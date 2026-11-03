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Intel Aktie: PC-Lagerabbau und Fab-28-Explosion belasten – Kursziel deutlich gekürzt

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 17:13 1 Min. Wedbush Securities

Wedbush senkt Intels Kursziel auf 75 USD, hält trotz des enttäuschenden Ausblicks aber an "outperform" fest.

Die Analysten von Wedbush Securities senken ihr Kursziel für die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker: INTC) von 98 auf 75 USD und bestätigen ihr Rating "outperform". INTC INTC — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Intel habe die Prognosen des Analystenhauses übertroffen. Ein Rekordwachstum im Segment Data Center and AI (DCAI) habe dazu geführt, dass Umsatz, Bruttomarge und Gewinn je Aktie besser als erwartet ausgefallen seien. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ein starker Lagerabbau im PC-Bereich sowie Wafer-Verluste infolge der jüngsten Explosion in der Fab 28 hätten die weiterhin erwartete Stärke im Geschäft mit Server-Rechenleistung mehr als aufgezehrt. Wedbush sehe die Entwicklung von Intel zwar grundsätzlich auf einem besseren Weg. Dieser Rückschlag verdeutliche jedoch, wie stark die verbesserten Fundamentaldaten des Unternehmens im Jahr 2026 von günstigeren externen Faktoren abhängig gewesen seien. Die Analysten von Wedbush belassen ihr Rating für die Intel-Aktie auf "outperform" und reduzieren das Kursziel von 98 auf 75 USD. (Analyse vom 30.10.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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