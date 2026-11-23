Die Intel Aktie (INTC, ISIN US4581401001) gehört am Montag zu den großen Gewinnern am US-Markt: Gegen 10:55 Uhr New Yorker Zeit (16:55 Uhr MEZ) notierte das Papier an der Nasdaq bei rund 58,94 US-Dollar, etwa 15 Prozent über dem Freitagsschluss von 51,28 US-Dollar. Auslöser ist keine Intel-Nachricht, sondern der breite Halbleiter-Rebound, nachdem der Nvidia-Verwaltungsrat Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident und Konzernchef eingesetzt hat. Diese Intel Aktienanalyse klärt, was hinter der Erholung steckt, wie die Zahlen aussehen und welche Szenarien die Intel Aktienprognose der Analysten derzeit abbildet.
Intel Aktienanalyse: Plus 15 Prozent nach Huangs Nvidia-Comeback – trägt die Erholung nach dem Crash?
Die Intel Aktie springt am Montag um rund 15 Prozent auf etwa 59 US-Dollar, getragen vom Chip-Rebound nach Jensen Huangs Rückkehr bei Nvidia. Die Intel Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analysten-Konsens, Charttechnik und Risiken ein.
Intel Aktie im Fokus
Was ist bei der Intel Aktie passiert – und warum springt sie gerade jetzt?
Der Montag begann mit einer Nachricht, die den gesamten Technologiesektor bewegte: Der Nvidia-Verwaltungsrat setzte Jensen Huang rund zehn Tage nach seinem Rückzug wieder als Präsident, Konzernchef und Verwaltungsratsmitglied ein. Nvidia schoss um mehr als 30 Prozent nach oben, der Nasdaq 100 legte zeitweise rund 7 Prozent zu. Chipwerte wurden mitgerissen: Marktberichten zufolge gewannen Taiwan Semiconductor rund 17 Prozent, AMD etwa 8 Prozent, Intel rund 15 Prozent.
Das Bild passt zur Vorgeschichte. Die Woche zuvor war nach Marktberichten die schwächste für Halbleiterwerte seit 2001. Intel traf es besonders hart: Von einem Hoch Ende September bei gut 100 US-Dollar ging es bis zum Freitagsschluss auf 51,28 US-Dollar zurück. Den größten Einzelschlag gab es Ende Oktober, als die Aktie nach den Quartalszahlen und einem schwächer als erwartet ausgefallenen Ausblick um knapp 29 Prozent einbrach. Der heutige Sprung ist damit zunächst eine Gegenbewegung in einer extrem überverkauften Branche, nicht die Reaktion auf neue Konzerndaten. Die Redaktion ordnet das als Einschätzung ein: Ein klarer Intel-eigener Auslöser ist für heute nicht erkennbar.
Ein Faktor, der schon vor dem Tag bekannt war: Am 18. November teilte Konzernchef Lip-Bu Tan mit, dass Intel den ersten externen Kunden für die Fertigungstechnologie 18A-P gewonnen habe. Der Name des Kunden ist nicht öffentlich belegt. Anfang November wurde zudem ein Insiderkauf von 150.000 Aktien zu durchschnittlich 64,73 US-Dollar gemeldet.
Kurs
Intel schloss am Freitag, 20.11.2026, bei 51,28 US-Dollar (minus 7,97 Prozent) und handelt am Montag rund 15 Prozent höher.
Auslöser
Sektor-Rebound nach Huangs Rückkehr bei Nvidia, kein eigener Intel-Anlass.
Zahlen
Umsatz im dritten Quartal +21 Prozent auf 16,5 Milliarden US-Dollar, aber schwacher Ausblick für das Schlussquartal.
Analysten
Konsens „Halten“ bei einem Durchschnittsziel von 90,65 US-Dollar – deutlich über dem aktuellen Kurs.
Wie sieht das Geschäftsmodell von Intel aus – und was hat sich geändert?
