Intel Aktie: Wieder fast 5 Prozent im Minus – der gefallene Chipriese findet keinen Boden

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:28 2 Min.

Die Intel Aktie fällt vorbörslich um 4,57 Prozent auf 56,93 Dollar und führt die Verliererliste im Nasdaq 100 an, auch im S&P 500 steht sie unter den schwächsten Werten. Seit dem Prognoseschock Ende Oktober hat sich der Kurs nicht erholt. Klagen, ein Teilrückzug von Nvidia und neue Stellenstreichungen belasten.

Bild: Coolcaesar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Zuschnitt ohne Logo aus Medium 4386)

Die Erholung vom Montag hält keine 24 Stunden. Die Intel Aktie notiert vorbörslich bei 56,93 Dollar, ein Minus von 2,73 Dollar oder 4,57 Prozent. Im Nasdaq 100 ist das der größte Verlust des Morgens, im S&P 500 gehört die Aktie zu den fünf schwächsten Werten. Mit Intel fallen Micron, Marvell und Nvidia. vorbörslicher Kurs der Intel Aktie 56,93 USD Abschlag, schwächster Wert im Nasdaq 100 −4,57 % Tief vom 5. November 51,51 USD 52-Wochen-Hoch 142,35 USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; stock3; finviz Der Absturz Der größte Tagesverlust seit den 70er Jahren Am 29. Oktober legte Intel Zahlen und einen schwachen Ausblick vor. Für das vierte Quartal stellte der Konzern 15 bis 16 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, Analysten hatten rund 17,1 Milliarden erwartet. Hohe Speicherpreise bremsen den PC-Absatz, dazu kommen Lieferprobleme bei Chips für Rechenzentren. Am Tag danach fiel die Aktie in der Spitze um mehr als 31 Prozent, laut stock3 der größte Tagesverlust seit den 1970er Jahren. Am 5. November markierte sie bei 51,51 Dollar ein Tief. Vom 52-Wochen-Hoch ist der Kurs rund 60 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Die Belastungen Klagen, Nvidia und neue Stellenstreichungen Seit dem Crash reißen die Nachrichten nicht ab. Nvidia hat seine Intel-Beteiligung im dritten Quartal laut einer Pflichtmitteilung um rund ein Viertel reduziert. Aktionäre haben Sammelklagen gegen das Unternehmen und Führungskräfte eingereicht. Intel reagiert mit weiteren Stellenstreichungen, zuletzt in der weltweiten IT. Am Dienstag kommt der Druck aus dem Sektor: Chipwerte geben nach der Rally vom Montag fast durchweg nach. Eine eigene Meldung von Intel liegt nicht vor. Was für die Intel Aktie spricht Kurs über dem Tief vom 5. November

Sparprogramm wird fortgesetzt

Hohe Nachfrage nach Rechenzentrumschips

Viel Negatives bereits im Kurs enthalten Was Anleger bedenken sollten Schwache Prognose für das vierte Quartal

Sammelklagen von Aktionären

Nvidia hat Beteiligung reduziert

Rund 60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch Einordnung der Redaktion: Die Intel Aktie ist seit dem Prognoseschock ein Wert, bei dem jede Erholung verkauft wird. Die Marke von 51,51 Dollar ist die Linie, die halten muss. Solange Intel die Nachfrage nach eigenen Angaben nicht bedienen kann, hilft dem Kurs auch ein starker Markt für Rechenzentren wenig. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Intel Aktie Warum fällt die Intel Aktie heute vorbörslich?

Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Chipaktien geben nach der Rally vom Montag breit nach. Warum ist die Intel Aktie Ende Oktober abgestürzt?

Der Konzern stellte für das vierte Quartal deutlich weniger Umsatz in Aussicht, als Analysten erwartet hatten. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Intel Aktie?

ISIN US4581401001, WKN 855681. US-Handelssymbol: INTC (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: INL.

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