis
|2,5
|Liquide Mittel
|54,0 Mrd. USD
|Gesamtschulden
|50,1 Mrd. USD
|Freier Cashflow (zwölf Monate)
|3,77 Mrd. USD
|Dividende
|keine
Das Forward-KGV liegt laut 24/7 Wall St. (17.11.) bei rund 35. Der Cashflow-Wert gilt für die vergangenen zwölf Monate.
Quelle: stockanalysis.com (Statistik, Stand 25.11.2026)
Die Bilanz ist mit einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0,38 beherrschbar, der freie Cashflow aber dünn. Im dritten Quartal standen 5,08 Milliarden Dollar operativem Cashflow Investitionen von 4,02 Milliarden Dollar gegenüber. Nach Angaben des Finanzchefs, wie sie 24/7 Wall St. wiedergibt, ist 2027 kein Jahr mit positivem freiem Cashflow zu erwarten.
Der Analystenkonsens
Wie steht es um die Intel Aktienprognose?
Der Konsens ist zurückhaltend. Laut stockanalysis.com (Stand 25. November 2026) beurteilen 49 Analysten die Aktie im Schnitt mit „Hold“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 90,42 Dollar und damit 66 Prozent über dem Schlusskurs. Nach einer Auswertung von 24/7 Wall St. vom 17. November verteilten sich die Einschätzungen auf 1 Strong Buy, 11 Buy, 36 Hold und 1 Sell. Dieselbe Quelle meldet, dass in den 30 Tagen zuvor 32 Analysten ihre Schätzung für den Gewinn des vierten Quartals gesenkt haben. Die Schätzung für den Gewinn je Aktie im Jahr 2027 fiel im Schnitt von 2,09 auf 1,79 Dollar.
Die Spanne der Kursziele ist breit. Je nach Quelle liegt die Untergrenze bei 70 bis 80 Dollar und die Obergrenze bei 140 bis 200 Dollar, die Quellen widersprechen sich hier. Diese Intel Aktienprognose ist eine Momentaufnahme Dritter und keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Hinweis: Weil sich die Konsensdaten der Quellen unterscheiden, ordnen wir den Durchschnitt von 90,42 Dollar nur als groben Richtwert ein.
Charttechnik
Wie sieht der Chart der Intel Aktie aus?
Der Kurs von 54,47 Dollar liegt deutlich unter der 50-Tage-Linie bei 87,70 Dollar und unter der 200-Tage-Linie bei 87,66 Dollar, jeweils rund 38 Prozent. Der Relative-Stärke-Index lag bei 35,9. Das 52-Wochen-Tief nennt stockanalysis.com mit 34,68 Dollar, Yahoo Finance mit 32,89 Dollar. Das Hoch von 142,35 Dollar entstand im Juni. Als Marken beschreiben Marktbeobachter vor allem die Tagesspanne vom 25. November zwischen 49,16 und 55,00 Dollar und die beiden Durchschnittslinien als Widerstand. Das ist eine Beschreibung des Chartbilds, keine Handlungsempfehlung.
Pro und Contra
Was spricht für die Intel Aktie – und was dagegen?
Ausblick
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Intel Aktie?
Der Markt diskutiert zwei Erzählungen. Die optimistische sieht in Intel einen Umbaufall: Die Server-Prozessoren profitieren vom KI-Ausbau, laut 24/7 Wall St. setzen Oracle und Nvidia in ihren Systemen Intel-Xeon-Prozessoren ein, und die Fertigung gewinnt externe Kunden. Die vorsichtige Erzählung verweist auf die Gewinnschätzungen, die fallen, und auf einen Foundry-Bereich, der weiter Geld verbrennt. Dazu kam ein Störfall im israelischen Werk, der laut 24/7 Wall St. etwa 300 Millionen Dollar Umsatz im vierten Quartal kostet.
Entscheidend wird, ob die angekündigten Kundenverträge für 18A und 14A tatsächlich kommen und ob die Nachfrage nach Server-Prozessoren den Rückgang im PC-Geschäft ausgleicht.
Termine
Was sollten Anleger bei Intel jetzt beobachten?
Beobachten lohnt sich der Name des ersten 18A-Kunden, die Details zum Einstieg der US-Regierung und alle Aussagen zu 14A. Auch die Entwicklung der Gewinnschätzungen für 2027 ist ein Frühindikator.
FAQ
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Wie hoch ist der aktuelle Kurs der Intel Aktie? Der letzte Schlusskurs lag am 25. November 2026 bei 54,47 US-Dollar an der Nasdaq. Heute ist die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Was zeigt die Intel Aktienanalyse zur Bewertung? Das erwartete KGV liegt bei rund 39, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 4,8. Ein KGV auf Basis der letzten zwölf Monate gibt es wegen des Verlusts nicht.
Wie fällt die Intel Aktienprognose der Analysten aus? Im Schnitt lautet das Urteil „Hold“, das durchschnittliche Kursziel liegt laut stockanalysis.com vom 25. November 2026 bei 90,42 Dollar. Die Quellen weichen bei der Spanne voneinander ab.
Zahlt Intel eine Dividende? Nein, nach den Angaben von stockanalysis.com zahlt Intel aktuell keine Dividende.
Wann legt Intel die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen werden für den 28. Januar 2027 erwartet, der Termin ist eine Schätzung.
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