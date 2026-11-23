Die Intel Aktie schloss am Freitag mit 51,28 Dollar (−8,0 %), dem tiefsten Schlusskurs seit den Quartalszahlen vom 29. Oktober.
Intel Aktie Prognose: Vorbörse +5,9% nach dem Crash, Analysten-Konsensziel bei rund 91 Dollar - Erholung oder Bärenmarkt-Rally?
Die Intel Aktie erholt sich vorbörslich auf rund 54 Dollar, nachdem sie am Freitag um 8 Prozent fiel. Die Intel Aktienprognose der Analysten: Konsens "Hold", Durchschnittsziel 90,65 Dollar, Spanne 63 bis 160 Dollar. Zahlen, Kursziele, Risiken und Termine.
Steckbrief
- Unternehmen
- Intel Corporation
- ISIN
- US4581401001
- Ticker
- INTC (Nasdaq)
- Freitagsschluss
- 51,28 $
- Q4-Prognose Umsatz
- 15-16 Mrd. $
- Nächste Zahlen
- Termin im Investor-Kalender von Intel
Stand: 23.11.2026, Vorbörsenkurs ca. 14:10 Uhr MEZ; Konsens Stand 20.11.2026
Intel Aktie Prognose
Starke Erholung nach dem Ausverkauf – wie weit tragen die Kursziele?
Freitag: Ausverkauf
Montag: Gegenbewegung
Vorbörslich legt die Intel Aktie rund 5,9 Prozent zu, getragen von einer sektorweiten Erholung der Chipwerte.
Konsens: Hold
Im Schnitt liegt das Intel Kursziel bei 90,65 Dollar, die Spanne reicht von 63 bis 160 Dollar.
Prognose des Unternehmens
Für das vierte Quartal peilt Intel 15 bis 16 Milliarden Dollar Umsatz an – unter den Markterwartungen von rund 17 Milliarden.
Termine der Woche
Dienstag nach US-Börsenschluss: Dell und HP Inc. mit Zahlen; Donnerstag sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Intel Aktie (ISIN: US4581401001, FSE: INL, NASDAQ: INTC) legt am Montag vor Handelsbeginn an der Nasdaq deutlich zu: Gegen 14:10 Uhr MEZ (8:10 Uhr in New York) steht sie vorbörslich bei rund 54,31 US-Dollar, ein Plus von etwa 5,9 Prozent zum Freitagsschluss von 51,28 Dollar. Die Intel Aktienprognose der Analysten fällt dabei weiterhin gemischt aus: Das Konsens-Rating lautet „Hold“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 90,65 Dollar. Wie belastbar ist die Erholung nach dem schwersten Wochenverlust seit Langem?
Was ist bei der Intel Aktie zuletzt passiert?
Der Freitag war für Intel ein schwarzer Tag: Die Aktie verlor 7,97 Prozent auf 51,28 Dollar (Tagesspanne 51,10 bis 56,48 Dollar) und beendete eine Woche mit einem Minus von rund 14 Prozent (Schluss vom 13. November: 59,66 Dollar). Hintergrund war ein breiter Ausverkauf bei Technologiewerten: Der Nasdaq 100 gab um 5,6 Prozent nach, Zweifel am KI-Investitionsboom belasteten die Chipbranche.
Am Montag dreht die Stimmung zunächst: Nvidia (+8,7 %), AMD (+5,8 %) und Broadcom (+5,7 %) gewinnen vorbörslich, die Nasdaq-100-Futures liegen etwa 3,5 Prozent im Plus. Intel profitiert von dieser Sektorerholung. Schon die Zahlen vom 29. Oktober hatten die Aktie um knapp 29 Prozent einbrechen lassen: Der Konzern stellte für das vierte Quartal einen Umsatz von 15 bis 16 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 0,25 Dollar je Aktie in Aussicht – deutlich weniger, als der Markt erwartet hatte.
Wie sieht das Geschäftsmodell von Intel aus?
