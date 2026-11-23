Der Freitag war für Intel ein schwarzer Tag: Die Aktie verlor 7,97 Prozent auf 51,28 Dollar (Tagesspanne 51,10 bis 56,48 Dollar) und beendete eine Woche mit einem Minus von rund 14 Prozent (Schluss vom 13. November: 59,66 Dollar). Hintergrund war ein breiter Ausverkauf bei Technologiewerten: Der Nasdaq 100 gab um 5,6 Prozent nach, Zweifel am KI-Investitionsboom belasteten die Chipbranche.

Am Montag dreht die Stimmung zunächst: Nvidia (+8,7 %), AMD (+5,8 %) und Broadcom (+5,7 %) gewinnen vorbörslich, die Nasdaq-100-Futures liegen etwa 3,5 Prozent im Plus. Intel profitiert von dieser Sektorerholung. Schon die Zahlen vom 29. Oktober hatten die Aktie um knapp 29 Prozent einbrechen lassen: Der Konzern stellte für das vierte Quartal einen Umsatz von 15 bis 16 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 0,25 Dollar je Aktie in Aussicht – deutlich weniger, als der Markt erwartet hatte.