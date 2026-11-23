Der Montag begann mit einer Nachricht, die den gesamten Technologiesektor bewegte: Der Nvidia-Verwaltungsrat setzte Jensen Huang rund zehn Tage nach seinem Rückzug wieder als Präsident, Konzernchef und Verwaltungsratsmitglied ein. Nvidia schoss um mehr als 30 Prozent nach oben, der Nasdaq 100 legte zeitweise rund 7 Prozent zu. Chipwerte wurden mitgerissen: Marktberichten zufolge gewannen Taiwan Semiconductor rund 17 Prozent, AMD etwa 8 Prozent, Intel rund 15 Prozent.

Das Bild passt zur Vorgeschichte. Die Woche zuvor war nach Marktberichten die schwächste für Halbleiterwerte seit 2001. Intel traf es besonders hart: Von einem Hoch Ende September bei gut 100 US-Dollar ging es bis zum Freitagsschluss auf 51,28 US-Dollar zurück. Den größten Einzelschlag gab es Ende Oktober, als die Aktie nach den Quartalszahlen und einem schwächer als erwartet ausgefallenen Ausblick um knapp 29 Prozent einbrach. Der heutige Sprung ist damit zunächst eine Gegenbewegung in einer extrem überverkauften Branche, nicht die Reaktion auf neue Konzerndaten. Die Redaktion ordnet das als Einschätzung ein: Ein klarer Intel-eigener Auslöser ist für heute nicht erkennbar.