doch die meisten sagen nur „Halten“

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 05:31 6 Min.

Die Intel Aktie (INTC, US4581401001) legt nach der Meldung über den ersten externen Kunden für die 18A-Fertigung kräftig zu. Die Intel Aktienprognose der Analysten: Konsens Halten, durchschnittliches Kursziel rund 91 Dollar, Spanne 63 bis 160 Dollar.

Intel Aktie am 19.11.2026 (intraday, TradingKey) +7,21 % Schlusskurs 18.11.2026 (Nasdaq) 54,67 USD Durchschnittliches Kursziel (TipRanks, 19.11.2026) ca. 91 USD Halten / Kaufen / Verkaufen 25 / 7 / 1 Quelle : TradingKey 19.11.2026 (Tagesplus, intraday); TipRanks 19.11.2026 (Kursziel, Ratings); Vortagesschluss laut MarketScreener-Zusammenfassung

Intel Aktie Prognose Was treibt die Intel Aktie am 19. November an?

Die Intel Aktie (Ticker INTC, ISIN US4581401001) gehörte am Donnerstag zu den wenigen Gewinnern an einer schwachen Wall Street: Intel-Chef Lip-Bu Tan sagte laut CNBC (über TipRanks), das Unternehmen habe den ersten externen Kunden für seine Fertigungstechnologie 18A gewonnen. Die Aktie legte im Tagesverlauf um rund 7 bis 8 Prozent zu; die wichtigste Zahl der Intel Aktienprognose ist das durchschnittliche Analysten-Kursziel von rund 91 Dollar, das deutlich über dem Kurs von gut 54 Dollar am Vortag liegt.

Der Gesamtmarkt war dagegen klar im Minus: Dow Jones minus 2,19 Prozent auf 49.097,06 Punkte, Nasdaq 100 minus 2,21 Prozent auf 26.517,05 Punkte (dpa-AFX, 19.11.2026, 22:35 Uhr MEZ). Intel zählte laut dpa-AFX mit Qualcomm sowie Western Digital und Seagate zu den Kursgewinnern. Einen offiziellen Schlusskurs vom 19. November konnten wir aus unseren Quellen nicht belegen; die Prozentangabe stammt aus dem Handelsverlauf.

Was ist bei Intel passiert – und wer ist der 18A-Kunde?

Tan sprach beim TomorrowX Summit in Austin. Der Kunde gehört laut Technikchef Pushkar Ranade zum Prozess 18A-P, der im Juni in die Risikoproduktion ging. Wer der Kunde ist, hat Intel nicht gesagt; frühere Medienberichte über Apple sind nach den vorliegenden Quellen nicht bestätigt. Als öffentlich genannter Kunde für die Verpackungstechnik EMIB gilt Microsoft – ein anderer Vorgang. Für Anleger ist die Meldung ein Beleg, dass die Foundry-Strategie Kunden findet, aber noch keine Aussage zu Umsatz oder Volumen.

Wie lautet die Intel Aktienprognose der Analysten?

Der Analystenkonsens zur Intel Aktie lautet laut stockanalysis (49 Analysten, Stand 13.11.2026) und TipRanks „Halten“. TipRanks (19.11.2026) zählt 25 Halten-, 7 Kaufen- und 1 Verkaufen-Einstufung; das durchschnittliche Kursziel beträgt 90,93 Dollar, rund 66 Prozent über dem damaligen Bezugskurs. Eine andere Quelle (TradingKey) nennt 91,99 Dollar mit einer Spanne von 63 bis 160 Dollar. Die Abweichungen erklären sich durch unterschiedliche Stichtage.

Welches Kursziel trauen Analysten der Intel Aktie zu? Quelle / Haus Rating Kursziel Datum Hinweis Konsens TipRanks Halten 90,93 USD 19.11.2026 25 Halten, 7 Kaufen, 1 Verkaufen Konsens stockanalysis Halten 90,65 USD 13.11.2026 49 Analysten Spanne TradingKey – 63–160 USD 19.11.2026 letzter Monat Bank of America Neutral 80 USD (zuvor 100) ca. 11./12.11.2026 Begründung: geringe Sicht auf Q4 und CPU-Geschäft 2027 Quelle : TipRanks 19.11.2026; stockanalysis 13.11.2026; TradingKey 19.11.2026; BofA via TheFly/blockchain.news

Welches Kursziel trauen Analysten der Intel Aktie 2026/2027 zu?

Die Bank of America hatte ihr Kursziel Anfang November von 100 auf 80 Dollar gesenkt und das Rating Neutral beibehalten, mit Verweis auf geringe Sichtbarkeit für das vierte Quartal und das CPU-Geschäft 2027. Weitere Einzelkursziele konnten wir nicht belegen. Roth Capital hat laut TradingKey sein Ziel gesenkt, ohne dass Betrag und Rating vorliegen. Wichtig für die Einordnung: Die Spanne von 63 bis 160 Dollar zeigt, wie weit die Einschätzungen auseinanderliegen.