Intel entwirft und produziert Prozessoren für PCs und Rechenzentren und baut seit einigen Jahren zusätzlich ein Auftragsfertigungsgeschäft (Foundry) für Dritte auf. Im dritten Quartal 2026 erzielte die Foundry-Sparte nach Unternehmensangaben einen Umsatz von 6,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 58 Prozent, schrieb aber weiterhin einen operativen Verlust von rund 1,06 Milliarden US-Dollar. Das Segment Rechenzentrum und KI steuerte laut Marktberichten gut 7,3 Milliarden US-Dollar bei, ein Plus von rund 78 Prozent.
Strategisch hängt die Intel Aktie damit an zwei Wetten: dass die Nachfrage nach Server-Prozessoren im KI-Zeitalter hoch bleibt und dass die Fertigungsprozesse 18A und 14A externe Großkunden überzeugen. Beides ist noch nicht entschieden; mit 14A hat Intel im Oktober ein erstes Entwicklungspaket für Kunden veröffentlicht.
Was zeigen die Zahlen in dieser Intel Aktienanalyse?
Die Quartalszahlen vom Ende Oktober waren operativ stark, der Ausblick aber enttäuschend. Der Umsatz stieg um 21 Prozent, die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich auf 44,1 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,52 US-Dollar mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr und über der damaligen Erwartung von rund 0,40 US-Dollar. Für das vierte Quartal stellt Intel dagegen nur 15 bis 16 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, bei einer bereinigten Bruttomarge von 38,0 Prozent und 0,25 US-Dollar Gewinn je Aktie. Vor den Zahlen hatte der Markt im Schnitt rund 17 Milliarden US-Dollar erwartet.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|16,51 Mrd. USD
|13,65 Mrd. USD
|Bruttomarge (bereinigt)
|44,1 %
|40,0 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|0,52 USD
|0,23 USD
|Nettogewinn (bereinigt)
|2,76 Mrd. USD
|1,02 Mrd. USD
|Operativer Cashflow
|5,08 Mrd. USD
|2,55 Mrd. USD
|Investitionen
|4,22 Mrd. USD
|2,96 Mrd. USD
|Freier Cashflow (bereinigt)
|1,64 Mrd. USD
|0,90 Mrd. USD
Quartal bis 26.09.2026 beziehungsweise 27.09.2025. Bereinigte Werte (Non-GAAP) nach Unternehmensdefinition.
Quelle: Intel, Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026
Die Bilanz zeigt zwei Seiten: Intel hielt Ende September Zahlungsmittel von 21,8 Milliarden US-Dollar sowie kurzfristige Anlagen von 32,2 Milliarden US-Dollar, dem stehen langfristige Schulden von 46,3 Milliarden US-Dollar gegenüber. Für 2027 rechnet das Management laut Marktberichten nicht mit einem positiven freien Cashflow – der hohe Investitionsbedarf für die Fabriken bleibt der zentrale Streitpunkt.
Wie teuer ist die Intel Aktie nach dem Sprung?
Auf Basis der Konsens-Gewinnschätzungen von 1,49 US-Dollar für 2026 und 1,79 US-Dollar für 2027 ergibt sich beim heutigen Kurs rechnerisch ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 40 für 2026 und rund 33 für 2027. Das ist eine eigene Rechnung der Redaktion auf Basis der Konsensdaten und der Momentaufnahme von 58,94 US-Dollar. Zum Vergleich: Ende September, als die Aktie bei rund 105 US-Dollar stand, lag das erwartete KGV nach damaligen Berechnungen bei etwa 81 für 2026, bei Taiwan Semiconductor bei rund 26. Die Bewertung ist also gesunken, bleibt aber anspruchsvoll. Ein Drittanbieter-Modell stuft die Aktie als deutlich überbewertet ein; das ist eine Einzelmeinung, kein Konsens.
Wie steht es um die Intel Aktienprognose der Analysten?
Der Analysten-Konsens fällt vorsichtig aus. Nach den Daten von S&P Global (Stand 20.11.2026) beobachten 49 Analysten die Aktie, der Konsens lautet „Halten“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 90,65 US-Dollar, der Median bei 86 US-Dollar, die Spanne reicht von 63 bis 160 US-Dollar. Eine Zählung vom 17. November ergab 36 Halten-Empfehlungen und 12 Kaufempfehlungen. Vor den Quartalszahlen lag das Durchschnittsziel noch bei rund 114 US-Dollar. Mehrere Häuser haben seit Ende Oktober ihre Einstufung gesenkt.
|Kennzahl
|Wert
|Anzahl Analysten
|49
|Konsens
|Halten
|Durchschnittliches Kursziel
|90,65 USD
|Median
|86 USD
|Spanne der Kursziele
|63 bis 160 USD
|Einstufungen (Zählung 17.11.2026)
|36 Halten, 12 Kaufen
Kursziele und Einstufungen sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Die Zahlen beziehen sich auf den Stichtag, nicht auf den aktuellen Kurs.