Intel entwickelt und fertigt Prozessoren für PCs, Rechenzentren und KI-Anwendungen und betreibt mit der Foundry-Sparte zusätzlich ein Auftragsfertigungsgeschäft für fremde Chipdesigns. Nach der Neuausrichtung unter CEO Lip-Bu Tan konzentriert sich der Konzern auf Server-Prozessoren, die Fertigungsprozesse 18A und 14A sowie Advanced Packaging. Zuletzt nannte Intel einen ersten externen Kunden für den Prozess 18A-P (angekündigt am 18. November) und Microsoft als ersten öffentlich genannten Kunden für die Verpackungstechnik EMIB.
Was zeigen Zahlen und Prognose der Intel Aktie?
Im dritten Quartal 2026 erzielte Intel einen Umsatz von 16,513 Milliarden Dollar, rund 21 Prozent mehr als vor einem Jahr (13,65 Milliarden). Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,52 Dollar deutlich über dem Konsens von rund 0,40 Dollar. Das Foundry-Segment steigerte den Umsatz um 58 Prozent auf 6,70 Milliarden Dollar, verbuchte aber weiter einen Verlust von 1,85 Milliarden Dollar; das Geschäft mit Rechenzentren und KI wuchs um 78 Prozent. Belastend wirkte der Ausblick: Das Management erwartet für 2027 keinen positiven freien Cashflow.
|Kennzahl
|2026
|2027
|Umsatz (Konsens)
|–
|rund 69,1 Mrd. $ (+12 %)
|Gewinn je Aktie (Konsens)
|1,49 $
|1,79 $ (Spanne bis 2,84 $)
|KGV erwartet (errechnet, Kurs 54,31 $)
|rund 36
|rund 30
|Q4-Prognose von Intel
|Umsatz 15–16 Mrd. $; Gewinn je Aktie 0,25 $
|–
Konsens-Stand 17.11.2026 (Gewinn) bzw. Quartalsmitteilung vom 29.10.2026. Der Gewinn-Konsens 2027 liegt laut Auswertung 35-mal gesenkt in 30 Tagen vor; KGV errechnet aus Vorbörsenkurs 54,31 $. Konsens für den Umsatz 2026 war nicht verlässlich verfügbar.
Quelle: Unternehmensmitteilung Intel (Q3 2026), Konsens-Auswertungen; Berechnung aktiencheck.de
Wie lautet die Intel Aktienprognose der Analysten?
Die Intel Aktienprognose der Analysten ist seit den Zahlen deutlich vorsichtiger geworden. Nach einer Auswertung von 49 Analysten (Stand 20. November) lautet das Konsens-Rating „Hold“, das durchschnittliche Kursziel beträgt 90,65 Dollar, der Median 86 Dollar, die Spanne 63 bis 160 Dollar. Zum Vorbörsenkurs von 54,31 Dollar entspräche das Durchschnittsziel einem rechnerischen Abstand von rund 67 Prozent – ein Hinweis darauf, dass viele Ziele aus der Zeit vor dem Kurssturz stammen. Eine frühere Zählung vom 17. November nannte 36 Halteempfehlungen gegenüber 12 Kaufempfehlungen. Vor den Q3-Zahlen hatte das durchschnittliche Ziel noch bei rund 114 Dollar gelegen.
|Zeitpunkt
|Rating (Konsens)
|Durchschnittsziel
|Spanne
|Vor den Q3-Zahlen (29.10.2026)
|Moderate Buy / Hold
|rund 114 $
|bis 155 $
|Nach den Q3-Zahlen (20.11.2026)
|Hold
|90,65 $ (Median 86 $)
|63–160 $
|Vorbörse 23.11.2026
|–
|Kurs 54,31 $
|–
Aggregierte Angaben, keine Einzelempfehlungen. Einzelne Kursziel- und Ratingänderungen einzelner Häuser nach den Q3-Zahlen konnte die Redaktion heute nicht verlässlich belegen. Datenanbieter zählen unterschiedlich (Hold vs. Moderate Buy).
Quelle: Konsens-Auswertungen (S&P Global, Stand 20.11.2026; Stand vor den Zahlen: 29.10.2026)
Ist die Intel Aktie im Vergleich teuer?