Wie stehen Zahlen und Prognose des Unternehmens?

Intel hat am 29.10.2026 Quartalszahlen vorgelegt; der Ausblick für das vierte Quartal lag laut TipRanks unter den Erwartungen, begründet mit schwacher PC-Nachfrage. Konkrete Zahlen zum dritten Quartal konnten wir nicht belegen. Für das Jahr 2025 weist stockanalysis einen Umsatz von 52,85 Milliarden Dollar aus; über die letzten zwölf Monate liegt er bei 59,89 Milliarden Dollar (+12,1 Prozent). Das Ergebnis je Aktie der letzten zwölf Monate beträgt minus 2,37 Dollar.

Intel: ausgewählte Kennzahlen Kennzahl Wert Stand Umsatz 2025 52,85 Mrd. USD Geschäftsjahr Umsatz letzte 12 Monate 59,89 Mrd. USD (+12,1 %) 13.11.2026 Ergebnis je Aktie (12 Monate) –2,37 USD 13.11.2026 KGV erwartet 42,9 13.11.2026 Marktwert 317,1 Mrd. USD bei 59,66 USD, 13.11.2026 52-Wochen-Spanne 32,89–142,35 USD 13.11.2026 Seit Jahresbeginn rund +48 % 19.11.2026 Quelle : stockanalysis (Stand 13.11.2026, Kurs 59,66 USD); TipRanks 19.11.2026

Wie ist die Intel Aktie bewertet?

Mit einem erwarteten KGV von knapp 43 (Stand 13.11.) ist Intel kein Schnäppchen nach Gewinnmultiplikatoren, die Bewertung setzt auf die Erholung der Margen und den Foundry-Erfolg. Konsensschätzungen für Umsatz und Ergebnis der Jahre 2026 und 2027 konnten wir nicht belegen, ebenso wenig einen Branchenvergleich mit Zahlen.

Was sagt die Charttechnik zur Intel Aktie?

Nach blockchain.news (19.11.2026, vor US-Handelsbeginn) liegt die 50-Tage-Linie bei 82,26 Dollar und die 200-Tage-Linie bei 102,33 Dollar, der Kurs also weit darunter. Der RSI (14) liegt bei 37,9. Widerstände nennt die Quelle bei 58,16 und 59,36 Dollar, Unterstützungen bei 54,65 und 52,34 Dollar. Die Aktie ist laut TipRanks im vergangenen Monat um 39 Prozent gefallen und liegt weit unter dem Stand von Ende September.

Bull-Case: Was für die Aktie spricht Erster externer 18A-Kunde bestätigt die Foundry-Strategie.

Durchschnittliches Kursziel von rund 91 Dollar liegt weit über dem Kurs.

Staat (rund 10 Prozent) und Nvidia (5 Milliarden Dollar, 2025) als Großaktionäre laut TipRanks. Bear-Case: Was gegen die Aktie spricht Mehrheit der Analysten empfiehlt nur Halten.

Schwacher Ausblick für das vierte Quartal, Verluste je Aktie.

Hohe Bewertung (KGV erwartet knapp 43) bei Kursrückgang von 39 Prozent in einem Monat.

Kursziele sind keine Garantie; bei Einzelaktien drohen Kursschwankungen bis zum Totalverlust, bei US-Werten zusätzlich Währungsrisiken.

Was beobachten Anleger bei der Intel Aktie jetzt?

Im Fokus stehen der Name und der Umfang des 18A-Kunden, die Entwicklung der PC-Nachfrage und neue Kursziele der Analysten. Einen nächsten Berichtstermin konnten wir nicht belegen.

FAQ zur Intel Aktie Prognose

Warum steigt die Intel Aktie? Wegen der Meldung über den ersten externen Kunden für die 18A-Fertigung. Wie lautet die Intel Aktienprognose der Analysten? Konsens Halten; durchschnittliches Kursziel rund 91 Dollar (TipRanks, 19.11.2026). Wie hoch ist das Kursziel der Bank of America für die Intel Aktie? 80 Dollar bei Neutral, zuvor 100 Dollar. Wer ist der neue 18A-Kunde? Intel hat den Namen nicht genannt. Zahlt Intel Dividende? Laut stockanalysis nein (Stand 13.11.2026).

Fazit: Intel Aktienprognose zwischen Foundry-Hoffnung und Skepsis Die Intel Aktie profitiert vom ersten externen 18A-Kunden, doch die Intel Aktienprognose der Analysten bleibt verhalten: Konsens Halten, Kursziele von 63 bis 160 Dollar, im Schnitt rund 91 Dollar. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab; alle Werte sind Einschätzungen Dritter.