Quelle: S&P Global Market Intelligence, Stand 20.11.2026
Was sagt die Charttechnik zur Intel Aktie?
Der Chart zeigt eine abgebrochene Abwärtsbewegung: Das Freitagstief bei etwa 51 US-Dollar gilt Marktbeobachtern als Unterstützung, darüber liegt eine Handelsspanne zwischen etwa 53 und 56,50 US-Dollar, die die Aktie am Montag nach oben verlassen hat. Als Widerstand wird die Marke um 60 US-Dollar genannt, auf der die Aktie am 13. November schloss. Werte der 50- und 200-Tage-Linie sowie der RSI konnten nicht belegt werden. Die Aktie bewegt sich zudem mit hoher Schwankung: Das Beta wird mit rund 2,4 angegeben.
Was bedeutet das für die Intel Aktienprognose – welche Szenarien diskutiert der Markt?
Aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Szenarien, die Analysten und Marktbeobachter derzeit diskutieren, lassen sich so zusammenfassen: Im positiven Fall bestätigt Intel in den kommenden Quartalen die Margenverbesserung und gewinnt weitere externe Fertigungskunden; dann würde der Markt die Lücke zum Durchschnittsziel von 90,65 US-Dollar eher als Aufholpotenzial sehen. Im neutralen Fall pendelt die Aktie zwischen der Unterstützung um 51 US-Dollar und dem Widerstand um 60 US-Dollar, solange Sektor und Konzernnachrichten sich die Waage halten. Im negativen Fall schwindet die Rebound-Stimmung der Chipwerte, und die Sorgen um Cashflow und Ausblick rücken wieder in den Vordergrund. Wie weit das Konsensziel trägt, zeigt sich erst mit den nächsten Zahlen; ein Termin für die Berichte zum vierten Quartal ist noch nicht bestätigt.
Was beobachten Anleger jetzt bei der Intel Aktie?
|Datum
|Ereignis
|24.11.2026
|Quartalszahlen von Dell und HP Inc. nach US-Börsenschluss
|25.11.2026
|US-Inflationsdaten (PCE)
|26.11.2026
|US-Börsen geschlossen (Thanksgiving)
|27.11.2026
|Verkürzter US-Handel
Die US-Börsen sind am Donnerstag, 26.11.2026 (Thanksgiving), geschlossen und handeln am Freitag, 27.11.2026, verkürzt. Der Termin für die Intel-Zahlen zum vierten Quartal ist nicht belegt.
Quelle: Börsenkalender, Marktberichte
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Warum steigt die Intel Aktie am 23. November 2026? Auslöser ist der breite Chip-Rebound nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Ein eigener Intel-Anlass ist nicht erkennbar.
Wie hoch ist die Intel Aktie aktuell? Gegen 16:55 Uhr MEZ lag sie an der Nasdaq bei rund 58,94 US-Dollar, ein Plus von etwa 15 Prozent zum Freitagsschluss von 51,28 US-Dollar. Der Kurs ändert sich laufend.
Was sagen Analysten zur Intel Aktienprognose? Der Konsens lautet „Halten“, das Durchschnittsziel liegt bei 90,65 US-Dollar bei einer Spanne von 63 bis 160 US-Dollar (Stand 20.11.2026).
Wie hoch ist die Bewertung der Intel Aktie? Auf Basis der Konsens-Gewinne rechnerisch ein erwartetes KGV von rund 40 für 2026 und rund 33 für 2027, jeweils beim Kurs von 58,94 US-Dollar.
Wann gibt es neue Intel-Zahlen? Der Termin für die Zahlen zum vierten Quartal 2026 ist nicht bestätigt. Zuletzt legte Intel Ende Oktober Zahlen vor.
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