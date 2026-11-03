Intel Aktie: Umsatzprognose enttäuscht um 10% - RBC zieht Konsequenzen

Auf der Risikoseite stehen jedoch mehrere Faktoren gleichzeitig: Die Umsatzprognose für das vierte Quartal liegt 10% unter dem Konsens, das PC-Segment entwickelt sich schwächer und die Lagerbestandsreduzierungen bei Kunden scheinen sich zu beschleunigen. Hinzu kommen die anhaltenden Engpässe bei Speicherkomponenten. Für eine nachhaltige Verbesserung der Geschäftsaussichten wäre es deshalb wichtig, dass sich die Nachfrage im PC-Markt stabilisiert und der Lagerabbau nachlässt.