Gemessen am Konsens-Gewinn 2027 von 1,79 Dollar liegt das erwartete KGV bei rund 30 – für einen Konzern mit negativem freiem Cashflow und einem hohen Investitionsbedarf kein niedriger Wert. Vor dem Kurssturz, bei rund 100 Dollar, hätte es bei rund 56 gelegen. Die Aktie bleibt hoch volatil (Beta um 2,4). Kennzahlen wie KUV und Verschuldung konnte die Redaktion heute nicht aus verlässlichen Quellen zusammenführen und lässt sie deshalb weg.
Was sagt die Charttechnik zur Intel Aktie?
Marktbeobachter nennen die Marke von 51 Dollar (Tief vom Freitag) als untere und rund 60 Dollar als obere Referenz; zwischen 53 und 56,50 Dollar bewegte sich die Aktie zuletzt in einer Basisspanne. Fällt die Intel Aktie unter 51 Dollar, rückt nach dieser Lesart der Bereich der Tiefs vom Oktober in den Blick. Der Bereich um 60 Dollar markiert den Stand vor dem Wochenverlust. Dies sind beschreibende Orientierungsmarken, keine Kursprognose.
Welches Kursziel trauen Analysten der Intel Aktie zu?
Wie weit die Szenarien auseinanderliegen, zeigt ein Blick auf die Argumente, die Analysten und Marktbeobachter derzeit diskutieren. Es handelt sich ausschließlich um Einschätzungen Dritter.
|Szenario
|Argumentation Dritter
|Orientierung
|Bull-Case
|Server-CPUs bleiben bis 2027/28 knapp, 18A- und 14A-Kunden kommen, Foundry-Verluste sinken
|Höchstes Konsensziel 160 $
|Base-Case
|Erholung bleibt volatil, Foundry-Fortschritte werden abgewartet
|Konsens-Durchschnitt rund 91 $ (Median 86 $)
|Bear-Case
|Kein positiver Cashflow 2027, PC-Markt 2027 rund 10 % schwächer erwartet, Gewinn-Schätzungen sinken weiter
|Niedrigstes Konsensziel 63 $
Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: Auswertungen von Analystenmeinungen und Konsensdaten, Stand 17.–23.11.2026
Was beobachten Anleger bei der Intel Aktie jetzt?
Zunächst zählt die Eröffnung an der Wall Street um 15:30 Uhr MEZ (9:30 Uhr in New York) – ob die Vorbörsengewinne halten. Am Dienstag nach US-Börsenschluss legen Dell (Konsens rund 6,6 Dollar Gewinn je Aktie bei etwa 50 Milliarden Dollar Umsatz) und HP Inc. (rund 0,74 Dollar bei 15,3 Milliarden Dollar) Zahlen vor; beide gelten als Gradmesser für die PC- und Server-Nachfrage. Am Mittwoch folgen die US-Inflationsdaten (PCE) und die zweite BIP-Schätzung, am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel schon um 19:00 Uhr MEZ. Den Termin der nächsten Intel-Zahlen nennt der Konzern im Investor-Kalender.
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Wie lautet die aktuelle Intel Aktienprognose? Das Analysten-Konsens-Rating lautet „Hold“, das durchschnittliche Intel Kursziel liegt bei 90,65 Dollar (Median 86 Dollar, Spanne 63 bis 160 Dollar; Stand 20.11.2026).
Warum ist die Intel Aktie so stark gefallen? Nach den Zahlen vom 29. Oktober verlor die Aktie knapp 29 Prozent, weil die Q4-Prognose von 15 bis 16 Milliarden Dollar unter den Erwartungen lag. Am Freitag kam ein breiter Technologie-Ausverkauf hinzu.
Hat der Intel-Chef Aktien gekauft? Laut Meldung kaufte der Familientrust von CEO Lip-Bu Tan am 2. November 150.000 Aktien zu durchschnittlich 64,73 Dollar.
Wann gibt es neue Zahlen zur Intel Aktie? Der Termin für das vierte Quartal steht im Investor-Kalender von Intel; diese Woche sind Dell und HP Inc. wichtige Impulsgeber für die Branche.
Wo liegt die nächste Marke für die Intel Aktie? Marktbeobachter nennen 51 Dollar als untere und rund 60 Dollar als obere Referenz. Das ist keine Kursprognose.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.